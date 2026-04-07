Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra lộ giá bán tại Anh: Smartphone gập ngày càng đắt đỏ Samsung sắp ra mắt bộ ba điện thoại gập mới với mức giá tăng đáng kể. Galaxy Z Fold8 Ultra sẽ thay thế Z Fold7 với giá khởi điểm từ 1.899 GBP tại thị trường Anh.

Các thông tin rò rỉ mới nhất đã hé lộ chiến lược giá của Samsung cho dòng điện thoại màn hình gập thế hệ tiếp theo tại thị trường Anh. Theo chuyên gia tin đồn Roland Quandt, dòng sản phẩm ra mắt vào tháng 7 này sẽ chứng kiến sự thay đổi lớn về cả danh mục sản phẩm lẫn chi phí sở hữu, với sự xuất hiện của biến thể Ultra siêu cao cấp.

The Galaxy Z Fold8 Ultra will replace the Galaxy Z Fold7 this month, not the Galaxy Z Fold8.

Cơ cấu sản phẩm mới: Sự xuất hiện của biến thể Ultra

Điểm đáng chú ý nhất trong lần ra mắt này là sự thay đổi trong cách đặt tên và phân cấp sản phẩm của Samsung. Galaxy Z Fold8 Ultra sẽ chính thức thay thế vị trí của Galaxy Z Fold7 để trở thành mẫu flagship gập cao cấp nhất. Trong khi đó, phiên bản Galaxy Z Fold8 tiêu chuẩn được cho là sẽ có thiết kế nhỏ gọn và bề ngang rộng hơn so với các thế hệ tiền nhiệm.

Sự phân tách này cho thấy Samsung đang nỗ lực đa dạng hóa phân khúc điện thoại gập, mang đến lựa chọn cho cả những người dùng ưu tiên tính di động (Z Fold8) và những người cần hiệu năng tối đa cùng màn hình lớn nhất (Z Fold8 Ultra).

Chi tiết bảng giá dự kiến tại thị trường Anh

Dữ liệu rò rỉ cho thấy mức giá khởi điểm cho các phiên bản bộ nhớ cơ bản (256GB) tại Anh sẽ tăng đáng kể so với năm ngoái. Cụ thể, mức chênh lệch giữa phiên bản Fold tiêu chuẩn và bản Ultra lên tới 200 GBP.

Mẫu điện thoại Dung lượng bộ nhớ Giá dự kiến (GBP) Galaxy Z Flip8 256GB 1.149 Galaxy Z Fold8 256GB 1.699 Galaxy Z Fold8 Ultra 256GB 1.899

Mặc dù mức giá niêm yết của Galaxy Z Fold8 có vẻ thấp hơn 100 GBP so với mẫu tiền nhiệm, nhưng cần lưu ý rằng đây là một dòng máy hoàn toàn mới với kích thước khác biệt. Thực tế, mẫu máy thay thế trực tiếp cho Z Fold7 là Z Fold8 Ultra lại có mức giá tăng vọt.

Kỳ vọng về các chương trình ưu đãi

Bên cạnh việc tăng giá, Samsung thường xuyên triển khai các chương trình khuyến mãi trong giai đoạn đặt hàng trước. Nhiều chuyên gia dự đoán hãng có thể áp dụng chính sách nhân đôi dung lượng lưu trữ miễn phí, ví dụ như nâng cấp từ 256GB lên 512GB mà không tốn thêm chi phí, nhằm giảm bớt áp lực về giá cho người dùng sớm.

Việc tăng giá tại Anh và khu vực sử dụng đồng Euro (dự kiến tăng khoảng 100 Euro cho các mẫu tương ứng) cho thấy xu hướng tăng giá toàn cầu của Samsung đối với dòng điện thoại gập là điều khó tránh khỏi. Điều này phản ánh chi phí linh kiện ngày càng tăng và những cải tiến công nghệ vượt trội mà hãng đưa vào thế hệ smartphone màn hình gập thứ 8 của mình.