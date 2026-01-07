Samsung hủy kế hoạch dùng màn hình BOE trên Galaxy S27: Ưu tiên chất lượng thay vì giá thành Samsung từ bỏ kế hoạch dùng tấm nền OLED từ BOE cho Galaxy S27 để quay lại với Samsung Display, nhằm bảo vệ vị thế thương hiệu và duy trì tiêu chuẩn màn hình cao cấp.

Theo các báo cáo mới nhất từ thị trường Hàn Quốc, Samsung đã có bước đi bất ngờ khi quyết định không sử dụng tấm nền OLED từ BOE cho dòng flagship Galaxy S27 dự kiến ra mắt vào năm 2026. Thay vào đó, hãng sẽ tiếp tục duy trì mối quan hệ độc quyền với công ty con Samsung Display để cung ứng linh kiện quan trọng này.

Sức ép giảm chi phí và sự trỗi dậy của các nhà sản xuất Trung Quốc

Trước đó, nhiều nguồn tin tiết lộ Samsung Electronics đã tiến hành đàm phán sâu với BOE – nhà sản xuất màn hình hàng đầu Trung Quốc – để cung cấp tấm nền cho thế hệ Galaxy S27. Mục tiêu chính của động thái này là nhằm tối ưu hóa chi phí sản xuất. Ước tính, mỗi tấm nền từ BOE có giá thấp hơn khoảng 5 USD so với giải pháp từ Samsung Display.

Samsung sẽ không sử dụng màn hình BOE cho dòng Galaxy S27

Việc đưa BOE vào chuỗi cung ứng dòng S được kỳ vọng sẽ phá vỡ thế độc quyền của Samsung Display, tạo ra sự cạnh tranh về giá và giúp Samsung Electronics có biên lợi nhuận tốt hơn trong bối cảnh linh kiện phần cứng ngày càng đắt đỏ. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị hủy bỏ vào phút chót dù BOE từng có kinh nghiệm cung cấp màn hình cho các dòng máy tầm trung và phổ thông của Samsung.

Lý do Samsung giữ vững vị thế của Samsung Display

Quyết định quay xe của Samsung được cho là xuất phát từ nhiều yếu tố chiến lược thay vì chỉ đơn thuần là bài toán kinh tế. Đầu tiên là vấn đề định vị thương hiệu. Dòng Galaxy S luôn được xem là biểu tượng công nghệ của hãng, nơi hội tụ những tinh hoa tốt nhất. Việc sử dụng màn hình từ đối tác Trung Quốc có thể làm giảm giá trị hình ảnh "flagship chuẩn Samsung" trong mắt người dùng cao cấp.

Dòng Galaxy S27 sẽ mang đến trải nghiệm sử dụng tuyệt vời cho người dùng

Bên cạnh đó, sự cân bằng lợi ích trong nội bộ tập đoàn cũng đóng vai trò then chốt. Một số lãnh đạo cấp cao của Samsung Electronics lo ngại rằng việc phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài sẽ làm suy yếu năng lực cạnh tranh cốt lõi của Samsung Display – đơn vị vốn đang dẫn đầu thế giới về công nghệ OLED di động.

Thông số kỹ thuật tham khảo từ dòng tiền nhiệm

Dù Galaxy S27 vẫn còn ở phía trước, chúng ta có thể nhìn lại tiêu chuẩn mà Samsung đang áp dụng trên dòng Ultra hiện tại để hiểu tại sao hãng khắt khe với chất lượng hiển thị:

Thông số Chi tiết (Tham khảo Galaxy S26 Ultra) Công nghệ màn hình Dynamic AMOLED 2X Kích thước 6.9 inch Độ phân giải 2K+ Tần số quét 120Hz (LTPO) Chip xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 For Galaxy

Tương lai của dòng Galaxy S27

Việc tiếp tục hợp tác với Samsung Display hứa hẹn giúp Galaxy S27 thừa hưởng những đột phá mới nhất về độ sáng, độ chính xác màu sắc và khả năng tiết kiệm điện năng. Ngoài ra, các rò rỉ khác cho thấy dòng sản phẩm này có thể tích hợp bộ nhớ UFS 5.0 thế hệ mới, mang lại tốc độ xử lý vượt trội cho các tác vụ trí tuệ nhân tạo (AI).

Samsung sẽ ra mắt dòng Galaxy S27 vào đầu năm sau

Nhìn chung, dù phải đối mặt với chi phí sản xuất cao hơn, Samsung đã chọn con đường an toàn để bảo vệ chất lượng sản phẩm. Điều này đảm bảo rằng người dùng Galaxy S27 sẽ vẫn được trải nghiệm những tấm nền OLED tốt nhất thị trường, thay vì một giải pháp giá rẻ mang tính thỏa hiệp.