Samsung Galaxy Tab S10 FE bất ngờ nhận One UI 8.5: Hỗ trợ gửi dữ liệu sang Apple Bản cập nhật One UI 8.5 mang đến cho Galaxy Tab S10 FE giao diện tinh chỉnh mượt mà và tính năng chia sẻ tệp tin trực tiếp với các thiết bị Apple qua Quick Share.

Samsung vừa chính thức phát hành bản cập nhật One UI 8.5 cho dòng máy tính bảng Galaxy Tab S10 FE và FE Plus. Động thái này gây bất ngờ lớn cho cộng đồng công nghệ khi hai thiết bị thuộc phân khúc Fan Edition tầm trung lại được ưu tiên nâng cấp trước cả dòng sản phẩm tiêu chuẩn Galaxy Tab S10 series.

Lộ trình cập nhật ưu tiên dòng máy Fan Edition

Theo ghi nhận, thị trường Hàn Quốc là nơi đầu tiên đón nhận bản cập nhật mới cho cả hai phiên bản Wi-Fi và di động. Đợt nâng cấp này diễn ra chỉ một ngày sau khi dòng máy cao cấp nhất Tab S11 ra mắt, cho thấy chiến lược thay đổi trong việc hỗ trợ phần mềm của Samsung. Hãng dự kiến sẽ triển khai bản cập nhật trên quy mô toàn cầu trước khi kết thúc tháng này.

Người dùng có thể kiểm tra và cài đặt phiên bản mới bằng cách truy cập vào mục cập nhật phần mềm trong phần cài đặt hệ thống của thiết bị.

Cải tiến giao diện và trí tuệ nhân tạo thông minh

One UI 8.5 mang đến sự thay đổi đáng kể về mặt thị giác. Giao diện được thiết kế lại với các hiệu ứng trong suốt và thành phần dạng nổi hiện đại, giúp trải nghiệm đa nhiệm trên màn hình lớn trở nên trực quan hơn. Trợ lý ảo Bixby cũng nhận được nâng cấp quan trọng, tăng khả năng thấu hiểu ngôn ngữ tự nhiên và cho phép người dùng tra cứu lịch sử trò chuyện một cách dễ dàng.

Màn hình khóa trên Galaxy Tab S10 FE hiện đã linh hoạt hơn nhờ khả năng tự động căn chỉnh bố cục cho hình nền chân dung hoặc thú cưng. Ngoài ra, Samsung còn bổ sung thêm nhiều tùy chọn đồng hồ và các loại hình nền tương tác sinh động có thể tải xuống từ kho ứng dụng.

Xóa bỏ rào cản kết nối với hệ sinh thái Apple

Điểm đột phá nhất trong bản cập nhật One UI 8.5 chính là khả năng chia sẻ tệp tin và phương tiện chéo nền tảng sang các thiết bị Apple. Thông qua sự kết hợp giữa giao thức Quick Share và AirDrop, người dùng Galaxy Tab S10 FE giờ đây có thể gửi ảnh, video chất lượng cao trực tiếp sang iPhone hoặc iPad mà không cần thông qua ứng dụng bên thứ ba hay làm giảm độ phân giải dữ liệu.

Bên cạnh đó, Samsung cũng tối ưu hóa các tính năng kết nối trong hệ sinh thái nội bộ như Storage Share, Auto Hotspot và tăng tốc độ truyền tải khi sử dụng Smart View. Mặc dù tính năng chia sẻ sang Apple hiện mới chỉ khả dụng trên một số mẫu máy nhất định, Samsung cam kết sẽ mở rộng khả năng tương thích cho nhiều dòng thiết bị Galaxy hơn trong thời gian tới.

Việc đẩy nhanh tiến độ cập nhật cho dòng máy Fan Edition cho thấy nỗ lực của Samsung trong việc duy trì trải nghiệm đồng nhất cho người dùng ở mọi phân khúc, đồng thời minh chứng cho tư duy mở khi phá vỡ rào cản truyền thống giữa các hệ điều hành phổ biến nhất hiện nay.