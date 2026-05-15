Samsung Galaxy Tab S12 Series lộ diện: Đột phá với chip Dimensity 9500 trên tiến trình 3nm Samsung dự kiến trang bị vi xử lý MediaTek Dimensity 9500 mạnh mẽ cho Galaxy Tab S12+ và Tab S12 Ultra, hứa hẹn nâng tầm trải nghiệm đồ họa và hiệu năng đa nhiệm.

Samsung đang chuẩn bị ra mắt thế hệ máy tính bảng cao cấp tiếp theo với sự thay đổi lớn về phần cứng cốt lõi. Theo các báo cáo mới nhất, bộ đôi Galaxy Tab S12+ và Galaxy Tab S12 Ultra nhiều khả năng sẽ được trang bị vi xử lý Dimensity 9500 từ nhà sản xuất MediaTek, đánh dấu sự tiếp nối trong mối quan hệ hợp tác giữa hai tập đoàn công nghệ lớn.

Galaxy Tab S12 Plus và Tab S12 Ultra sẽ dùng chip Dimensity 9500

Sức mạnh từ kiến trúc Dimensity 9500 mới

Thông tin về chipset này được phát hiện thông qua ứng dụng AI Core của Samsung với mã hiệu model MT6993. Đây được cho là mã số của dòng chip flagship mới nhất từ MediaTek. Dimensity 9500 dự kiến được sản xuất trên tiến trình 3nm tiên tiến của TSMC, sở hữu CPU 8 nhân với xung nhịp vượt trội cùng GPU Mali-G1 Ultra MP12 mạnh mẽ.

Sự kết hợp này hứa hẹn mang đến hiệu năng đồ họa ấn tượng, đặc biệt tối ưu cho các tác vụ gaming nặng và đa nhiệm chuyên sâu. Khi đi kèm với màn hình OLED tần số quét cao và hệ thống bốn loa stereo đặc trưng, dòng Galaxy Tab S12 được kỳ vọng sẽ trở thành thiết bị giải trí và làm việc hàng đầu trên thị trường máy tính bảng Android.

Thông số kỹ thuật và tính năng cao cấp

Bên cạnh hiệu năng xử lý, Galaxy Tab S12+ và Tab S12 Ultra dự kiến sẽ tiếp tục kế thừa những trang bị cao cấp nhất của Samsung hiện nay. Các nguồn tin cho biết thiết bị sẽ hỗ trợ bút S Pen, đạt chuẩn kháng nước và bụi IP68, cùng các chuẩn kết nối không dây hiện đại nhất như Wi-Fi 7 và Bluetooth 6.0.

Dòng Galaxy Tab S12 sẽ ra mắt vào nửa cuối năm nay

Về khả năng năng lượng, máy vẫn duy trì công nghệ sạc nhanh với công suất ít nhất 45W. Sự nâng cấp đồng bộ về phần cứng kết hợp với hệ điều hành Android 17 và giao diện One UI 9.0 hứa hẹn mang lại trải nghiệm phần mềm tối ưu cho người dùng. Dòng Galaxy Tab S12 dự kiến sẽ chính thức ra mắt vào nửa cuối năm nay, hướng tới đối tượng người dùng cần một thiết bị màn hình lớn, linh hoạt và mạnh mẽ cho cả công việc lẫn giải trí.