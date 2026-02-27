Samsung giải mã lý do chưa trang bị pin silicon-carbon trên dòng Galaxy S26 Samsung xác nhận đang tích cực phát triển công nghệ pin silicon-carbon nhưng chỉ thương mại hóa khi đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt nhất sau sự cố Galaxy Note 7.

Trong khi các nhà sản xuất điện thoại Trung Quốc đã nhanh chóng áp dụng công nghệ pin silicon-carbon để tăng dung lượng thiết bị, hai "ông lớn" Samsung và Apple hiện vẫn trung thành với pin lithium-ion truyền thống. Tại buổi họp báo ra mắt dòng Galaxy S26 mới đây, đại diện Samsung đã chính thức lên tiếng về lộ trình phát triển và lý do hãng chưa vội vã thương mại hóa công nghệ pin thế hệ mới này.

Tiềm năng và rào cản của công nghệ pin silicon-carbon

Công nghệ pin silicon-carbon đang trở thành xu hướng mới trong ngành di động nhờ mật độ năng lượng cao vượt trội so với lithium-ion. Ưu điểm lớn nhất của loại pin này là cho phép các nhà sản xuất tăng dung lượng pin lên mức đáng kể mà không làm tăng kích thước vật lý của điện thoại, giúp giữ được thiết kế mỏng nhẹ cho các dòng flagship.

Samsung vẫn đang phát triển công nghệ pin silicon-carbon cho điện thoại Galaxy

Dù đã có những kỳ vọng về việc Samsung sẽ trang bị pin silicon-carbon trên dòng Galaxy S26, nhưng thực tế điều này đã không xảy ra. Theo ông Jeong Seung Moon, Phó Chủ tịch điều hành của Samsung, hãng vẫn đang tích cực phát triển loại pin này nhưng công nghệ hiện tại chưa đạt được độ hoàn thiện cần thiết để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dùng trên quy mô lớn.

Tiêu chuẩn an toàn khắt khe sau bài học Galaxy Note 7

Lập trường thận trọng của Samsung được cho là bắt nguồn từ sự cố Galaxy Note 7 trong quá khứ. Biến cố này đã khiến công ty Hàn Quốc thiết lập một quy trình kiểm định pin nghiêm ngặt nhất trong ngành công nghiệp điện tử. Ông Jeong khẳng định Samsung sẽ chỉ bắt đầu sử dụng pin silicon-carbon khi chúng vượt qua mọi bài kiểm tra nội bộ và chứng minh được khả năng cải thiện trải nghiệm tổng thể một cách rõ rệt.

Công ty Hàn Quốc khá thận trong khi áp dụng công nghệ pin mới sau sự cố Galaxy Note 7

Hiện tại, Samsung đánh giá các mẫu pin silicon-carbon đang có mặt trên thị trường vẫn chưa đáp ứng đủ các tiêu chuẩn thử nghiệm khắc nghiệt của hãng. Việc duy trì pin lithium-ion giúp Samsung kiểm soát tốt hơn về độ bền và tính ổn định, dù phải đối mặt với áp lực cạnh tranh từ các thương hiệu Trung Quốc vốn đang tận dụng lợi thế về dung lượng pin lớn trên các thiết bị mỏng nhẹ.

So sánh đặc tính kỹ thuật dự kiến

Dưới đây là bảng so sánh cơ bản giữa công nghệ pin hiện tại của Samsung và tiềm năng của pin silicon-carbon dựa trên các phân tích kỹ thuật:

Đặc điểm Pin Lithium-ion (Hiện tại) Pin Silicon-carbon (Tương lai) Mật độ năng lượng Trung bình Rất cao Kích thước vật lý Lớn hơn (cùng dung lượng) Nhỏ gọn hơn Độ ổn định hóa học Rất cao Đang trong giai đoạn tối ưu Tốc độ sạc nhanh Ổn định Hỗ trợ tốt hơn

Dù chưa xuất hiện trên Galaxy S26, việc Samsung tái khẳng định việc đang nghiên cứu pin silicon-carbon cho thấy hãng vẫn coi đây là trọng tâm công nghệ trong tương lai. Người dùng có thể sẽ phải chờ đợi thêm các thế hệ tiếp theo để chứng kiến sự thay đổi đột phá về thời lượng pin trên các thiết bị Galaxy.