Samsung Galaxy Z Fold8 nâng cấp hệ thống camera kép 50MP cùng khả năng quay video 8K đỉnh cao Samsung Galaxy Z Fold8 gây chú ý với cụm camera kép 50MP, hỗ trợ quay video 8K cùng vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 và thiết kế gập siêu mỏng nhẹ.

Samsung Galaxy Z Fold8 đánh dấu bước tiến mới của dòng smartphone màn hình gập từ thương hiệu Hàn Quốc khi trang bị hệ thống camera được nâng cấp toàn diện. Thiết bị không chỉ sở hữu cảm biến chính 50MP với khả năng chống rung quang học mà còn mang đến tính năng quay video độ phân giải 8K sắc nét.

Sức mạnh cụm camera kép 50MP trên mặt lưng

Ở mặt sau, Galaxy Z Fold8 sở hữu hệ thống camera kép với các thông số kỹ thuật ấn tượng. Cảm biến chính góc rộng có độ phân giải 50MP, kích thước 1/1.56 inch, khẩu độ F1.8, hỗ trợ công nghệ chống rung quang học (OIS) và lấy nét tự động dual-pixel PDAF với góc nhìn 85 độ. Trang bị này giúp máy tối ưu khả năng thu sáng và đảm bảo độ chi tiết cao ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu.

Galaxy Z Fold8 sở hữu cụm camera kép ở mặt lưng với thông số cực kỳ ấn tượng

Bên cạnh đó, camera phụ góc siêu rộng cũng sở hữu độ phân giải 50MP với kích thước 1/2.5 inch và khẩu độ F1.9. Ống kính này hỗ trợ lấy nét quad-pixel PDAF cùng góc nhìn lên tới 120 độ. Về khả năng quay video, cả hai camera phía sau đều hỗ trợ ghi hình chất lượng 4K ở tốc độ 60 khung hình/giây hoặc độ phân giải 8K ở 30 khung hình/giây.

Cả hai camera phía sau đều có khả năng quay video chất lượng cao lên đến độ phân giải 4K

Hệ thống camera selfie kép tối ưu cho cả hai màn hình

Đối với mặt trước, hãng tích hợp hai cảm biến 10MP nằm gọn bên trong các lỗ đục ở cả màn hình ngoài lẫn màn hình gập bên trong. Cả hai cảm biến này đều có kích thước 1/3.5 inch và khẩu độ F2.2 nhằm tối ưu hóa khả năng gọi video cũng như chụp ảnh tự sướng.

Máy tích hợp hai cảm biến 10MP nằm gọn bên trong các lỗ đục ở cả màn hình ngoài lẫn màn hình gập bên trong

Điểm khác biệt nằm ở góc nhìn: camera selfie ở màn hình phụ phía ngoài sở hữu góc rộng 85 độ, trong khi camera ở màn hình gập bên trong có góc mở lên tới 100 độ, giúp thu trọn không gian khi chụp ảnh nhóm. Toàn bộ các camera trước này đều hỗ trợ quay video mượt mà ở mức 4K 60 khung hình mỗi giây.

Bảng thông số kỹ thuật tổng quan của Galaxy Z Fold8

Bên cạnh cụm camera ấn tượng, Galaxy Z Fold8 còn mang đến cấu hình phần cứng mạnh mẽ cùng thiết kế mỏng nhẹ ưu việt:

Thông số Chi tiết kỹ thuật Màn hình chính Dynamic AMOLED 2X 7,6 inch, tần số quét 120 Hz Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy Camera sau Góc rộng 50MP (OIS, Dual-Pixel) + Góc siêu rộng 50MP (Quad-Pixel) Camera trước 10MP (màn hình ngoài, 85°) + 10MP (màn hình trong, 100°) Quay video Tối đa 8K 30fps (camera sau) / 4K 60fps (camera trước & sau) Pin & Sạc 4.800 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 45 W, sạc không dây, chia sẻ pin Trọng lượng & Độ bền 201 g, khung Advanced Armor Aluminum, chuẩn kháng nước IP48

Cân bằng giữa hiệu năng và giá thành so với bản Ultra

So với phiên bản Galaxy Z Fold8 Ultra cao cấp hơn, mẫu Z Fold8 tiêu chuẩn này bị cắt giảm ống kính tele chuyên dụng và sử dụng cảm biến chính nhỏ hơn. Tuy nhiên, các trang bị hiện tại vẫn đáp ứng hoàn hảo mọi nhu cầu chụp ảnh và sáng tạo nội dung hàng ngày.

Đây được xem là bước đi hợp lý của thương hiệu khi cân bằng tốt giữa các tính năng cao cấp và giá thành sản phẩm. Việc duy trì trọng lượng mỏng nhẹ 201g cùng chuẩn kháng nước IP48 giúp thiết bị gia tăng độ bền và tính tiện dụng trong các hoạt động thường ngày.