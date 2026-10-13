Samsung giữ vững ngôi đầu thị phần smartphone toàn cầu quý 3/2026 dù toàn ngành giảm sâu Báo cáo Counterpoint Research ghi nhận Samsung chiếm 25% thị phần smartphone thế giới, vượt Apple dù thị trường di động đối mặt mức giảm 20% sâu kỷ lục.

Thị trường di động thế giới trong quý 3/2026 vừa trải qua giai đoạn biến động mạnh với sự sụt giảm doanh số chạm đáy 14 năm. Báo cáo phân tích dữ liệu mới nhất từ Counterpoint Research cho thấy quy mô xuất xưởng của toàn ngành giảm tới 20%, song cục diện dẫn đầu vẫn được giữ vững bởi tập đoàn công nghệ Samsung.

Bức tranh thị phần di động toàn cầu trong quý 3/2026

Dữ liệu nghiên cứu chỉ ra rằng Samsung tiếp tục giữ vị trí nhà sản xuất smartphone số một thế giới tính theo sản lượng xuất xưởng, chiếm 25% thị phần toàn cầu. Bám đuổi sát nút ở vị trí thứ hai là Apple với 22% thị phần. Khoảng cách giữa hai thương hiệu dẫn đầu và nhóm còn lại tiếp tục được nới rộng khi vị trí thứ ba là Xiaomi chỉ đạt 10% thị phần.

Samsung vẫn dẫn đầu thị phần smartphone toàn cầu trong quý 3/2026

Bên cạnh ba vị trí đầu bảng, hai thương hiệu Trung Quốc là OPPO và Vivo lần lượt nắm giữ 9% và 8% thị phần xuất xưởng toàn cầu. Đáng chú ý, kết quả kinh doanh kỷ lục từ dòng thiết bị màn hình gập Galaxy Z Fold 8 đã đóng vai trò trụ cột giúp hãng công nghệ Hàn Quốc giảm bớt áp lực trong bối cảnh toàn ngành ảm đạm.

Xếp hạng Nhà sản xuất Thị phần quý 3/2026 1 Samsung 25% 2 Apple 22% 3 Xiaomi 10% 4 OPPO 9% 5 Vivo 8%

Áp lực tăng giá linh kiện và bài toán lợi nhuận phần cứng

Nguyên nhân chính khiến doanh số thị trường chạm đáy trong vòng 14 năm qua xuất phát từ việc chi phí linh kiện bán dẫn leo thang không ngừng. Giá các module chip nhớ và bộ vi xử lý tăng vọt đã buộc các nhà sản xuất phải điều chỉnh giá bán trung bình (ASP) của thiết bị tăng thêm 20%. Mức tăng giá này tạo ra rào cản chi tiêu đáng kể đối với người tiêu dùng phổ thông.

Các điện thoại Samsung được nhiều người ưa chuộng

Chi phí chuỗi cung ứng đắt đỏ đã đặt áp lực tài chính nghiêm trọng lên các nhà sản xuất hàng đầu. Giới phân tích ước tính mảng kinh doanh di động của Samsung phải ghi nhận khoản lỗ khoảng 1.8 tỷ USD trong quý 3/2026 dù giá bán thiết bị đã được điều chỉnh tăng. Tương tự, Apple và các đối thủ khác cũng không thể tránh khỏi việc phải tăng giá thành sản phẩm nhằm bù đắp chi phí sản xuất.

Xu hướng điều chỉnh chiến lược và phân khúc cao cấp

Để giải quyết bài toán biên lợi nhuận, các thương hiệu lớn đang chuyển hướng tập trung vào các dòng thiết bị cao cấp mang lại giá trị gia tăng cao. Điển hình như mẫu Galaxy S26 Ultra, dòng máy này được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 For Galaxy, RAM 12GB cùng bộ nhớ 256GB, đi kèm cảm biến camera chính 200MP hỗ trợ zoom quang 100x và quay video 8K. Thiết bị cũng tích hợp màn hình Dynamic AMOLED 2X 6.9 inch độ phân giải 2K+, viên pin 5000mAh hỗ trợ sạc 60W, khung vỏ Armor Aluminum chống nước IP68 và các thuật toán trí tuệ nhân tạo chuyên sâu.

Bước sang quý 4, các nhà sản xuất dự kiến sẽ tiếp tục tái cơ cấu danh mục sản phẩm bằng cách cắt giảm sản lượng, hạn chế giới thiệu các mẫu máy phổ thông mới và tập trung tối đa nguồn lực vào việc tối ưu hóa lợi nhuận ở nhóm sản phẩm chủ lực.