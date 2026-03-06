Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: Nâng cấp pin 5,000mAh và sạc 45W trong thân máy siêu mỏng Galaxy Z Fold8 Ultra dự kiến sở hữu viên pin 5,000mAh cùng sạc nhanh 45W. Dù tăng dung lượng pin, thiết bị vẫn duy trì trọng lượng 215g và độ mỏng ấn tượng chỉ 4.1mm.

Samsung đang chuẩn bị tạo ra một bước ngoặt quan trọng cho dòng điện thoại gập cao cấp tiếp theo của mình. Theo các thông tin rò rỉ mới nhất, mẫu Galaxy Z Fold8 Ultra sẽ giải quyết triệt để bài toán về thời lượng pin và tốc độ sạc - hai điểm vốn thường bị đánh đổi để lấy thiết kế mỏng nhẹ trên các dòng máy gập trước đây.

Cải tiến dung lượng pin và tốc độ sạc trên Galaxy Z Fold8 Ultra

Dựa trên thông tin từ chuyên gia tin đồn Ice Universe, Galaxy Z Fold8 Ultra sẽ được trang bị viên pin 5,000mAh. Đây là một sự nâng cấp đáng kể, tăng khoảng 13% so với mức dung lượng 4,400mAh hiện có trên thế hệ Galaxy Z Fold7. Việc tăng dung lượng pin đặc biệt quan trọng đối với một thiết bị sở hữu màn hình lớn và yêu cầu khả năng đa nhiệm cao như dòng Fold.

Galaxy Z Fold8 Ultra sẽ có pin lớn hơn thế hệ trước

Bên cạnh dung lượng, tốc độ sạc cũng được đẩy mạnh lên mức 45W. So với công suất 25W trên Galaxy Z Fold7, đây là một bước tiến giúp rút ngắn đáng kể thời gian nạp năng lượng, giúp Samsung thu hẹp khoảng cách với các đối thủ trong cùng phân khúc điện thoại gập cao cấp.

Samsung có thể tích hợp sạc nhanh 45W cho mẫu điện thoại gập ngang cao cấp tiếp theo

Đột phá về kỹ thuật: Pin lớn hơn nhưng không tăng kích thước

Điểm gây ấn tượng nhất trong báo cáo kỹ thuật lần này là việc Samsung duy trì được kích thước vật lý siêu mỏng dù tích hợp viên pin lớn hơn. Cụ thể, Galaxy Z Fold8 Ultra được cho là chỉ dày 4.1mm khi mở ra và 8.9mm khi gập lại. Trọng lượng của máy vẫn được giữ ở mức 215g, tương đương với thế hệ tiền nhiệm.

Thông số Galaxy Z Fold7 Galaxy Z Fold8 Ultra (Tin đồn) Dung lượng pin 4,400mAh 5,000mAh Công suất sạc 25W 45W Độ dày (khi mở) - 4.1mm Độ dày (khi gập) - 8.9mm Trọng lượng 215g 215g

Số liệu này cho thấy Samsung đã đạt được những tiến bộ vượt bậc trong việc tối ưu hóa không gian linh kiện bên trong. Việc giữ nguyên trọng lượng 215g trong khi tăng dung lượng pin thêm 600mAh là một thách thức lớn về mặt kỹ thuật cơ khí và vật liệu.

Galaxy Z Fold8 Ultra sẽ có thân máy siêu mỏng nhẹ

Chiến lược phân tách dòng sản phẩm màn hình gập

Về mặt thiết kế, phiên bản Ultra dự kiến sẽ giữ nguyên ngôn ngữ thiết kế của Z Fold7 nhưng được tinh chỉnh để mỏng và nhẹ hơn về mặt cảm giác sử dụng. Trong khi đó, phiên bản Galaxy Z Fold8 tiêu chuẩn được đồn đoán sẽ thay đổi tỷ lệ khung hình với thân máy ngắn và rộng hơn.

Cách tiếp cận này cho thấy Samsung đang muốn phân định rõ ràng phân khúc khách hàng. Bản Ultra hướng tới những người dùng yêu cầu sự hoàn hảo giữa tính thẩm mỹ, độ mỏng và hiệu suất pin mạnh mẽ. Ngược lại, bản tiêu chuẩn sẽ tập trung vào sự thực dụng với màn hình ngoài dễ thao tác hơn. Sự xuất hiện của các nâng cấp này cho thấy Samsung đang nỗ lực bảo vệ vị thế dẫn đầu trong bối cảnh thị trường điện thoại gập đang ngày càng cạnh tranh gay gắt.