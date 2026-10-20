Samsung Galaxy XCover Scan lộ diện: Mẫu máy siêu bền với vi xử lý tích hợp UHF RFID độc đáo Mẫu điện thoại siêu bền Samsung Galaxy XCover Scan vừa rò rỉ thông số với chip Qualcomm Dragonwing Q-6690 tích hợp UHF RFID cùng thời gian hỗ trợ tới năm 2034.

Samsung đang phát triển thế hệ điện thoại siêu bền tiếp theo với tên gọi Galaxy XCover Scan, sở hữu phần cứng chuyên dụng hướng đến môi trường doanh nghiệp và công nghiệp. Thiết bị mang mã model SM-G778B này được kỳ vọng kế nhiệm dòng XCover7 Pro (ra mắt tháng 5/2025), mang lại giải pháp quản lý tài sản và quét dữ liệu tối ưu trực tiếp từ phần cứng.

Thiết kế Galaxy XCover Scan lộ diện trong ảnh rò rỉ

Định danh mới trong phân khúc thiết bị siêu bền

Sau khi ra mắt Galaxy XCover7 Pro vào tháng 5/2025, Samsung khá kín tiếng về các thiết bị siêu bền tiếp theo. Đến tháng 8 cùng năm, cơ sở dữ liệu của GSMA lần đầu ghi nhận một thiết bị lạ mang mã hiệu SM-G778B. Dữ liệu từ hồ sơ đăng ký nhãn hiệu được phát hiện bởi trang tin công nghệ SammyGuru sau đó đã xác nhận tên thương mại chính thức của sản phẩm là Galaxy XCover Scan.

Hậu tố "Scan" trong tên gọi đánh dấu sự chuyển hướng rõ rệt về công năng của dòng máy này. Thay vì chỉ đóng vai trò một chiếc điện thoại bền bỉ kháng nước, chống sốc thông thường, Samsung muốn biến thiết bị thành công cụ quét và thu thập dữ liệu chuyên biệt cho doanh nghiệp logistics, kho vận và bán lẻ.

Sức mạnh từ chip Qualcomm Dragonwing Q-6690 và UHF RFID

Điểm nhấn công nghệ cốt lõi của Galaxy XCover Scan nằm ở vi xử lý Qualcomm Dragonwing Q-6690 ra mắt năm 2025. Đây được định vị là con chip di động thương mại đầu tiên trên thế giới tích hợp sẵn module UHF RFID (nhận dạng tần số sóng vô tuyến siêu cao tần).

Công nghệ UHF RFID tích hợp trực tiếp trên chip cho phép thiết bị thực hiện các tác vụ chuyên dụng như mở cửa bằng khóa tương thích, kiểm kê hàng hóa số lượng lớn hoặc quét nhãn sản phẩm tầm xa mà không cần phụ kiện cồng kềnh gắn ngoài. Bên cạnh tính năng RFID, Dragonwing Q-6690 còn trang bị những chuẩn kết nối hiện đại nhất bao gồm 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 và cổng kết nối USB 3.1. Tuy nhiên, kiến trúc của con chip này bị giới hạn độ phân giải camera tối đa ở mức 32 megapixel.

Đáng chú ý, Qualcomm cam kết duy trì các bản cập nhật nền tảng cho dòng chip Dragonwing Q-6690 cho đến tận năm 2034, tương đương chu kỳ hỗ trợ kéo dài tới 9 năm, phù hợp với nhu cầu khấu hao dài hạn của các doanh nghiệp.

Máy được thử nghiệm hiệu năng trên Geekbench

Hiệu năng thực tế qua dữ liệu Geekbench 7

Vào ngày 14 tháng 10, ba biến thể của model SM-G778B đã xuất hiện trên cơ sở dữ liệu của nền tảng Geekbench 7. Kết quả benchmark phản ánh rõ năng lực xử lý thực tế của thiết bị.

Thông số / Tiêu chí Galaxy XCover Scan (SM-G778B) Vi xử lý (SoC) Qualcomm Dragonwing Q-6690 (Tích hợp UHF RFID) Bộ nhớ RAM 8 GB Điểm đơn nhân (Geekbench 7) 1.069 điểm Điểm đa nhân (Geekbench 7) 3.142 điểm Khả năng xử lý hình ảnh tối đa 32 MP Tiêu chuẩn kết nối 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, USB 3.1 Vòng đời hỗ trợ nền tảng Đến năm 2034

Với 8 GB RAM đi kèm, Galaxy XCover Scan ghi nhận 1.069 điểm ở bài kiểm tra đơn nhân và 3.142 điểm ở bài kiểm tra đa nhân. Mức điểm này định vị thiết bị ở phân khúc tầm trung, nhỉnh hơn một chút so với các nền tảng phổ biến như Snapdragon 778G+ hay MediaTek Dimensity 7300, đảm bảo độ mượt mà cho các ứng dụng quản lý kho và đa nhiệm công việc.

Hiện tại, Samsung vẫn chưa công bố mức giá chính thức cũng như lộ trình mở bán cho Galaxy XCover Scan trên thị trường quốc tế.