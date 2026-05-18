Samsung khai tử dòng Galaxy Z Flip sau thế hệ thứ 8: Sự thật hay tin đồn vô căn cứ? Tin đồn Galaxy Z Flip8 là mẫu điện thoại gập vỏ sò cuối cùng đang gây xôn xao. Tuy nhiên, các phân tích về thị trường và chiến lược sản phẩm lại cho thấy điều ngược lại.

Cộng đồng công nghệ đang đổ dồn sự chú ý vào loạt thiết kế màn hình gập thế hệ mới của Samsung dự kiến ra mắt trong vài tháng tới. Trong đó, tâm điểm tranh cãi hiện nay là tương lai của dòng điện thoại gập vỏ sò, với những đồn đoán cho rằng Galaxy Z Flip8 có thể là dấu chấm hết cho dòng sản phẩm biểu tượng này.

Nguồn gốc tin đồn Galaxy Z Flip8 là thế hệ cuối cùng

Các luồng tin rò rỉ bắt nguồn từ một số nhận định trên mạng xã hội tại Trung Quốc, cho rằng Samsung hiện chưa có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy dự án Galaxy Z Flip9 đang được đưa vào lộ trình phát triển. Thông thường, khi một dòng máy chuẩn bị ra mắt, các chuỗi cung ứng đã phải bắt đầu chuẩn bị cho thế hệ kế tiếp. Sự im ắng bất thường này khiến giới thạo tin nghi ngờ về khả năng Samsung sẽ thay đổi chiến lược kinh doanh.

Z Flip8 có thể là chiếc điện thoại gập dạng vỏ sò cuối cùng của Samsung?

Lý do được đưa ra để củng cố cho giả thuyết này bao gồm chi phí sản xuất linh kiện màn hình gập còn ở mức cao và thiết kế vỏ sò hiện đã chạm ngưỡng giới hạn về mặt sáng tạo. Một số chuyên gia dự đoán hãng công nghệ Hàn Quốc có thể sẽ dồn toàn lực vào các mẫu màn hình gập kích thước lớn như Galaxy Z Fold8 và các biến thể màn hình rộng (Fold Wide) nhằm tối ưu không gian trải nghiệm cho người dùng chuyên nghiệp.

Nguồn tin đồn đoán rằng Samsung sẽ sớm khai từ dòng Z Flip

Vì sao Samsung khó lòng từ bỏ thiết kế gập vỏ sò?

Mặc dù các lập luận về việc tối ưu hóa danh mục sản phẩm nghe có vẻ logic, nhưng việc khẳng định dòng Z Flip bị khai tử ở thời điểm này được đánh giá là quá vội vàng. Thực tế, dòng Galaxy Z Flip luôn là sản phẩm chủ lực giúp Samsung chiếm lĩnh thị phần điện thoại gập toàn cầu nhờ mức giá dễ tiếp cận hơn so với dòng Fold.

Với doanh số duy trì ở mức vài triệu thiết bị mỗi năm, Galaxy Z Flip đóng vai trò là "con gà đẻ trứng vàng" trong phân khúc thiết bị di động thời trang. Thiết kế nhỏ gọn, tinh tế đặc biệt thu hút nhóm khách hàng nữ giới và những người dùng yêu thích sự tiện lợi, điều mà các dòng máy gập dạng cuốn sách (như Z Fold) chưa thể thay thế hoàn toàn do kích thước cồng kềnh và giá thành đắt đỏ.

Việc đưa ra kết luận vòng đời của Galaxy Z Flip sẽ kết thúc ở thời điểm hiện tại là quá vội vàng

Chiến lược mở rộng và tương lai của Galaxy Z Flip9

Đáng chú ý, động thái ra mắt phiên bản Galaxy Z Flip7 FE vào năm ngoái là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy Samsung đang muốn phổ cập hóa dòng điện thoại gập vỏ sò tới nhiều đối tượng khách hàng hơn. Thay vì khai tử, hãng đang nỗ lực đa dạng hóa phân khúc để đối đầu với các đối thủ cạnh tranh từ Trung Quốc đang trỗi dậy mạnh mẽ.

Về mặt kỹ thuật, chu kỳ phát triển sản phẩm của các tập đoàn lớn thường được bảo mật rất nghiêm ngặt. Việc chưa xuất hiện thông tin về Galaxy Z Flip9 không đồng nghĩa với việc dự án không tồn tại. Nhiều khả năng các thông tin rò rỉ đầu tiên về thế hệ thứ 9 sẽ chỉ bắt đầu lộ diện sau khi sự kiện ra mắt Galaxy Z Flip8 kết thúc.

Rất có thể những thông tin rò rỉ đầu tiên về chiếc Galaxy Z Flip9 sẽ dần lộ diện trong vài tháng tới

Tổng kết lại, dựa trên dữ liệu thị trường và sức hút thực tế của dòng sản phẩm này, kịch bản Samsung khai tử Z Flip là khá thấp. Người dùng hoàn toàn có thể kỳ vọng vào sự xuất hiện của Galaxy Z Flip8 với những nâng cấp về bản lề và camera, trước khi những thông tin chính thức về thế hệ kế nhiệm được xác nhận trong tương lai gần.