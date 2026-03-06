Samsung Galaxy Z Fold8 rò rỉ: Trọng lượng siêu nhẹ và nâng cấp pin sạc đột phá Thế hệ điện thoại gập mới Galaxy Z Fold8 dự kiến nặng chỉ 201 gram, trang bị viên pin 4,800mAh hỗ trợ sạc nhanh 45W cùng khả năng chụp ảnh 24MP gốc ấn tượng.

Samsung đang chuẩn bị làm mới dòng điện thoại gập cao cấp của mình với sự xuất hiện của Galaxy Z Fold8 vào mùa hè năm nay. Những thông tin rò rỉ mới nhất cho thấy thiết bị này không chỉ thay đổi về tỷ lệ màn hình mà còn mang đến những cải tiến đáng kể về tính vật lý và hiệu suất năng lượng, giải quyết các rào cản lớn nhất của dòng máy gập hiện nay.

Thiết kế tối ưu hóa trọng lượng và tỷ lệ màn hình rộng

Điểm đáng chú ý nhất trên Galaxy Z Fold8 chính là trọng lượng. Theo các nguồn tin uy tín, mẫu máy này có thể chỉ nặng 201 gram. Để so sánh, con số này nhẹ hơn đáng kể so với mức 215 gram của Galaxy Z Fold7 và thậm chí còn nhẹ hơn cả Galaxy S26 Ultra (dự kiến 214 gram). Việc giảm trọng lượng xuống mức xấp xỉ các mẫu điện thoại dạng thanh truyền thống là bước tiến lớn, giúp người dùng thoải mái hơn khi sử dụng trong thời gian dài.

Galaxy Z Fold8 là điện thoại gập rộng mới của Samsung

Bên cạnh trọng lượng, Galaxy Z Fold8 được cho là sẽ sở hữu thiết kế màn hình gập dạng rộng hơn so với các thế hệ trước. Thay đổi này hứa hẹn mang lại không gian hiển thị tối ưu cho các tác vụ đa nhiệm và giải trí, đồng thời tạo ra sự khác biệt rõ rệt so với kiểu dáng thuôn dài của các dòng Fold hiện tại.

Galaxy Z Fold8 sẽ có thân máy khá nhẹ

Nâng cấp dung lượng pin và công nghệ sạc nhanh 45W

Về khả năng vận hành, Samsung dự kiến trang bị cho Galaxy Z Fold8 viên pin dung lượng 4,800mAh. Đây là mức cải thiện cần thiết để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ năng lượng của một màn hình lớn và các tính năng AI tích hợp. Đặc biệt, máy sẽ hỗ trợ sạc nhanh có dây công suất 45W, thay thế cho chuẩn 25W vốn đã duy trì qua nhiều thế hệ.

Sự kết hợp giữa viên pin lớn và tốc độ sạc nhanh hơn sẽ giúp người dùng yên tâm hơn trong quá trình sử dụng di động cường độ cao. Mặc dù thông số này chưa phải là cao nhất trên thị trường smartphone, nhưng đối với một thiết bị gập có không gian linh kiện hạn chế, đây vẫn được coi là một nỗ lực nâng cấp đáng ghi nhận của Samsung.

Hệ thống camera và khả năng xử lý hình ảnh chuyên nghiệp

Galaxy Z Fold8 dự kiến sở hữu camera chính độ phân giải 50MP. Đáng chú ý, thiết bị có khả năng chụp ảnh 24MP gốc mà không cần thông qua ứng dụng Camera Assistant, tương tự như các tính năng cao cấp trên dòng Ultra. Việc cho phép xuất tệp ảnh độ phân giải cao một cách trực tiếp sẽ giúp bảo toàn chi tiết và dải tương phản động tốt hơn cho những người dùng đam mê nhiếp ảnh.

Samsung sẽ ra mắt các điện thoại gập mới vào mùa hè năm nay

Dự kiến, Samsung sẽ chính thức công bố Galaxy Z Fold8 tại sự kiện Unpacked diễn ra vào mùa hè này. Sản phẩm sẽ xuất hiện cùng với các biến thể khác như Galaxy Z Fold8 Ultra và Galaxy Z Flip8, tạo thành dải sản phẩm điện thoại gập đa dạng nhất từ trước đến nay của hãng.