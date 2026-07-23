Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: Đột phá màn hình không nếp gấp và trí tuệ nhân tạo Agentic AI Galaxy Z Fold8 Ultra vừa ra mắt với công nghệ Flex Titanium giúp xóa bỏ nếp gấp màn hình, chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 mạnh mẽ và hệ thống Agentic AI tự động hóa tác vụ.

Samsung chính thức trình làng Galaxy Z Fold8 Ultra cùng với các phiên bản Z Flip8 và Z Fold8 tiêu chuẩn. Đây là model cao cấp nhất trong dòng điện thoại gập năm 2026, tập trung vào việc giải quyết triệt để những hạn chế về phần cứng và nâng tầm trải nghiệm thông minh bằng trí tuệ nhân tạo thế hệ mới.

Công nghệ Flex Titanium xóa bỏ hoàn toàn nếp gấp màn hình

Điểm nhấn quan trọng nhất trên Galaxy Z Fold8 Ultra là khả năng xử lý bề mặt màn hình. Samsung đã giới thiệu công nghệ Flex Titanium, kết hợp giữa lớp phủ đặc biệt và đệm titan bảo vệ tấm nền. Cải tiến này giúp nếp gập gần như biến mất hoàn toàn, ngay cả khi quan sát dưới nguồn ánh sáng mạnh, mang lại cảm giác vuốt chạm phẳng tuyệt đối.

Về khả năng hiển thị, thiết bị sở hữu màn hình phụ 6,5 inch bên ngoài và màn hình chính lên tới 8 inch bên trong. Cả hai đều sử dụng tấm nền Dynamic AMOLED 2X độ phân giải 2K, tần số quét 120 Hz. Đáng chú ý, độ sáng tối đa đã được nâng cấp lên mức 3.000 nits, đảm bảo khả năng hiển thị rõ nét trong mọi điều kiện ánh sáng.

Hệ thống camera 200 MP và chế độ điện ảnh chuyên nghiệp

Galaxy Z Fold8 Ultra sở hữu hệ thống camera tương đương với dòng flagship Galaxy S25 Ultra. Camera chính có độ phân giải 200 MP tích hợp chống rung quang học OIS. Camera góc siêu rộng cũng được nâng cấp mạnh mẽ lên 50 MP, giúp thu lại nhiều chi tiết hơn trong các khung hình phong cảnh.

Bên cạnh đó, máy vẫn duy trì camera tele 10 MP hỗ trợ zoom quang 3x. Một tính năng mới đáng chú ý là chế độ Cine LUT, cho phép người dùng áp dụng các tông màu điện ảnh chuyên nghiệp trực tiếp trong quá trình quay video, thay vì phải hậu kỳ phức tạp.

Hiệu năng vượt trội với chip Snapdragon 8 Elite Gen 5

Cung cấp sức mạnh cho máy là vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5, dòng chip mạnh mẽ nhất hiện nay. Người dùng có thể lựa chọn các phiên bản RAM 12 GB hoặc 16 GB, đi kèm bộ nhớ trong tối đa lên tới 1 TB. Cấu hình này không chỉ đáp ứng tốt các tác vụ nặng mà còn là nền tảng vững chắc cho hệ thống trí tuệ nhân tạo tích hợp.

Kỷ nguyên Agentic AI: Tự động hóa tác vụ thông minh

Khác với các thế hệ AI trước đây chỉ dừng lại ở việc trả lời câu hỏi, Agentic AI trên Z Fold8 Ultra có khả năng tự thực hiện các chuỗi tác vụ phức tạp. Ví dụ, khi người dùng muốn lên lịch trình du lịch, AI sẽ tự động tìm kiếm thông tin, đề xuất khách sạn và thực hiện đặt vé máy bay trên các ứng dụng liên quan mà không cần sự can thiệp thủ công liên tục.

Ngoài ra, Samsung còn tặng kèm 6 tháng trải nghiệm gói Gemini Pro cao cấp cho khách hàng mua máy, giúp tối ưu hóa khả năng chỉnh sửa ảnh và xử lý dữ liệu thông minh.

Pin 5.000 mAh và sạc nhanh 45W

Dù duy trì thiết kế mỏng nhẹ, Samsung vẫn thành công trong việc nâng dung lượng pin lên 5.000 mAh, tăng 600 mAh so với bản tiền nhiệm. Công suất sạc nhanh cũng được đẩy lên 45W, giúp rút ngắn thời gian chờ đợi của người dùng.

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết Galaxy Z Fold8 Ultra