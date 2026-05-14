Samsung Galaxy Z Fold8 Wide lộ diện: Camera kép 50MP và bước tiến mới về hiệu năng Mẫu smartphone gập Galaxy Z Fold8 Wide dự kiến ra mắt ngày 22/7 với chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, camera kép 50MP cùng các tính năng AI tiên tiến từ Google.

Samsung Galaxy Z Fold8 Wide là biến thể mới trong danh mục smartphone gập cao cấp của Samsung dự kiến trình làng vào mùa hè năm nay. Những thông tin rò rỉ mới nhất đã hé lộ chi tiết về hệ thống camera, cấu hình phần cứng và các tùy chọn màu sắc chủ đạo, cho thấy một hướng đi thực dụng hơn của hãng công nghệ Hàn Quốc.

Chiến lược tối ưu hóa camera trên Galaxy Z Fold8 Wide

Theo các báo cáo kỹ thuật, Galaxy Z Fold8 Wide sẽ được trang bị hệ thống camera kép ở mặt sau thay vì cụm ba camera truyền thống. Điểm nhấn nằm ở việc cả cảm biến chính và cảm biến góc siêu rộng đều sở hữu độ phân giải 50MP. Cụ thể, camera chính có khẩu độ f/1.8 và camera góc siêu rộng có khẩu độ f/1.9.

Về khả năng chụp ảnh selfie, thiết bị dự kiến sử dụng hệ thống camera 10MP đồng nhất cho cả màn hình ngoài và camera ẩn dưới màn hình (UDC) bên trong. Việc lựa chọn cảm biến 50MP thay vì chạy đua thông số 200MP cho thấy Samsung đang tập trung vào việc tối ưu hóa trải nghiệm tổng thể, giúp duy trì thiết kế mỏng nhẹ và kiểm soát nhiệt độ tốt hơn cho dòng máy gập.

Samsung Galaxy Z Fold8 Wide sẽ có hai camera 50MP ở mặt sau

Thiết kế và các tùy chọn màu sắc mới

Về ngoại hình, Xanh đậm được dự báo sẽ là màu sắc chủ đạo của Galaxy Z Fold8 Wide trong năm nay. Đây là tông màu mang thiên hướng sang trọng, phù hợp với định vị phân khúc cao cấp của dòng Wide. Dù thiếu vắng camera tele chuyên dụng, Samsung được kỳ vọng sẽ bù đắp bằng khả năng xử lý hình ảnh chuyên sâu để đảm bảo chất lượng ảnh chụp vẫn ở mức ấn tượng.

Mẫu điện thoại gập mới của Samsung sẽ có nhiều màu sắc bắt mắt

Cấu hình mạnh mẽ với Snapdragon 8 Elite Gen 5 và AI

Sức mạnh bên trong của Galaxy Z Fold8 Wide sẽ đến từ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5, dòng chip cao cấp nhất được triển khai trên phạm vi toàn cầu. Sự kết hợp giữa phần cứng mạnh mẽ và sự hợp tác chặt chẽ với Google sẽ mang đến hệ sinh thái tính năng Gemini Intelligence. Các tính năng AI này được thiết kế riêng để tận dụng tối đa lợi thế màn hình gập, hỗ trợ người dùng trong việc xử lý công việc và sáng tạo nội dung.

Thông số Chi tiết dự kiến Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 Camera sau Chính 50MP (f/1.8) + Siêu rộng 50MP (f/1.9) Camera trước 10MP (Ngoài) + 10MP (UDC trong) Tính năng AI Gemini Intelligence Màu sắc chính Xanh đậm

Kỳ vọng tại sự kiện Unpacked tháng 7

Sự kiện Galaxy Unpacked dự kiến diễn ra vào ngày 22/07 tại London sẽ là nơi Samsung phô diễn hệ sinh thái thiết bị mới. Bên cạnh Galaxy Z Fold8 Wide, hãng có thể giới thiệu thêm kính thực tế ảo Galaxy XR, Galaxy Watch 9 và phiên bản Watch Ultra thế hệ thứ hai. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm mở rộng tầm ảnh hưởng của các thiết bị đeo và công nghệ AI trong đời sống hàng ngày.