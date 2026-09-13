Samsung gây sốt khi để lại bình luận châm chọc bức ảnh Rosé quảng bá mẫu iPhone 18 Pro mới Hãng công nghệ Samsung gây chú ý khi phản hồi bức ảnh Rosé (BLACKPINK) chụp cùng iPhone 18 Pro, gợi lại mối duyên đại sứ Galaxy A từng kết thúc từ năm 2020.

Tập đoàn công nghệ Samsung vừa thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng khi để lại lời bình luận mang tính châm chọc ngay dưới bài đăng cá nhân của nữ ca sĩ Rosé (thành viên nhóm nhạc BLACKPINK), thời điểm cô đăng tải hình ảnh bên cạnh chiếc điện thoại iPhone 18 Pro vừa ra mắt của Apple.

Cụ thể, sau khi Apple chính thức giới thiệu dòng máy cao cấp mới vào ngày 9/9 (giờ địa phương), Rosé đã chia sẻ khoảnh khắc bên thiết bị này lên trang Instagram cá nhân, thu về hàng triệu lượt thích và hàng nghìn lượt tương tác. Giữa làn sóng quan tâm của người hâm mộ, tài khoản chính thức của Samsung bất ngờ để lại dòng phản hồi: “If you needed a real phone you could have just asked us” (tạm dịch: “Nếu cần một chiếc điện thoại thực sự thì cứ hỏi chúng tôi”).

Samsung bình luận dưới bài đăng

Nghi vấn ảnh ghép và màn đối đầu truyền thông giữa hai thương hiệu

Động thái công khai từ Samsung lập tức châm ngòi cho những cuộc thảo luận sôi nổi về cuộc cạnh tranh giữa hai đối thủ lớn nhất trên thị trường smartphone toàn cầu. Đáng chú ý, một số ý kiến quan sát cho rằng chiếc iPhone 18 Plus trong khung hình dường như được chỉnh sửa và ghép thêm vào tay của Rosé thay vì là thiết bị cầm nắm thực tế, điều có thể là nguyên nhân khiến phía Samsung đưa ra nhận xét đầy ẩn ý trên.

Màn tương tác này càng nhận được sự quan tâm đặc biệt bởi Rosé từng có giai đoạn gắn bó mật thiết với chính nhãn hàng điện tử Hàn Quốc. Vào năm 2019, cả bốn thành viên nhóm BLACKPINK gồm Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa đã được Samsung Newsroom công bố là đại sứ của dòng sản phẩm Galaxy A tại sự kiện giới thiệu Galaxy A70 và A80 diễn ra ở Thái Lan.

Mối liên hệ giữa BLACKPINK và hợp đồng đại sứ trong quá khứ

Trong chiến dịch quảng bá thời điểm đó, Samsung từng tung ra các phiên bản đặc biệt Galaxy A80 mang dấu ấn riêng của BLACKPINK tại nhiều thị trường quốc tế. Điển hình tại Việt Nam vào tháng 7/2019, Samsung Vina đã trình làng trọn bộ sản phẩm bao gồm điện thoại Galaxy A80 in logo BLACKPINK ở mặt lưng, cùng đồng hồ Galaxy Watch Active và tai nghe không dây Galaxy Buds.

Theo thông tin từ Korea JoongAng Daily, hợp đồng hợp tác giữa Samsung và BLACKPINK chính thức khép lại vào tháng 8/2020. Sau khi thời hạn cam kết kết thúc, các thành viên như Jisoo, Jennie và Rosé đã chuyển sang sử dụng thiết bị iPhone một cách công khai. Dữ liệu từ India Today ghi nhận Rosé từng mang theo iPhone khi tham dự sự kiện thời trang Met Gala 2021, đồng thời nữ ca sĩ thường xuyên xuất hiện cùng các sản phẩm của Apple trên trang cá nhân suốt những năm qua.

Việc Rosé xuất hiện cùng thiết bị từ Apple hiện tại hoàn toàn không vi phạm bất kỳ cam kết pháp lý nào, bởi thỏa thuận đại sứ với Samsung đã chấm dứt cách đây 6 năm. Tuy nhiên, việc nữ thần tượng trực tiếp tham gia vào chiến dịch quảng bá của Apple đã khiến phản hồi từ phía thương hiệu Hàn Quốc trở thành tâm điểm bàn luận trên các diễn đàn công nghệ.