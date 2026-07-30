Samsung hé lộ khả năng đưa S Pen trở lại Galaxy Z Fold nhờ tối ưu bộ số hóa Samsung tạm loại bỏ S Pen trên Galaxy Z Fold8 để tối ưu độ mỏng, nhưng đang nghiên cứu tích hợp bộ số hóa mới để sớm đưa bút trở lại ở các thế hệ sau.

Samsung vừa chính thức làm rõ nguyên nhân loại bỏ tính năng hỗ trợ bút S Pen trên các dòng điện thoại màn hình gập mới nhất, đồng thời hé lộ kế hoạch đưa phụ kiện này trở lại trong tương lai. Việc chấp nhận đánh đổi bộ số hóa (digitizer) để lấy độ mỏng nhẹ ấn tượng trên Galaxy Z Fold8 được xem là bước đi chiến lược tạm thời của hãng công nghệ Hàn Quốc.

Đánh đổi bộ số hóa digitizer để lấy thiết kế siêu mỏng

Thời điểm ra mắt Galaxy Z Fold 3, Samsung từng nhận được nhiều phản hồi tích cực nhờ việc tích hợp S Pen, giúp khai thác tối đa không gian màn hình rộng lớn. Tuy nhiên, để nhận diện được bút cảm ứng, màn hình bắt buộc phải trang bị thêm một lớp phần cứng gọi là bộ số hóa (digitizer). Lớp phần cứng này vô tình làm tăng đáng kể độ dày và trọng lượng tổng thể của thiết bị.

Trải qua quá trình phát triển, Samsung đã quyết định cắt giảm tính năng này trên Galaxy Z Fold7 và tiếp tục duy trì trên dòng Galaxy Z Fold8 cũng như Galaxy Z Fold8 Ultra. Mục tiêu ưu tiên hàng đầu của hãng là tối ưu hóa trải nghiệm cầm nắm, giúp thân máy đạt độ mỏng nhẹ tối đa và nâng cao tính di động cho người dùng.

S Pen từng là một trong những tính năng nổi bật nhất của dòng Galaxy Z Fold

Giải bài toán công nghệ để mang S Pen trở lại

Tuy không xuất hiện trên các mẫu máy gập mới nhất, đại diện Samsung khẳng định S Pen chưa hề bị loại bỏ vĩnh viễn. Trả lời phỏng vấn trước thềm sự kiện Galaxy Unpacked, ông HS Moon, Phó Chủ tịch Nghiên cứu và Phát triển Phần cứng Di động của Samsung, cho biết hãng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp kỹ thuật tiên tiến hơn.

Cụ thể, ông HS Moon chia sẻ: "Chúng tôi tiếp tục khám phá và xem xét nhiều công nghệ tiên tiến hơn nữa, tích hợp bộ số hóa và bút S Pen vào một thiết kế mỏng hơn nữa." Điều này đồng nghĩa với việc chỉ cần giải quyết được bài toán thu gọn kích thước lớp digitizer mà không làm ảnh hưởng đến độ mỏng của thiết bị, Samsung sẽ lập tức đưa tính năng ghi chú này quay trở lại.

Samsung vẫn chưa từ bỏ ý định mang bút S Pen trở lại trên dòng Galaxy Z Fold

Kỳ vọng vào bước tiến mới trên các thế hệ Galaxy Z Fold tương lai

Nhìn lại lịch sử nâng cấp sản phẩm, Samsung đã liên tục chứng minh khả năng tối ưu phần cứng vượt trội. Từ việc cải tiến bản lề, làm mờ nếp gấp màn hình, nâng cấp chuẩn kháng nước IP48 cho đến việc áp dụng công nghệ pin mới giúp Galaxy Z Fold8 đạt trọng lượng chỉ 201 gram.

Bên cạnh đó, nhu cầu sử dụng bút S Pen để vẽ, ghi chú và xử lý công việc đa nhiệm trên màn hình lớn vẫn là điểm đặc trưng hấp dẫn người dùng dòng Fold. Với tốc độ cải tiến hiện tại, việc tích hợp thành công lớp digitizer siêu mỏng trên các thế hệ tương lai như Galaxy Z Fold9 hoàn toàn có cơ sở trở thành hiện thực, đáp ứng sự kỳ vọng của cộng đồng yêu công nghệ.