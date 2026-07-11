Samsung Galaxy Tab S12+ hé lộ thiết kế mặt trước và sức mạnh từ chip 3nm mới Dữ liệu từ cơ quan chứng nhận Safety Korea xác nhận Galaxy Tab S12+ sẽ giữ camera trước ở viền máy thay vì đục lỗ. Thiết bị dự kiến sở hữu hiệu năng vượt trội nhờ chip Dimensity 9500.

Samsung đang chuẩn bị làm mới phân khúc máy tính bảng cao cấp với dòng Galaxy Tab S12, dự kiến ra mắt vào nửa cuối năm 2026. Những hình ảnh rò rỉ đầu tiên từ cơ quan chứng nhận Safety Korea đã cung cấp cái nhìn chi tiết về thiết kế mặt trước của phiên bản Galaxy Tab S12+, đồng thời hé lộ những thay đổi quan trọng về cấu hình phần cứng.

Thiết kế mặt trước: Duy trì sự ổn định thay vì chạy theo xu hướng

Trái ngược với các tin đồn trước đó cho rằng Samsung sẽ áp dụng thiết kế màn hình đục lỗ (punch-hole) cho camera trước, hình ảnh từ chứng nhận Safety Korea cho thấy một hướng đi truyền thống hơn. Theo đó, camera selfie của Galaxy Tab S12+ vẫn được đặt ẩn một cách tinh tế trong phần viền (bezel) của màn hình.

Cách tiếp cận này giúp không gian hiển thị của máy tính bảng không bị gián đoạn bởi các phần khuyết, mang lại trải nghiệm thị giác liền mạch khi xem nội dung hoặc làm việc. Đây được xem là một lựa chọn hợp lý cho các thiết bị màn hình lớn, nơi diện tích viền vẫn đủ để chứa các cảm biến cần thiết mà không cần hy sinh diện tích hiển thị.

Ảnh thực tế của Galaxy Tab S12+.

Cấu hình dự kiến: Bước tiến với tiến trình 3nm

Về sức mạnh bên trong, các báo cáo kỹ thuật chỉ ra rằng dòng Galaxy Tab S12 có thể đánh dấu sự thay đổi chiến lược của Samsung trong việc lựa chọn nhà cung cấp vi xử lý. Thay vì sử dụng chip Snapdragon như các thế hệ trước, dòng máy tính bảng mới có khả năng sẽ trang bị chip MediaTek Dimensity 9500.

Đây là dòng chipset flagship được sản xuất trên tiến trình 3nm hiện đại nhất hiện nay. Việc chuyển sang tiến trình 3nm hứa hẹn mang lại hiệu suất xử lý vượt trội trong khi vẫn đảm bảo khả năng tiết kiệm năng lượng tối ưu, một yếu tố cực kỳ quan trọng đối với các thiết bị di động có màn hình lớn.

Thông số (Dự kiến) Galaxy Tab S12+ Galaxy Tab S12 Ultra Vi xử lý MediaTek Dimensity 9500 (3nm) MediaTek Dimensity 9500 (3nm) Kích thước màn hình Chưa xác định 14,6 inch Dung lượng pin Chưa xác định 11.600 mAh Kết nối Wi-Fi (SM-X840) / 5G (SM-X846N) 5G / Wi-Fi

The Galaxy Tab S11 Ultra.

Thời điểm ra mắt và các biến thể

Dựa trên dữ liệu từ Safety Korea, Galaxy Tab S12+ sẽ có ít nhất hai biến thể chính: mã SM-X840 dành cho phiên bản kết nối Wi-Fi và mã SM-X846N dành cho phiên bản hỗ trợ mạng 5G tại thị trường Hàn Quốc. Sự xuất hiện của các mã model này trong danh sách chứng nhận cho thấy quá trình phát triển sản phẩm đang đi đúng tiến độ.

Nếu Samsung tuân theo chu kỳ ra mắt sản phẩm thông thường, dòng Galaxy Tab S12 cùng với phiên bản cao cấp nhất là Galaxy Tab S12 Ultra có thể sẽ được trình làng vào khoảng tháng 9 hoặc tháng 10 năm 2026. Sự kiện này dự kiến cũng sẽ là nơi ra mắt của mẫu điện thoại Galaxy S26 FE, tạo nên một hệ sinh thái thiết bị mới đầy hứa hẹn cho người dùng trong năm tới.