Samsung Galaxy Z Fold8 lộ diện nâng cấp sạc không dây 20W sau 4 thế hệ Sau nhiều năm duy trì mức 15W, Galaxy Z Fold8 được kỳ vọng sẽ nâng công suất sạc không dây lên 20W cùng viên pin 4.800mAh, mang lại trải nghiệm sử dụng liền mạch hơn.

Samsung dự kiến sẽ mang đến một bước tiến mới về công nghệ sạc trên dòng điện thoại màn hình gập thế hệ tiếp theo. Theo các nguồn tin rò rỉ, Galaxy Z Fold8 sẽ chính thức phá vỡ giới hạn sạc không dây vốn đã tồn tại từ nhiều năm nay, đáp ứng kỳ vọng của người dùng về tốc độ nạp năng lượng nhanh hơn trên các thiết bị cao cấp.

Lần đầu nâng cấp công suất sạc sau nhiều năm "giậm chân tại chỗ"

Kể từ thế hệ Galaxy Z Fold4 cho đến Galaxy Z Fold7 mới nhất, Samsung vẫn duy trì công suất sạc không dây ở mức 15W. Mặc dù con số này vẫn đảm bảo tính ổn định, nhưng so với sự phát triển thần tốc của các đối thủ đến từ Trung Quốc, mức công suất này đã bắt đầu trở nên lạc hậu trên một thiết bị flagship.

Samsung sẽ nâng cấp công suất sạc không dây của Galaxy Z Fold8

Theo thông tin từ leaker Lazuk (yeux1122) trên nền tảng Naver, Galaxy Z Fold8 sẽ được nâng cấp lên công suất sạc không dây 20W. Dù mức tăng 5W không quá lớn về mặt con số, nhưng đây là tín hiệu cho thấy Samsung đang bắt đầu thay đổi tư duy trong việc tối ưu hóa phần cứng sạc cho dòng điện thoại gập dạng sách.

Sự kết hợp giữa tốc độ sạc mới và viên pin dung lượng lớn

Bên cạnh việc tăng công suất sạc, Galaxy Z Fold8 còn được cho là sẽ trang bị viên pin dung lượng 4.800mAh. Đây là một bước nhảy vọt so với mức 4.400mAh đã được duy trì ổn định trên các phiên bản tiền nhiệm. Việc tăng dung lượng pin đồng nghĩa với việc thời gian sạc đầy sẽ kéo dài hơn nếu giữ nguyên công nghệ cũ.

Galaxy Z Fold8 và Z Fold8 Ultra sẽ ra mắt vào ngày 22/7 tới

Do đó, nâng cấp lên 20W đóng vai trò then chốt giúp duy trì tổng thời gian nạp pin tương đương hoặc ngắn hơn so với thế hệ hiện tại. Điều này giúp người dùng sở hữu một thiết bị có thời lượng sử dụng lâu hơn mà không phải hy sinh sự tiện lợi của tính năng sạc không dây.

So sánh thông số dự kiến giữa các thế hệ

Thông số kỹ thuật Galaxy Z Fold7 (Hiện tại) Galaxy Z Fold8 (Dự kiến) Sạc không dây 15W 20W Dung lượng pin 4.400mAh 4.800mAh Kiểu dáng Màn hình gập dạng sách Màn hình gập dạng sách

Kỳ vọng vào biến thể Ultra và thời điểm ra mắt chính thức

Ngoài phiên bản tiêu chuẩn, sự chú ý cũng đang đổ dồn vào Galaxy Z Fold8 Ultra. Có khả năng Samsung sẽ dành những công nghệ sạc nhanh ấn tượng hơn cho biến thể Ultra để tạo ra sự phân cấp rõ rệt giữa các dòng sản phẩm. Tuy nhiên, các chi tiết kỹ thuật cụ thể về mẫu máy cao cấp nhất này vẫn đang được giữ kín.

Dự kiến, thế hệ smartphone màn hình gập mới của Samsung sẽ chính thức được trình làng vào ngày 22/7 tới. Với những cải tiến về pin và sạc, Galaxy Z Fold8 hứa hẹn sẽ là một trong những đối thủ đáng gờm nhất trên thị trường điện thoại gập nửa cuối năm 2025.