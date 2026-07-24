Samsung Galaxy Z Fold9 Ultra rò rỉ cấu hình camera 200MP cùng khả năng zoom 5x Mẫu smartphone gập Galaxy Z Fold9 Ultra được cho là sẽ sở hữu cảm biến chính 200MP ISOCELL HP6 và ống kính tele 5x 50MP tương tự flagship Galaxy S27 Ultra.

Thông tin rò rỉ mới nhất từ cộng đồng công nghệ Hàn Quốc cho biết mẫu điện thoại gập Galaxy Z Fold9 Ultra sắp tới của Samsung có thể được trang bị cụm camera hàng đầu. Cụ thể, thiết bị này hứa hẹn sở hữu cảm biến chính 200MP ISOCELL HP6 kết hợp với ống kính tiềm vọng zoom quang học 5x, giúp nâng tầm trải nghiệm nhiếp ảnh trên dòng smartphone màn hình gập.

Nâng cấp phần cứng nhiếp ảnh trên Galaxy Z Fold9 Ultra

Theo các nguồn tin rò rỉ, Samsung đang chuẩn bị một đợt cải tiến lớn về hệ thống máy ảnh cho dòng flagship màn hình gập tiếp theo. Cụ thể, Galaxy Z Fold9 Ultra có thể sẽ chuyển sang sử dụng cảm biến chính 200MP ISOCELL HP6 hoàn toàn mới. Đi kèm với cảm biến này là ống kính tele tiềm vọng 50MP sử dụng cảm biến Sony IMX854, hỗ trợ khả năng zoom quang học 5x.

Cụm camera trên Galaxy Z Fold9 Ultra có thể được nâng cấp mạnh mẽ

Sự kết hợp này mang tới bước nhảy vọt đáng kể về khả năng thu nhận chi tiết cũng như hiệu suất chụp ảnh từ xa. Trước đó, thế hệ tiền nhiệm Galaxy Z Fold8 Ultra được trang bị cảm biến chính 200MP ISOCELL HP2, kết hợp cùng camera góc siêu rộng 50MP và ống kính tele 10MP chỉ hỗ trợ zoom quang học 3x.

Galaxy Z Fold9 Ultra được kỳ vọng sẽ chuyển sang sử dụng cảm biến chính 200MP ISOCELL HP6

Chiến lược đồng bộ với dòng flagship Galaxy S27 Ultra

Đáng chú ý, các thông số camera bị rò rỉ của Galaxy Z Fold9 Ultra có nhiều điểm tương đồng với định hướng phát triển của mẫu flagship Galaxy S27 Ultra. Các nguồn tin chỉ ra rằng Galaxy S27 Ultra cũng sẽ áp dụng cảm biến 200MP ISOCELL HP6 và loại bỏ ống kính tele 3x riêng biệt để tập trung hoàn toàn vào ống kính tiềm vọng 5x.

Rò rỉ camera trên Z Fold9 Ultra có nhiều điểm tương đồng với kế hoạch phát triển dòng Galaxy S27 Ultra

Nếu Samsung hiện thực hóa chiến lược này, khoảng cách về phần cứng nhiếp ảnh giữa dòng smartphone gập cao cấp và dòng flagship dạng thanh truyền thống sẽ chính thức được thu hẹp. Việc trang bị ống kính tiềm vọng 5x 50MP giúp giải quyết triệt để hạn chế về khả năng zoom xa vốn là điểm yếu cố hữu trên các thiết bị màn hình gập từ trước đến nay. Tuy nhiên, các phiên bản tiêu chuẩn dự kiến vẫn sẽ giữ sự khác biệt và khó đạt được độ linh hoạt về camera như dòng Ultra.

So sánh thông số camera dự kiến giữa các thế hệ