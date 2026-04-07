Samsung Galaxy Z Fold8 lộ giá bán: Không tăng dù chi phí linh kiện leo thang Samsung dự kiến giữ nguyên mức giá khởi điểm 1,999 USD cho Galaxy Z Fold8 nhằm duy trì sức cạnh tranh, đi kèm nâng cấp mạnh mẽ về chip xử lý và hệ thống camera 200MP.

Bất chấp áp lực từ việc tăng chi phí sản xuất và giá linh kiện bán dẫn, Samsung được cho là sẽ không điều chỉnh giá bán đối với thế hệ điện thoại gập ngang tiếp theo - Galaxy Z Fold8. Đây được xem là bước đi chiến lược của hãng công nghệ Hàn Quốc nhằm bảo vệ thị phần trước sự bành trướng của các thương hiệu đối thủ.

Chi tiết bảng giá và các phiên bản bộ nhớ

Dựa trên thông tin từ chuyên gia rò rỉ @TheGalox_, Galaxy Z Fold8 sẽ duy trì các tùy chọn bộ nhớ tương tự thế hệ tiền nhiệm nhưng được nâng cấp về dung lượng RAM ở phiên bản cao cấp nhất. Cụ thể:

Phiên bản cấu hình Giá bán dự kiến (USD) Giá quy đổi tương đương (VNĐ) 12GB RAM + 256GB ROM 1,999 USD Khoảng 52.58 triệu đồng 12GB RAM + 512GB ROM 2,199 USD Khoảng 57.84 triệu đồng 16GB RAM + 1TB ROM 2,499 USD Khoảng 65.74 triệu đồng

Galaxy Z Fold8 được cho là sẽ có giá tương tự model tiền nhiệm

Cải tiến vượt trội về công nghệ màn hình và bản lề

Galaxy Z Fold8 dự kiến sở hữu màn hình ngoài kích thước 6.5 inch và màn hình OLED gập bên trong lên đến 8 inch. Điểm nhấn đáng chú ý nằm ở công nghệ tấm nền thế hệ mới do Samsung Display phát triển, sử dụng cấu trúc UTG kép (Ultra Thin Glass) kết hợp cùng hệ thống bản lề tiên tiến. Giải pháp kỹ thuật này được kỳ vọng sẽ loại bỏ gần như hoàn toàn nếp gấp trên màn hình chính, khắc phục nhược điểm lớn nhất của các dòng điện thoại gập hiện nay.

Mẫu điện thoại gập tiếp theo của Samsung có kích thước giống Galaxy Z Fold7

Cấu hình phần cứng và hệ thống camera 200MP

Về hiệu năng, thiết bị nhiều khả năng sẽ được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5, dòng chip flagship mạnh mẽ nhất tại thời điểm ra mắt. Đi kèm với đó là chuẩn bộ nhớ UFS 4.x giúp tối ưu tốc độ truy xuất dữ liệu. Hệ thống nhiếp ảnh cũng nhận được sự nâng cấp lớn với cảm biến chính 200MP hỗ trợ chống rung quang học (OIS), camera góc siêu rộng 50MP và ống kính tele 10MP hỗ trợ zoom quang 3x.

Ảnh render của Samsung Galaxy Z Fold8

Thời điểm ra mắt và phần mềm

Galaxy Z Fold8 có thể là thiết bị đầu tiên của Samsung được cài đặt sẵn giao diện One UI 9.0 phát triển trên nền tảng Android 17. Viên pin của máy đạt mức dung lượng 5,600mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 45W. Ngoài phiên bản tiêu chuẩn, Samsung được cho là đang phát triển một biến thể khác với tỷ lệ khung hình ngắn và rộng hơn, tối ưu hóa cho trải nghiệm xem video định dạng điện ảnh.

Samsung sẽ ra mắt các điện thoại gập mới của mình vào mùa hè năm nay

Sản phẩm dự kiến sẽ được trình làng trong sự kiện Galaxy Unpacked diễn ra vào mùa hè năm 2026. Việc giữ nguyên giá bán dù nâng cấp mạnh về phần cứng cho thấy Samsung đang nỗ lực tối ưu hóa quy trình sản xuất để mang lại giá trị tốt nhất cho người dùng trong phân khúc cao cấp.