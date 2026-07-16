Samsung Galaxy Z Fold 8 và iPhone Ultra gập: Cuộc đấu giữa công nghệ tiên phong và sức mạnh thương hiệu Samsung Galaxy Z Fold 8 sắp ra mắt nhằm phủ đầu iPhone Ultra màn hình gập. Dù lép vế về trọng lượng và giá bán, Apple vẫn sở hữu sức mạnh thương hiệu đáng gờm.

Thị trường điện thoại màn hình gập cao cấp đang chuẩn bị bước vào giai đoạn đối đầu khốc liệt nhất từ trước đến nay. Samsung được cho là đang triển khai chiến lược "phủ đầu" Apple bằng việc ra mắt Galaxy Z Fold 8 tại sự kiện Galaxy Unpacked sắp tới. Theo các nguồn tin rò rỉ, mẫu flagship của Samsung sẽ xuất hiện sớm hơn đối thủ trực tiếp là chiếc iPhone Ultra màn hình gập ít nhất một tháng, nhằm chiếm lĩnh thị phần và thiết lập tiêu chuẩn kỹ thuật mới.

Lợi thế tâm lý và sức mạnh thương hiệu của Apple

Dù Samsung đã có nhiều năm dẫn đầu và làm chủ công nghệ màn hình gập, Apple vẫn sở hữu một "vũ khí" mà bất kỳ hãng công nghệ nào cũng khao khát: lòng trung thành tuyệt đối của người dùng. Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy thực tế khá thách thức đối với hãng công nghệ Hàn Quốc khi có tới hơn 40% người dùng sẵn sàng chờ đợi một chiếc điện thoại gập chỉ vì nó mang logo Apple.

Điều này cho thấy Apple không cần là người tiên phong về công nghệ để giành lợi thế. Sức hút từ hệ sinh thái và uy tín thương hiệu giúp mẫu iPhone Ultra gập (dù vẫn còn trong vòng bí mật) nắm giữ lợi thế tâm lý rất lớn trước đối thủ truyền kiếp.

Phân tích thông số kỹ thuật: Samsung chiếm ưu thế về hiệu năng

Trái ngược với lợi thế về thương hiệu của Apple, Samsung tập trung tối đa vào sức mạnh phần cứng và trải nghiệm thực tế. Galaxy Z Fold 8 được kỳ vọng sẽ là cỗ máy hiệu năng mạnh mẽ nhất thị trường khi ra mắt. Dưới đây là bảng so sánh thông số kỹ thuật dự kiến giữa hai siêu phẩm:

Thông số Samsung Galaxy Z Fold 8 iPhone Ultra (Tin đồn) Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 (Galaxy Edition) Apple A20 Pro Bộ nhớ RAM 16GB 12GB Trọng lượng 201 gram 255 gram Độ mỏng Tối ưu vượt trội Dày và cồng kềnh hơn

Sự chênh lệch về trọng lượng là điểm đáng chú ý nhất. Với chỉ 201 gram, Galaxy Z Fold 8 nhẹ hơn đáng kể so với con số 255 gram dự kiến của iPhone Ultra. Trong trải nghiệm sử dụng hàng ngày, việc giảm bớt 54 gram mang lại sự thoải mái khác biệt hoàn toàn khi cầm nắm bằng một tay hoặc để trong túi quần.

Thiết kế vật lý và rào cản giá bán

Bên cạnh trọng lượng, độ mỏng khi mở hoàn toàn của Galaxy Z Fold 8 cũng được dự báo sẽ nhỉnh hơn đối thủ. Samsung đã thành công trong việc tối ưu hóa bản lề và cấu trúc linh kiện để tạo ra một thiết bị thanh thoát nhưng vẫn đảm bảo độ bền. Ngược lại, các tin đồn cho thấy mẫu máy gập đầu tiên của Apple có thể khá dày và nặng nề do những tiêu chuẩn khắt khe về độ cứng cáp của hãng.

Giá bán cũng sẽ là một biến số quan trọng. iPhone Ultra màn hình gập được dự báo sẽ có mức giá "vô tiền khoáng hậu", cao hơn nhiều so với mặt bằng chung của dòng Galaxy Z Fold. Trong bối cảnh kinh tế hiện nay, mức chênh lệch vài trăm USD có thể khiến ngay cả những người hâm mộ Apple cũng phải cân nhắc về tính thực dụng của sản phẩm từ Samsung.

Cuộc chiến giữa Galaxy Z Fold 8 và iPhone Ultra gập đại diện cho hai triết lý kinh doanh đối lập: Sự tiên phong, liên tục cải tiến của Samsung đối đầu với sự kiên nhẫn, hoàn thiện sản phẩm của Apple. Sự kiện Galaxy Unpacked tới đây sẽ là bước đi chiến lược để Samsung củng cố vị thế trước khi đối thủ chính thức lộ diện.