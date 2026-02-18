Samsung hé lộ tính năng Privacy Display trên Galaxy S26 Ultra giúp chống nhìn trộm Tính năng Privacy Display mới trên Galaxy S26 Ultra cho phép tự động ẩn nội dung nhạy cảm và thay thế hoàn toàn các miếng dán chống nhìn trộm truyền thống.

Samsung vừa công bố đoạn teaser thứ hai giới thiệu Privacy Display (Màn hình riêng tư), một công nghệ bảo mật độc quyền dự kiến sẽ xuất hiện trên Galaxy S26 Ultra. Tính năng này được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để vấn đề bảo mật thông tin tại nơi công cộng, giúp người dùng bảo vệ dữ liệu cá nhân mà không cần sử dụng các phụ kiện dán màn hình truyền thống.

Cơ chế hoạt động của Privacy Display

Theo nội dung minh họa từ teaser của Samsung, Privacy Display cho phép thiết bị che giấu nội dung nhạy cảm với những người xung quanh chỉ thông qua một thao tác kích hoạt đơn giản. Khi tính năng này hoạt động, màn hình sẽ trở nên tối đen đối với các góc nhìn nghiêng của người ngồi cạnh, trong khi chủ sở hữu vẫn có thể quan sát nội dung rõ ràng từ góc nhìn chính diện.

Các nguồn tin rò rỉ từ leaker Tarun Vats cho biết Privacy Display sở hữu khả năng tùy biến rất sâu. Người dùng có thể thiết lập để tính năng này tự động kích hoạt khi mở các ứng dụng đặc thù như ngân hàng, tin nhắn hoặc khi thiết bị phát hiện đang ở môi trường đông người thông qua cảm biến. Ngoài ra, hệ thống còn cung cấp các tùy chọn linh hoạt như chỉ ẩn nội dung thông báo, làm mờ màn hình khóa hoặc làm mờ toàn bộ giao diện để tăng cường tính riêng tư.

Privacy Display có thể được thiết lập để tự động kích hoạt khi mở các ứng dụng nhạy cảm

Triển vọng và thời điểm ra mắt

Dựa trên các dữ liệu phân tích, Privacy Display được coi là một bước tiến quan trọng so với các miếng dán cường lực chống nhìn trộm hiện nay. Điểm vượt trội nằm ở việc tính năng này không làm suy giảm độ sáng hoặc ảnh hưởng đến chất lượng hiển thị gốc của tấm nền màn hình. Đây có thể là chiến lược giúp Samsung tạo ra khoảng cách về trải nghiệm người dùng cho dòng Ultra so với các đối thủ khác trên thị trường smartphone.

Tuy nhiên, các chuyên gia công nghệ lưu ý rằng các hình ảnh rò rỉ vẫn ghi nhận một số điểm chưa thống nhất trong cách gọi tên (Privacy Display và Private Display). Điều này cho thấy tính năng có thể vẫn đang được phát triển trong các bản phần mềm thử nghiệm (Beta). Mọi thông tin chính thức về công nghệ này dự kiến sẽ được Samsung công bố tại sự kiện ra mắt sản phẩm vào ngày 25/02 tới đây.