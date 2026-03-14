Samsung Galaxy Z Flip8 có thể giữ nguyên dung lượng pin 4.300 mAh Mẫu smartphone gập vỏ sò thế hệ tiếp theo của Samsung dự kiến không tăng dung lượng pin, thay vào đó tập trung tối ưu thời lượng sử dụng thông qua chip xử lý tiến trình 2nm.

Theo các thông tin rò rỉ mới nhất, Samsung có thể sẽ không tăng dung lượng pin cho Galaxy Z Flip8, mẫu smartphone gập dọc dự kiến ra mắt trong tương lai. Đây là một bước đi đáng chú ý bởi trong những năm gần đây, hãng liên tục cải thiện dung lượng pin cho dòng Flip để đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dùng.

Cấu trúc pin kép và thông số dung lượng thực tế

Báo cáo từ GalaxyClub chỉ ra rằng Galaxy Z Flip8 sẽ duy trì dung lượng pin 4.300 mAh, tương đương với thế hệ tiền nhiệm Galaxy Z Flip7. Điều này đánh dấu lần đầu tiên sau một thời gian dài Samsung quyết định dừng việc nâng cấp thông số năng lượng cho dòng điện thoại gập nhỏ gọn của mình.

Thiết bị dự kiến tiếp tục sử dụng cấu trúc pin kép bao gồm hai viên pin riêng biệt hoạt động song hành. Các thông số kỹ thuật cho thấy dung lượng của từng viên pin lần lượt là 1.150 mAh và 3.024 mAh. Tổng dung lượng định mức đạt 4.174 mAh và thường được Samsung công bố dưới con số dung lượng điển hình là 4.300 mAh.

Tối ưu hiệu suất nhờ tiến trình chip 2nm

Mặc dù thông số pin không đổi, thời lượng sử dụng thực tế của Galaxy Z Flip8 được kỳ vọng sẽ cải thiện đáng kể nhờ những nâng cấp về phần cứng bên trong. Điểm mấu chốt nằm ở vi xử lý Exynos 2600 dự kiến được tích hợp trên dòng máy này.

Vi xử lý Exynos 2600 được sản xuất trên tiến trình 2nm tiên tiến, cho khả năng tiêu thụ năng lượng hiệu quả hơn so với chip Exynos 2500 (tiến trình 3nm). Các thử nghiệm ban đầu cũng ghi nhận dòng chip mới có khả năng tản nhiệt tốt hơn khi xử lý các tác vụ nặng như chơi game hoặc chạy đa nhiệm, giúp duy trì hiệu năng ổn định mà không gây hao pin nhanh.

Thời điểm ra mắt và chiến lược sản phẩm

Samsung dự kiến sẽ trình làng Galaxy Z Flip8 cùng với mẫu Galaxy Z Fold8 vào khoảng tháng 7/2026 trong sự kiện Galaxy Unpacked thường niên. Việc giữ nguyên dung lượng pin nhưng tập trung vào tối ưu hóa hệ thống cho thấy chiến lược ưu tiên trải nghiệm người dùng và tính ổn định thay vì chỉ chạy đua theo thông số kỹ thuật.

Bên cạnh đó, việc không thay đổi cấu trúc pin có thể giúp Samsung duy trì thiết kế mỏng nhẹ đặc trưng của dòng Flip và ổn định giá bán sản phẩm qua các thế hệ. Hiện tại, các thông tin về camera và các tính năng AI đi kèm vẫn đang được giới công nghệ tiếp tục theo dõi.