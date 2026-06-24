Samsung Galaxy Z Fold8 và Z Flip8 lộ diện bảng màu sắc cùng cấu hình bộ nhớ mới Thế hệ điện thoại gập 2026 của Samsung gồm Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra và Z Flip8 vừa rò rỉ các tùy chọn màu sắc đa dạng cùng dung lượng lưu trữ lên đến 1TB.

Samsung đang chuẩn bị cho sự kiện Unpacked vào cuối mùa hè năm nay với sự xuất hiện của bộ ba điện thoại gập thế hệ mới thuộc dòng Galaxy Z 2026. Theo các nguồn tin rò rỉ mới nhất, hãng công nghệ Hàn Quốc sẽ mở rộng danh mục sản phẩm với các tùy chọn màu sắc phong phú và cấu hình bộ nhớ đa dạng, đáp ứng nhu cầu từ phân khúc thời trang đến hiệu năng cao.

Galaxy Z Flip8: Định hướng thời trang với bảng màu pastel

Mẫu điện thoại gập vỏ sò thế hệ tiếp theo, Galaxy Z Flip8 (mã model SM-F971), dự kiến sẽ duy trì phong cách trẻ trung vốn là thế mạnh của dòng Flip. Thiết bị sẽ mang đến bốn tùy chọn màu sắc bao gồm: Kem, Than chì, Bạc hà và Hồng. Trong đó, các tông màu như Bạc hà và Hồng được kỳ vọng sẽ tiếp tục thu hút nhóm khách hàng trẻ tuổi.

Galaxy Z Flip8 sẽ có bảng màu sắc trẻ trung

Về khả năng lưu trữ, Galaxy Z Flip8 sẽ được phân phối với hai phiên bản dung lượng là 256GB và 512GB. Đây là mức bộ nhớ tiêu chuẩn, phù hợp với nhu cầu sử dụng hằng ngày và lưu trữ hình ảnh, video của người dùng phổ thông.

Galaxy Z Fold8 Ultra: Cấu hình tối đa cho phân khúc cao cấp

Galaxy Z Fold8 Ultra (mã model SM-F976) được xác định là phiên bản kế nhiệm trực tiếp của Z Fold7, tập trung vào đối tượng người dùng chuyên nghiệp. Samsung dự kiến trang bị cho mẫu máy này các tông màu sang trọng hơn bao gồm: Kem, Than chì, Xanh Shadow và Tím Shadow.

Galaxy Z Fold8 Ultra sẽ là phiên bản kế nhiệm trực tiếp của Z Fold7

Điểm đáng chú ý nhất trên phiên bản Ultra chính là sự đa dạng về dung lượng lưu trữ. Người dùng có thể lựa chọn giữa các phiên bản 256GB, 512GB và tối đa lên đến 1TB, đảm bảo không gian lưu trữ rộng lớn cho các tác vụ công việc nặng và dữ liệu đa phương tiện.

Galaxy Z Fold8: Biến thể màn hình rộng hoàn toàn mới

Bên cạnh phiên bản Ultra, Samsung dự kiến ra mắt thêm một mẫu điện thoại gập mới với thiết kế thân rộng hơn, mang tên Galaxy Z Fold8 (mã model SM-F978). Đây là bước đi mới của hãng nhằm định nghĩa lại phân cấp sản phẩm trong dòng Fold.

Galaxy Z Fold8 sẽ là phiên bản màn hình gập rộng mới

Mẫu máy này sẽ sở hữu bảng màu độc đáo bao gồm: Kem, Than chì, Hoa oải hương và Hạt dẻ cười. Tương tự như bản Ultra, Galaxy Z Fold8 biến thể rộng cũng cung cấp ba tùy chọn bộ nhớ là 256GB, 512GB và 1TB.

Dưới đây là bảng tổng hợp các thông số rò rỉ về bộ ba sản phẩm mới:

Dòng máy Mã Model Màu sắc dự kiến Dung lượng lưu trữ Galaxy Z Flip8 SM-F971 Kem, Than chì, Bạc hà, Hồng 256GB, 512GB Galaxy Z Fold8 Ultra SM-F976 Kem, Than chì, Xanh Shadow, Tím Shadow 256GB, 512GB, 1TB Galaxy Z Fold8 (Wide) SM-F978 Kem, Than chì, Hoa oải hương, Hạt dẻ cười 256GB, 512GB, 1TB

Dòng Galaxy Z 2026 hứa hẹn sẽ mang lại những thay đổi quan trọng trong chiến lược tiếp cận thị trường của Samsung. Việc phân tách rõ ràng giữa các phiên bản tiêu chuẩn và Ultra cho thấy tham vọng chiếm lĩnh mọi phân khúc trong thị trường điện thoại màn hình gập đang ngày càng cạnh tranh.