Samsung Galaxy Z Fold8 ra mắt: Smartphone gập siêu mỏng 4.5mm và nhẹ nhất lịch sử Galaxy Z Fold8 vừa chính thức ra mắt với trọng lượng kỷ lục 201g, độ mỏng 4.5mm khi mở cùng vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy đầy mạnh mẽ.

Samsung đã chính thức trình làng siêu phẩm màn hình gập thế hệ mới mang tên Galaxy Z Fold8. Mẫu flagship này đánh dấu bước tiến công nghệ ngoạn mục khi thiết lập kỷ lục về độ mỏng nhẹ trong lịch sử dòng Fold của hãng, giải quyết triệt để rào cản về trọng lượng của các thiết bị màn hình gập truyền thống.

Đột phá thiết kế: Mỏng nhẹ kỷ lục trong lịch sử dòng Galaxy Fold

Điểm ấn tượng hàng đầu trên Galaxy Z Fold8 chính là trọng lượng chỉ vỏn vẹn 201g, biến đây trở thành chiếc điện thoại gập nhẹ nhất từ trước đến nay mà Samsung từng chế tạo. Sự tối ưu này giúp trải nghiệm cầm nắm và sử dụng của người dùng trở nên thoải mái hơn bao giờ hết.

Bên cạnh cân nặng lý tưởng, thiết bị còn sở hữu kích thước mỏng vượt trội. Khi gập lại, máy có độ mỏng 9,7 mm với kích thước 81,9 x 123,9 x 9,7 mm. Khi mở ra, độ mỏng của Galaxy Z Fold8 đạt mức 4,5 mm cùng kích thước rộng rãi 161,4 x 123,9 x 4,5 mm. Khung viền của máy được gia cố bằng chất liệu Flex Titanium cùng Advanced Armor Aluminum siêu bền bỉ, kết hợp khả năng kháng nước đạt chuẩn IP48.

Thiết kế siêu mỏng nhẹ đầy quyến rũ của Galaxy Z Fold8

Cấu hình mạnh mẽ cùng hệ thống hiển thị và camera nâng cấp

Đằng sau ngoại hình mảnh mai là sức mạnh phần cứng hàng đầu. Galaxy Z Fold8 được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy mang lại hiệu năng xử lý cực đỉnh cho mọi tác vụ đa nhiệm và giải trí. Màn hình gập Dynamic AMOLED 2X kích thước 7,6 inch với tần số quét 120 Hz đảm bảo hình ảnh hiển thị mượt mà và sắc nét.

Hệ thống quang học của thiết bị sở hữu cụm camera kép 50 MP đa năng ở mặt lưng, hỗ trợ quay video 8K, công nghệ chụp đêm Nightography cùng nhiều tính năng chụp thông minh. Ngoài ra, máy còn trang bị các camera selfie độc lập ở cả màn hình ngoài lẫn màn hình gập bên trong.

Cận cảnh cụm camera sắc nét và thiết kế tinh tế của Galaxy Z Fold8

Để duy trì năng lượng cho hệ thống, Samsung trang bị viên pin dung lượng 4.800 mAh cho thời lượng sử dụng bền bỉ. Thiết bị hỗ trợ công nghệ sạc nhanh công suất 45 W, sạc không dây và tính năng chia sẻ pin tiện lợi.

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của Samsung Galaxy Z Fold8

Thông số Chi tiết Màn hình Dynamic AMOLED 2X 7,6 inch, 120 Hz Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy Bộ nhớ RAM 12GB, ROM 256GB Camera sau Cụm camera kép 50 MP, quay video 8K, Nightography Dung lượng pin & Sạc 4.800 mAh, Sạc nhanh 45 W, sạc không dây Trọng lượng 201 g Độ mỏng 4,5 mm (mở) / 9,7 mm (gập) Kháng nước IP48

Tùy chọn màu sắc và mức giá phân phối

Samsung Galaxy Z Fold8 chính thức lên kệ với ba tùy chọn màu sắc thời thượng bao gồm Graphite, Cream và Lavender. Phiên bản tiêu chuẩn sở hữu cấu hình bộ nhớ RAM 12GB và bộ nhớ trong 256GB có mức giá khởi điểm là 46.990.000 đồng.

Nhìn chung, việc tối ưu hóa trọng lượng xuống 201g cùng độ mỏng 4,5mm giúp Galaxy Z Fold8 thiết lập một tiêu chuẩn mới cho phân khúc điện thoại gập, vừa đảm bảo tính gọn nhẹ như smartphone thông thường vừa mang lại hiệu năng cao cấp.