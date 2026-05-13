Samsung khởi động One UI 9 Beta trên Galaxy S26: Đột phá AI và hệ thống bảo mật mới Phiên bản One UI 9 dựa trên Android 17 chính thức bước vào giai đoạn thử nghiệm beta cho Galaxy S26, tập trung vào công cụ sáng tạo AI và tăng cường an toàn hệ thống.

Samsung vừa chính thức công bố chương trình thử nghiệm beta cho One UI 9.0, đánh dấu những bước chuẩn bị quan trọng cho bản cập nhật giao diện lớn tiếp theo của hãng. Được phát triển dựa trên nền tảng hệ điều hành Android 17, One UI 9 không chỉ là một đợt nâng cấp định kỳ mà còn được kỳ vọng mang lại sự thay đổi sâu rộng về trải nghiệm trí tuệ nhân tạo (AI) và cơ chế bảo mật thiết bị.

Phạm vi thử nghiệm và danh sách thiết bị hỗ trợ

Hiện tại, chương trình beta One UI 9.0 được giới hạn cho dòng Galaxy S26 tại một số thị trường trọng điểm. Người dùng sở hữu các thiết bị thuộc Galaxy S26 Series tại Hàn Quốc, Mỹ, Anh, Đức, Ba Lan và Ấn Độ có thể đăng ký tham gia thông qua ứng dụng Samsung Members ngay trong tuần này.

Phiên bản beta đầu tiên của One UI 9 dự kiến sẽ được triển khai rộng rãi cho các thiết bị đăng ký trong vài ngày tới.

Mặc dù hiện tại chỉ có dòng Galaxy S26 được tham gia, Samsung dự kiến sẽ mở rộng chương trình này cho các phân khúc thiết bị khác trong tương lai gần. Việc khởi động chương trình thử nghiệm sớm hơn định lệ cho thấy nỗ lực của hãng trong việc tối ưu hóa hiệu suất và xử lý triệt để các lỗi phát sinh trước khi phát hành phiên bản ổn định.

Cải tiến giao diện và cá nhân hóa sâu với Quick Panel

Một trong những thay đổi dễ nhận thấy nhất trên One UI 9 là sự tinh chỉnh hệ thống Quick Panel. Samsung đã thiết kế lại khu vực này để mang lại khả năng kiểm soát bố cục linh hoạt hơn cho người dùng. Cụ thể, các thành phần như thanh điều chỉnh độ sáng, khu vực kết nối mạng và trình điều khiển đa phương tiện giờ đây có thể được tùy chỉnh vị trí và kích thước riêng biệt thay vì cố định như các phiên bản trước.

Bên cạnh đó, bộ công cụ sáng tạo thông minh được tích hợp sâu vào hệ thống, cho phép tùy biến giao diện ở mức độ chi tiết hơn. One UI 9 được tối ưu hóa để tận dụng tối đa tài nguyên từ Android 17, giúp các hiệu ứng chuyển cảnh mượt mà hơn và tăng cường khả năng tương tác của các tính năng Galaxy AI thế hệ mới.

Nâng cấp an ninh và cơ chế bảo vệ ứng dụng chủ động

Bên cạnh các yếu tố về mặt thị giác, bảo mật là trụ cột quan trọng được Samsung ưu tiên trong bản cập nhật lần này. One UI 9 giới thiệu hệ thống giám sát ứng dụng mới với khả năng phát hiện sớm các phần mềm có nguy cơ gây hại. Hệ thống sẽ chủ động đưa ra cảnh báo đối với các hành vi ứng dụng đáng ngờ và đề xuất các biện pháp xử lý như gỡ bỏ hoặc hạn chế quyền truy cập để bảo vệ dữ liệu người dùng.

One UI 9 tập trung vào việc tích hợp các tính năng AI thế hệ mới và thay đổi tư duy bảo mật hệ thống.

Lộ trình phát hành dự kiến

Theo lộ trình phát triển của Samsung, One UI 9 nhiều khả năng sẽ chính thức ra mắt rộng rãi vào nửa cuối năm nay. Thời điểm này thường trùng với sự kiện ra mắt các dòng smartphone màn hình gập thế hệ mới của hãng. Những thiết bị gập mới này được dự đoán sẽ là các sản phẩm đầu tiên được cài đặt sẵn One UI 9 hoàn chỉnh ngay khi xuất xưởng, tích hợp đầy đủ các giải pháp Galaxy AI tiên tiến nhất của Samsung.