Samsung Galaxy Unpacked 2026: Kỳ vọng dòng Galaxy S26 và bước ngoặt trí tuệ nhân tạo Samsung sẽ ra mắt Galaxy S26, Galaxy Buds 4 và các tính năng AI đột phá tại sự kiện Unpacked vào ngày 25/2/2026, tập trung vào trải nghiệm di động cá nhân hóa.

Samsung đã chính thức xác nhận sự kiện Galaxy Unpacked đầu tiên của năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 2. Sau một năm 2025 đầy sôi động với các mẫu điện thoại gập và nền tảng XR, gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc chuẩn bị giới thiệu thế hệ flagship tiếp theo - dòng Galaxy S26. Sự kiện năm nay mang thông điệp về một kỷ nguyên AI mới, nơi trí tuệ nhân tạo không chỉ là công cụ hỗ trợ mà còn trở nên cá nhân hóa và thích ứng sâu sắc với người dùng.

Samsung Galaxy Unpacked 2026 hứa hẹn trình làng nhiều sản phẩm đáng chú ý (Nguồn: Internet)

Thời gian và phương thức tổ chức sự kiện Unpacked 2026

Theo thư mời chính thức công bố vào ngày 10 tháng 2, sự kiện Unpacked sẽ được tổ chức tại San Francisco vào lúc 10 giờ sáng theo giờ Thái Bình Dương (tương đương 1 giờ chiều theo giờ miền Đông). Đối với người dùng toàn cầu, Samsung sẽ phát trực tiếp toàn bộ buổi lễ trên trang chủ Samsung.com, cổng tin tức chính thức và kênh YouTube của hãng.

Điểm nhấn của sự kiện lần này xoay quanh tuyên bố "mở ra một kỷ nguyên mới trong lĩnh vực AI". Samsung định hướng đưa trí tuệ nhân tạo trở thành một thành phần cốt lõi, có khả năng học hỏi thói quen và đáp ứng nhu cầu riêng biệt của từng cá nhân thay vì các tính năng chung chung như trước đây.

Chi tiết về dòng flagship Galaxy S26, S26+ và S26 Ultra

Dựa trên các thông tin rò rỉ, dòng Galaxy S26 sẽ không có cuộc cách mạng về thiết kế bên ngoài mà tập trung tối ưu hóa trải nghiệm phần cứng nội bộ. Cả ba phiên bản dự kiến vẫn giữ ngôn ngữ thiết kế màn hình phẳng, khung viền vuông vức và cụm camera xếp dọc. Thay đổi lớn nhất nằm ở kích thước màn hình và sức mạnh xử lý bên trong.

Ảnh chụp thực tế Samsung Galaxy S25 Ultra (Nguồn: Internet)

Về cấu hình, Galaxy S26 được kỳ vọng tích hợp vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 từ Qualcomm. Tuy nhiên, tại một số thị trường nhất định, Samsung có thể sử dụng chip Exynos 2600 do hãng tự phát triển. Cả hai dòng chip này đều được sản xuất trên tiến trình mới, tối ưu hóa khả năng xử lý AI trực tiếp trên thiết bị (On-device AI).

Thông số Galaxy S26 Galaxy S26+ Màn hình 6.3 inch FHD+ 6.7 inch FHD+ RAM 12GB 12GB Bộ nhớ trong 256GB / 512GB 256GB / 512GB Dung lượng pin 4.300mAh 4.900mAh Camera chính 50MP 50MP

Đáng chú ý, phiên bản Galaxy S26 Ultra có thể chứng kiến sự thay đổi về vật liệu khung viền. Có nguồn tin cho rằng Samsung sẽ quay lại sử dụng khung nhôm thay vì titan để tối ưu trọng lượng và hỗ trợ chuẩn sạc Qi2 tốt hơn. Để tương thích hoàn toàn với hệ sinh thái phụ kiện nam châm Qi2, hãng có thể thay đổi phương pháp nhập liệu của bút S Pen, loại bỏ lớp số hóa truyền thống vốn gây nhiễu từ tính.

Cải tiến trên Galaxy Buds 4 và các dòng sản phẩm đặc thù

Bên cạnh điện thoại, Galaxy Buds 4 và Buds 4 Pro cũng là tâm điểm chú ý. Dù giữ nguyên phong cách thiết kế từ thế hệ thứ 3, mẫu tai nghe mới sẽ có hộp sạc nhỏ gọn hơn và tích hợp chip Ultra Wideband (UWB). Công nghệ này cho phép người dùng định vị tai nghe chính xác hơn thông qua mạng lưới Find Hub của Google.

Tai nghe Galaxy Buds 3 Pro trong hộp đựng (Nguồn: Internet)

Ngoài ra, Samsung có thể giới thiệu thêm mẫu Galaxy S26 Edge với thiết kế siêu mỏng chỉ 5.5mm. Đây được xem là nỗ lực của hãng trong việc tạo ra một phân khúc smartphone thời trang, đối đầu trực tiếp với các dòng điện thoại mỏng nhẹ từ các đối thủ cạnh tranh.

Với độ dày chỉ 5,8mm, Samsung Galaxy S25 Edge là một trong những chiếc điện thoại thông minh mỏng nhất từng được sản xuất (Nguồn: Internet)

Đối với phân khúc màn hình gập, dù Galaxy Z TriFold đã được hé lộ vào cuối năm 2025 với mức giá 2.900 USD, Samsung có thể sẽ dành một thời lượng ngắn để cập nhật về lộ trình phân phối thiết bị gập ba này tại các thị trường quốc tế trong sự kiện lần này.

Galaxy Z Trifold có 2 nếp gấp nhưng chúng vẫn không làm ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng (Nguồn: Internet)

Chiến lược AI: Sự xuất hiện của Perplexity và Bixby thế hệ mới

Một trong những thông tin gây bất ngờ nhất là khả năng Samsung hợp tác với công cụ tìm kiếm AI Perplexity để tích hợp trực tiếp vào trình duyệt và giao diện OneUI. Điều này cho thấy Samsung đang đa dạng hóa đối tác AI thay vì chỉ phụ thuộc vào Google Gemini. Trợ lý ảo Bixby cũng được dự báo sẽ có màn lột xác với khả năng hiểu ngữ cảnh tốt hơn nhờ mô hình ngôn ngữ lớn (LLM).

Về khả năng nhiếp ảnh, các tính năng AI mới sẽ cho phép người dùng biến đổi thời gian trong ảnh (từ ngày sang đêm), tự động khôi phục các chi tiết vật thể bị mất và cải thiện chất lượng ảnh chụp thiếu sáng một cách vượt trội thông qua thuật toán ghép ảnh thông minh.