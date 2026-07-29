Samsung Galaxy Tab S12+ 5G xuất hiện tại FCC: Những gì chứng nhận Mỹ thực sự xác nhận Chứng nhận FCC ghi nhận mẫu SM-X848U hỗ trợ 5G, LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth, GNSS, S Pen và thẻ microSD; cấu hình còn lại chưa được Samsung công bố.

Một máy tính bảng Samsung mang mã SM-X848U đã xuất hiện trong cơ sở dữ liệu của FCC, cho thấy hãng đang chuẩn bị một phiên bản có kết nối di động cho thị trường Mỹ. Theo 91mobiles, mã này được cho là thuộc về Samsung Galaxy Tab S12+.

Hồ sơ chứng nhận xác nhận thiết bị hỗ trợ 5G, LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth và GNSS, đồng thời tương thích S Pen và thẻ microSD. Tuy nhiên, dữ liệu FCC không công bố màn hình, pin, camera, bộ nhớ hay hiệu năng, vì vậy chưa thể đánh giá đầy đủ Galaxy Tab S12+.

Mã SM-X848U cho thấy định hướng tại thị trường Mỹ

Samsung thường sử dụng hậu tố “U” cho các thiết bị hướng đến thị trường Mỹ. Trên cơ sở đó, SM-X848U nhiều khả năng là biến thể Mỹ của Galaxy Tab S12+ có hỗ trợ kết nối mạng di động.

Điểm đáng chú ý là sự hiện diện của cả 5G và LTE trong hồ sơ FCC. Điều này cho thấy thiết bị có thể kết nối mạng di động, bên cạnh các phương thức không dây khác được chứng nhận. Tuy vậy, hồ sơ hiện chưa nêu chi tiết về các băng tần được hỗ trợ hoặc nhà mạng tương thích.

Tài liệu FCC về một máy tính bảng Samsung sắp ra mắt.

Kết nối là thông tin kỹ thuật rõ nhất từ chứng nhận FCC

FCC chủ yếu cho biết các đặc tính liên quan đến kết nối vô tuyến của sản phẩm trước khi được phát hành tại Mỹ. Với SM-X848U, danh sách kết nối được ghi nhận gồm 5G, LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth và GNSS.

Trong đó, Wi-Fi 6 là chuẩn kết nối không dây được FCC liệt kê cho thiết bị. GNSS cũng xuất hiện trong chứng nhận, cho thấy máy tính bảng có khả năng sử dụng các hệ thống định vị vệ tinh. Các chi tiết như tốc độ thực tế, độ ổn định tín hiệu hay khả năng định vị trong từng điều kiện vẫn chưa được công bố.

Hạng mục Thông tin được ghi nhận Mã thiết bị SM-X848U Thị trường được suy đoán Mỹ Kết nối di động 5G, LTE Kết nối không dây Wi-Fi 6, Bluetooth Định vị GNSS Phụ kiện và mở rộng S Pen, thẻ microSD

S Pen và thẻ microSD là hai điểm cần theo dõi

Hỗ trợ S Pen cho thấy Samsung tiếp tục đưa phụ kiện bút cảm ứng vào thiết bị này. Tuy nhiên, chứng nhận FCC chưa làm rõ S Pen có được bán kèm hay không, cũng như không nêu các tính năng phần mềm liên quan.

Việc hỗ trợ thẻ microSD là thông tin đáng lưu ý vì đây là khả năng mở rộng dung lượng được xác nhận trong hồ sơ. Dù vậy, mức dung lượng thẻ tối đa mà thiết bị có thể hỗ trợ hiện chưa được tiết lộ.

Chip Dimensity 9500 vẫn chỉ là thông tin rò rỉ

Ngoài các dữ liệu đã được FCC ghi nhận, các thông số khác của Galaxy Tab S12+ chưa được công bố. Những thông tin rò rỉ trước đó cho rằng thiết bị có thể dùng chip MediaTek Dimensity 9500 series, nhưng đây chưa phải thông tin được Samsung hoặc FCC xác nhận.

Vì không có dữ liệu về chip, bộ nhớ, màn hình và pin, chưa thể so sánh Galaxy Tab S12+ với Galaxy Tab S11 hoặc các máy tính bảng cùng phân khúc về hiệu năng và thời lượng sử dụng. Dữ liệu hiện tại chỉ đủ để xác định định hướng kết nối của phiên bản SM-X848U.

Khả năng ra mắt vào cuối năm 2026

Samsung Galaxy Tab S11 series đã ra mắt vào tháng 9/2025 với Galaxy Tab S11 tiêu chuẩn và Galaxy Tab S11 Ultra. Trong khi đó, thế hệ tiếp theo được cho là sẽ gồm Galaxy Tab S12+ và Galaxy Tab S12 Ultra.

Samsung được kỳ vọng ra mắt Galaxy Tab S12 series vào cuối năm 2026, có thể cùng Galaxy S26 FE. Cho đến khi hãng công bố chính thức, chứng nhận FCC của SM-X848U là dấu hiệu đáng tin cậy nhất về việc một mẫu máy tính bảng Samsung hỗ trợ 5G đang tiến gần thời điểm phát hành tại Mỹ.