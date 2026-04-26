Samsung Galaxy Z Fold8 Wide lộ kích thước: Chỉ 9.8mm khi gập, vượt xa Huawei Pura X Max Thông số rò rỉ cho thấy Galaxy Z Fold8 Wide sở hữu độ dày khi gập ấn tượng chỉ 9.8 mm, mỏng và gọn hơn đáng kể so với đối thủ Huawei Pura X Max vừa ra mắt.

Samsung đang chuẩn bị tạo nên một bước ngoặt mới trong thị trường điện thoại màn hình gập với mẫu Galaxy Z Fold8 Wide. Theo những thông tin rò rỉ mới nhất, thiết bị này không chỉ tập trung vào hiệu năng mà còn sở hữu một thiết kế siêu mỏng, trực tiếp thách thức các đối thủ từ Trung Quốc vốn luôn tự hào về độ mỏng nhẹ.

Leaker uy tín Ice Universe vừa công bố bảng thông số kỹ thuật chi tiết so sánh Galaxy Z Fold8 Wide với Huawei Pura X Max. Những dữ liệu này cho thấy nỗ lực tối ưu hóa phần cứng vượt bậc của Samsung để đưa độ dày của máy khi gập xuống dưới ngưỡng 10 mm – một cột mốc kỹ thuật quan trọng đối với dòng Fold.

Thiết kế siêu mỏng phá vỡ giới hạn vật lý

Samsung Galaxy Z Fold8 Wide được kỳ vọng sẽ trở thành mẫu smartphone gập mỏng nhất của hãng từ trước đến nay. Theo các con số đo đạc, máy có chiều rộng 161.4 mm, chiều cao 123.9 mm và độ dày đáng kinh ngạc chỉ 4.3 mm khi ở trạng thái mở hoàn toàn. Để so sánh, độ dày này mỏng hơn nhiều so với hầu hết các mẫu smartphone dạng thanh hiện nay trên thị trường.

Khi gập lại, thiết bị vẫn duy trì được sự gọn gàng lý tưởng với độ dày chỉ 9.8 mm và chiều rộng 82.2 mm. Việc đưa độ dày khi gập về mức dưới 10 mm giúp Galaxy Z Fold8 Wide mang lại cảm giác cầm nắm gần tương đương với một chiếc điện thoại thông thường, giải quyết triệt để vấn đề cồng kềnh mà người dùng dòng Fold thường gặp phải.

Samsung Galaxy Z Fold8 Wide được đồn đoán sẽ ra mắt với thiết kế cực kỳ mỏng nhẹ

So sánh trực diện với Huawei Pura X Max

Để thấy rõ sự vượt trội của Samsung, hãy nhìn vào thông số của đối thủ Huawei Pura X Max. Mẫu máy từ Trung Quốc có phần đồ sộ hơn với chiều rộng 166.5 mm và độ dày 5.2 mm khi mở. Đặc biệt, khi gập lại, Huawei Pura X Max dày tới 11.2 mm – tức là dày hơn Galaxy Z Fold8 Wide khoảng 1.4 mm.

Dưới đây là bảng so sánh thông số kích thước chi tiết giữa hai thiết bị:

Thông số kích thước Samsung Galaxy Z Fold8 Wide Huawei Pura X Max Độ dày khi mở 4.3 mm 5.2 mm Độ dày khi gập 9.8 mm 11.2 mm Chiều rộng khi mở 161.4 mm 166.5 mm Chiều rộng khi gập 82.2 mm 85.0 mm

Từ bảng số liệu trên, có thể thấy Samsung đã thành công trong việc tối ưu mọi khía cạnh kích thước. Galaxy Z Fold8 Wide mỏng hơn 0.9 mm lúc mở, mỏng hơn 1.4 mm lúc gập và hẹp hơn 2.8 mm so với Huawei Pura X Max, giúp việc thao tác bằng một tay trở nên dễ dàng hơn.

Bảng thông số kỹ thuật rò rỉ của Samsung Galaxy Z Fold8 Wide và Huawei Pura X Max

Tỷ lệ màn hình tối ưu cho công việc và giải trí

Bên cạnh độ mỏng, tỷ lệ khung hình cũng là điểm nhấn quan trọng trên Galaxy Z Fold8 Wide. Samsung đã lựa chọn tỷ lệ 4:3 cho màn hình trong, biến thiết bị thành một chiếc máy tính bảng mini thực thụ. Đây là tỷ lệ vàng cho các tác vụ đọc tài liệu, chỉnh sửa bảng tính và đa nhiệm chia đôi màn hình.

Màn hình ngoài của máy sử dụng tỷ lệ 4.7:3, mang lại không gian hiển thị rộng rãi hơn so với kiểu dáng dài hẹp truyền thống của các thế hệ trước. Trong khi đó, Huawei Pura X Max sử dụng tỷ lệ 4.24:3 cho màn hình trong và 4.4:3 cho màn hình ngoài, có phần thuôn dài hơn so với thiết kế của Samsung.

Thiết kế Huawei Pura X Max đặt cạnh ảnh render của Galaxy Z Fold8 Wide

Tầm nhìn chiến lược của Samsung trong năm 2026

Việc ra mắt biến thể Galaxy Z Fold8 Wide với độ dày dưới 10 mm được xem là đòn đáp trả mạnh mẽ của Samsung trước sự vươn lên của các hãng điện thoại Trung Quốc. Trong nhiều năm, các thương hiệu như Huawei hay Honor đã dẫn đầu về độ mỏng nhẹ, nhưng những thông số rò rỉ này chứng minh Samsung đã tìm ra lời giải cho bài toán cân bằng giữa độ bền của bản lề và kích thước vật lý.

Dòng Galaxy Z Fold8 cùng biến thể Wide dự kiến sẽ chính thức trình làng tại sự kiện Samsung Unpacked diễn ra vào tháng 7 năm 2026. Nếu những thông số này là chính xác, đây sẽ là một thành tựu kỹ thuật xuất sắc, thiết lập lại tiêu chuẩn thiết kế cho phân khúc smartphone màn hình gập cao cấp trong tương lai.