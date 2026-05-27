Samsung Galaxy Watch Ultra 2 sẽ có thêm bản Bluetooth để giảm giá thành Galaxy Watch Ultra 2 dự kiến có thêm bản Bluetooth giúp hạ giá thành sản phẩm. Mẫu đồng hồ này sẽ sử dụng chip Snapdragon Wear Elite mới nhất từ Qualcomm.

Samsung đang chuẩn bị mở rộng dòng đồng hồ thông minh cao cấp nhất của mình bằng việc bổ sung phiên bản Bluetooth cho Galaxy Watch Ultra 2. Động thái này nhằm mục đích hạ thấp rào cản về giá, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận dòng sản phẩm Ultra vốn trước đây chỉ có tùy chọn LTE đắt đỏ.

Chiến lược đa dạng hóa phiên bản để tối ưu giá thành

Theo các thông tin rò rỉ từ GalaxyClub, Samsung đang phát triển ít nhất hai biến thể cho Galaxy Watch Ultra 2, bao gồm bản chỉ hỗ trợ Bluetooth và bản hỗ trợ kết nối di động. Thậm chí, một phiên bản tương thích mạng 5G cũng đang được nghiên cứu để phân phối tại một số thị trường nhất định trong giai đoạn đầu.

Galaxy Watch Ultra 2 sẽ có phiên bản chỉ hỗ trợ Bluetooth

Việc bổ sung bản Bluetooth được đánh giá là bước đi chiến lược hợp lý. Thế hệ Galaxy Watch Ultra đầu tiên chỉ có duy nhất tùy chọn LTE, khiến mức giá khởi điểm bị đẩy lên cao và khó tiếp cận với đại đa số người dùng. Với phiên bản mới, những người chỉ cần kết nối cơ bản với điện thoại sẽ có một lựa chọn tiết kiệm hơn mà vẫn sở hữu thiết kế và tính năng cao cấp.

Nâng cấp hiệu năng với vi xử lý Snapdragon Wear Elite

Về cấu hình phần cứng, Galaxy Watch Ultra 2 được kỳ vọng sẽ mang đến bước tiến lớn về hiệu suất. Qualcomm đã chính thức ra mắt nền tảng Snapdragon Wear Elite mới và xác nhận hợp tác với Samsung để đưa con chip này lên các dòng Galaxy Watch thế hệ tiếp theo.

Galaxy Watch Ultra 2 có thể dùng chipset mới của Qualcomm cho hiệu năng mạnh mẽ hơn

Sự nâng cấp này không chỉ cải thiện tốc độ xử lý mà còn hứa hẹn tối ưu hóa thời lượng pin tốt hơn. Đây là yếu tố quan trọng để dòng Ultra duy trì vị thế cạnh tranh trong phân khúc đồng hồ thông minh thể thao chuyên nghiệp.

Kỳ vọng ra mắt tại sự kiện Galaxy Unpacked

Dòng Galaxy Watch Ultra 2 dự kiến sẽ chính thức trình làng cùng với Galaxy Watch 9 tiêu chuẩn tại sự kiện Unpacked tiếp theo. Các nguồn tin đồn đoán sự kiện này sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 7 tại London.

Bên cạnh đồng hồ thông minh, Samsung cũng được cho là sẽ giới thiệu loạt smartphone màn hình gập mới gồm Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra và Galaxy Z Flip8. Việc làm mới toàn bộ hệ sinh thái thiết bị cao cấp cho thấy tham vọng lớn của Samsung trong việc chiếm lĩnh thị trường công nghệ nửa cuối năm 2025.