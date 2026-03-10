Samsung khởi động sản xuất hàng loạt chip 2nm Exynos 2700 cho thế hệ flagship Galaxy S27 Samsung khởi động sản xuất hàng loạt bộ vi xử lý Exynos 2700 trên tiến trình 2nm SF2P với mức tăng sản lượng 10%, kỳ vọng sớm có mặt trên dòng Galaxy S27.

Samsung đã chính thức bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt vi xử lý Exynos 2700 trên tiến trình 2nm nhằm chuẩn bị nguồn linh kiện cho các thiết bị thuộc thế hệ Galaxy S tiếp theo. Động thái này đánh dấu bước tiến công nghệ then chốt của tập đoàn Hàn Quốc trong nỗ lực tự chủ chuỗi cung ứng bán dẫn và cạnh tranh trực tiếp trên thị trường vi xử lý cao cấp dành cho thiết bị di động.

Bước nhảy vọt với công nghệ chế tạo 2nm SF2P

Theo trang tin The Elec từ Hàn Quốc, Samsung đã nâng mục tiêu sản lượng của Exynos 2700 lên mức cao hơn 10% so với thế hệ tiền nhiệm Exynos 2600. Sản lượng linh kiện này được định hướng cung cấp trực tiếp cho các mẫu máy thuộc dòng Galaxy S, đặc biệt là model Galaxy S27 Pro.

Samsung bắt đầu sản xuất chip Exynos 2700

Về mặt kỹ thuật, Exynos 2700 được phát triển dựa trên tiến trình bán dẫn SF2P – công nghệ 2nm Gate-All-Around (GAA) thế hệ thứ hai của Samsung. Nền tảng này mang lại nhiều cải tiến cấu trúc then chốt so với tiến trình SF2 thế hệ đầu vốn áp dụng cho Exynos 2600, đồng thời chuyển đổi kiến trúc lõi CPU sang Arm C2 thay vì lõi Arm C1 cũ.

Thông số cải tiến Tiến trình SF2P so với SF2 Hiệu năng tính toán Tăng 12% Mức tiêu thụ điện năng Giảm 25% Diện tích vi mạch Thu gọn 8% Kiến trúc nhân CPU Arm C2 (thay thế Arm C1)

Chiến lược phân bổ phần cứng và ẩn số Galaxy S27 Ultra

Về kế hoạch triển khai thị trường, Samsung tiếp tục áp dụng chính sách phân vùng phần cứng quen thuộc. Tại thị trường Hàn Quốc và châu Âu, các phiên bản tiêu chuẩn, Plus và S27 Pro dự kiến trang bị vi xử lý Exynos 2700. Trong khi đó, các sản phẩm phân phối tại thị trường Mỹ và Trung Quốc sẽ tích hợp nền tảng chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 của Qualcomm.

Kế hoạch bộ xử lý của Galaxy S27 Ultra vẫn đang bỏ ngỏ

Tuy nhiên, cấu hình của phiên bản cao cấp nhất mang tên Galaxy S27 Ultra vẫn chưa có quyết định cuối cùng. Bộ phận thiết kế chip Exynos đang nỗ lực thúc đẩy việc đưa Exynos 2700 lên model này nhằm tối ưu hóa biên lợi nhuận và khẳng định vị thế công nghệ. Quyết định thuộc về bộ phận di động Samsung MX sau khi cân đối toàn diện giữa hiệu năng thực tế, hiệu quả tản nhiệt, chi phí bản quyền vi xử lý từ Qualcomm và năng lực đáp ứng sản lượng thực tế.

Hiệu năng thực tế qua thử nghiệm và thời điểm trình làng

Các dữ liệu đo kiểm nội bộ ban đầu ghi nhận Exynos 2700 thể hiện kết quả ấn tượng. Trong bài kiểm tra đa nhân trên hệ thống Geekbench, Exynos 2700 ghi nhận mức điểm cao hơn Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 khoảng 9.5%, mặc dù đại diện từ Qualcomm vẫn giữ lợi thế ở bài kiểm tra đơn nhân.

Exynos 2700 có thể ra mắt vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau

Quy trình từ lúc bắt đầu sản xuất hàng loạt vi xử lý đến khi hoàn thiện sản phẩm thương mại thường kéo dài từ ba đến bốn tháng. Chu kỳ kỹ thuật này hoàn toàn trùng khớp với lộ trình công bố truyền thống của các dòng máy Galaxy S, thường diễn ra vào giai đoạn tháng Hai hoặc tháng Ba hàng năm.