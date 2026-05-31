Samsung Galaxy Watch9 rò rỉ thông tin mới: Sự trở lại bất ngờ của phiên bản Classic Mã nguồn Wear OS vừa hé lộ kế hoạch ra mắt bộ ba Galaxy Watch9, Galaxy Watch9 Classic và Watch Ultra 2. Đặc biệt, tính năng Raise to Talk độc quyền của Pixel Watch có thể sớm xuất hiện trên thiết bị Samsung.

Samsung đang chuẩn bị cho một đợt nâng cấp lớn cho dòng thiết bị đeo thông minh trong năm nay. Thay vì tuân theo chu kỳ ra mắt xen kẽ như các thế hệ trước, rò rỉ mới nhất cho thấy hãng công nghệ Hàn Quốc có thể trình làng cùng lúc ba phiên bản cao cấp thuộc thế hệ Galaxy Watch9.

Lộ diện ba tên mã mới trong hệ sinh thái Wear OS

Dựa trên phân tích mã nguồn bản cập nhật Wear OS từ nhóm nghiên cứu tại Android Authority, ba thiết bị đeo mới của Samsung đã được định danh với các tên mã cụ thể: Fresh 9, Wise 9 và Project V2.

Theo đánh giá của các chuyên gia kỹ thuật, Fresh 9 tương ứng với biến thể Galaxy Watch9 tiêu chuẩn. Wise 9 được cho là phiên bản Galaxy Watch9 Classic – model sở hữu vòng xoay vật lý đặc trưng. Trong khi đó, Project V2 nhiều khả năng là tên mã dành cho Galaxy Watch Ultra 2, dòng smartwatch cao cấp nhất của hãng.

Galaxy Watch9 đang được Samsung phát triển với nhiều phiên bản khác nhau

Sự trở lại của vòng xoay vật lý và tính năng Raise to Talk

Sự xuất hiện của tên mã "Wise 9" gây bất ngờ cho giới công nghệ. Theo truyền thống gần đây, Samsung thường chỉ ra mắt bản Classic cách năm (Galaxy Watch6 có bản Classic nhưng Watch7 thì không). Việc đưa phiên bản này trở lại ngay sau thế hệ Watch8 cho thấy Samsung đang nỗ lực tối ưu phân khúc người dùng yêu thích thiết kế đồng hồ truyền thống với khả năng điều hướng trực quan.

Dòng Galaxy Watch9 sẽ có thêm phiên bản Classic

Bên cạnh thay đổi về phần cứng, phần mềm cũng ghi nhận bước tiến đáng chú ý. Tính năng "Raise to Talk" (Nâng cổ tay để nói) – vốn là điểm nhấn độc quyền trên dòng Google Pixel Watch – được phát hiện trong thiết lập "RttSettingsManager3pWearOs". Điều này mở ra khả năng người dùng Galaxy Watch9 có thể ra lệnh giọng nói mà không cần nhấn nút hay dùng câu lệnh kích hoạt như trước đây.

Thời điểm ra mắt dự kiến

Samsung thường giới thiệu hệ sinh thái thiết bị đeo mới tại sự kiện Galaxy Unpacked thường niên. Theo các báo cáo rò rỉ, bộ ba Galaxy Watch9, Galaxy Watch9 Classic và Galaxy Watch Ultra 2 dự kiến sẽ được công bố cùng thời điểm với các dòng điện thoại gập Galaxy Z Flip8 và Galaxy Z Fold8 vào tháng 7 tới.