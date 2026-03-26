Samsung Galaxy Wide Fold lộ diện qua ảnh render: Bước đi thay đổi định nghĩa điện thoại gập Rò rỉ về Galaxy Wide Fold cho thấy Samsung đang phát triển smartphone gập với tỷ lệ màn hình rộng hơn, trang bị chip Snapdragon 8 Elite và camera 200MP nhằm tối ưu hóa trải nghiệm giải trí.

Samsung đang âm thầm phát triển một mẫu điện thoại gập ngang mới với tỷ lệ khung hình rộng hơn, có thể ra mắt cùng bộ đôi Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Flip8 vào mùa hè năm nay. Những hình ảnh render CAD mới nhất về thiết bị này, hiện được gọi với các tên như Galaxy Wide Fold hoặc Galaxy Z Fold8 Wide, đã cung cấp cái nhìn chi tiết về định hướng thiết kế khác biệt của gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc.

Thiết kế mới với tỷ lệ màn hình tối ưu

Khác với dòng Z Fold truyền thống thường có thiết kế hẹp và dài, Galaxy Wide Fold sở hữu ngoại hình vuông vức hơn khi mở ra. Các báo cáo chỉ ra rằng thiết bị sẽ trang bị màn hình ngoài 5.4 inch và màn hình gập bên trong 7.6 inch với tỷ lệ khung hình được mở rộng đáng kể.

Ảnh render Galaxy Wide Fold

Kích thước vật lý của máy cũng là điểm nhấn đáng chú ý. Khi mở ra, thiết bị đạt thông số 123.9 x 161.4 x 4.9mm, và khi gập lại là 123.9 x 82.2 x 9.8mm. Độ mỏng chỉ 4.9mm khi mở cho thấy nỗ lực của Samsung trong việc tối ưu hóa linh kiện bên trong để duy trì tính thẩm mỹ và cảm giác cầm nắm.

Cấu hình phần cứng mạnh mẽ và hệ thống camera cao cấp

Về khả năng xử lý, Galaxy Wide Fold dự kiến tích hợp chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, đi kèm bộ nhớ RAM lên đến 16GB và dung lượng lưu trữ tối đa 1TB. Đây không đơn thuần là một bản thử nghiệm thiết kế mà là một flagship thực thụ trong phân khúc cao cấp.

Hệ thống camera cũng nhận được nâng cấp lớn với cảm biến chính độ phân giải 200 megapixel và cảm biến siêu rộng 50 megapixel. Để duy trì hoạt động cho hệ thống phần cứng mạnh mẽ này, Samsung trang bị viên pin 5,000 mAh hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 45W, một bước tiến so với mức dung lượng thường thấy trên các dòng Fold hiện tại.

Thông số kỹ thuật dự kiến của Galaxy Wide Fold

Thông số Chi tiết dự kiến Màn hình chính 7.6 inch (Tỷ lệ rộng) Màn hình phụ 5.4 inch Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy RAM / ROM Tối đa 16GB / 1TB Camera chính 200 MP Camera siêu rộng 50 MP Pin / Sạc 5,000 mAh / 45W

Chiến lược định hình lại phân khúc điện thoại gập

Việc thay đổi tỷ lệ khung hình rộng hơn giúp Galaxy Wide Fold trở thành thiết bị lý tưởng để xem nội dung đa phương tiện và chạy các ứng dụng được tối ưu hóa cho máy tính bảng. Đây có thể là bước đi chiến lược của Samsung nhằm cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ đang dần phổ biến thiết kế gập tỷ lệ rộng trên thị trường.

Sản phẩm dự kiến sẽ ra mắt vào nửa cuối năm nay. Trong khi chờ đợi mẫu máy mới với thiết kế đột phá này, người dùng vẫn có thể cân nhắc các lựa chọn hiện có như Galaxy Z Fold7 với cấu hình ổn định và mức giá đang được tối ưu.

Nhìn chung, nếu Galaxy Wide Fold xuất hiện với mức giá hợp lý, đây sẽ là model đáng kỳ vọng nhất trong dải sản phẩm năm nay của Samsung nhờ mang lại cảm giác đổi mới thực sự thay vì chỉ nâng cấp cấu hình định kỳ.