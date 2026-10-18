Samsung lên kế hoạch ra mắt 6 mẫu smartphone gập năm 2027 cùng thiết bị cuộn Galaxy Z Slide Nguồn tin rò rỉ cho thấy Samsung chuẩn bị tung 6 thiết bị màn hình gập năm 2027, nổi bật với Galaxy Z Slide màn hình cuộn cùng mẫu máy gập ba Z TriFold 2.

Samsung được cho là đang chuẩn bị một bước tiến lớn trong chiến lược phần cứng di động khi lên kế hoạch phát hành tới 6 mẫu thiết bị thuộc dòng Galaxy Z vào năm 2027. Thông tin từ tài khoản công nghệ @TheGalox trên nền tảng mạng xã hội X cho biết, đợt mở rộng danh mục sản phẩm chưa từng có này sẽ chứng kiến sự xuất hiện của hai thiết kế hoàn toàn mới là điện thoại màn hình cuộn Galaxy Z Slide và thiết bị gập ba Galaxy Z TriFold 2.

Chiến lược tái cấu trúc danh mục thiết bị màn hình gập

Nếu kế hoạch được hiện thực hóa, năm 2027 sẽ đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của Samsung từ việc duy trì hai kiểu dáng truyền thống sang đa dạng hóa hình thái phần cứng. Đáng chú ý, toàn bộ danh mục sản phẩm thế hệ mới dự kiến sẽ nhận được các nâng cấp kỹ thuật đồng bộ, tập trung vào việc tối ưu hóa dung lượng pin, giảm độ dày thân máy và tối thiểu hóa trọng lượng tổng thể.

Samsung đang chuẩn bị mở rộng dòng sản phẩm thiết bị gập của mình. Ảnh: LetsGoDigital

Việc nâng số lượng biến thể lên 6 thiết bị cho thấy nỗ lực chuyển đổi phân khúc điện thoại gập từ một thị trường ngách cao cấp thành dải sản phẩm hoàn chỉnh, tiếp cận đa dạng nhóm đối tượng người dùng. Thay vì chỉ giới hạn ở thiết kế gập dạng vỏ sò (Galaxy Z Flip) và gập dạng cuốn sách (Galaxy Z Fold), hệ sinh thái Galaxy Z sẽ mở rộng thêm các cơ chế biến hình linh hoạt khác.

Cơ chế mở rộng diện tích hiển thị trên Galaxy Z Slide

Tâm điểm kỹ thuật của danh sách rò rỉ là Galaxy Z Slide, thiết bị đánh dấu sự trở lại của ý tưởng màn hình cuộn sau nhiều năm nghiên cứu. Ý tưởng này từng được phát hiện vào năm 2021 khi trang tin LetsGoDigital công bố tài liệu bằng sáng chế của Samsung, mô tả một chiếc điện thoại có khả năng kéo dài tấm nền hiển thị.

Theo tài liệu thiết kế, thiết bị ở trạng thái thu gọn có hình dáng tương tự dòng Galaxy S Ultra. Điểm khác biệt cốt lõi nằm ở tấm nền OLED dẻo: màn hình không kết thúc ở khung viền trước mà uốn cong bao quanh cạnh hông và kéo dài ra một phần mặt lưng. Khi kích hoạt cơ cấu trượt cơ học, phần màn hình nằm ẩn ở mặt sau sẽ được đẩy ra phía trước, giúp tăng đáng kể không gian hiển thị mà không làm tăng độ dày tổng thể như cơ chế gập nhiều lớp.

Hình ảnh bằng sáng chế của Samsung Galaxy Z Slide từ năm 2021. Ảnh: LetsGoDigital

Trước đây, vào giai đoạn 2020–2021, nhiều nguyên mẫu màn hình cuộn từng xuất hiện như ý tưởng của LG tại triển lãm CES hay mẫu thử nghiệm Oppo X (được hé lộ lần đầu tại OPPO Inno Day tháng 11/2020). Dù vậy, rào cản kỹ thuật về độ bền chu kỳ cuộn dãn, việc ngăn chặn bụi lọt vào đường ray trượt và kết cấu bảo vệ linh kiện bên trong đã khiến dòng sản phẩm này chưa thể thương mại hóa đại trà. Sau quá trình hoàn thiện công nghệ tấm nền linh hoạt, Samsung được kỳ vọng sẽ đưa thiết kế này vào sản xuất quy mô lớn.

Cạnh tranh phân khúc gập ba với Galaxy Z TriFold 2

Bên cạnh cơ chế trượt cuộn, sự xuất hiện của Galaxy Z TriFold 2 trong kế hoạch năm 2027 khẳng định cam kết của Samsung đối với phân khúc gập ba. Thiết kế này tích hợp hai bản lề gập ngược chiều nhau, biến một thiết bị cầm tay thành một máy tính bảng cỡ lớn với diện tích sử dụng rộng hơn nhiều so với thiết bị gập đơn truyền thống.

Trước đó, Huawei đã tạo áp lực cạnh tranh trực tiếp khi thương mại hóa thành công mẫu Mate XT vào năm 2024 và dự kiến công bố thế hệ kế tiếp Mate XT 2 vào ngày 31/10. Trong khi đó, mẫu Galaxy Z TriFold đầu tiên của Samsung chỉ được sản xuất với số lượng giới hạn và nhanh chóng bán hết. Động thái chuẩn bị thế hệ TriFold thứ hai cho thấy hãng công nghệ Hàn Quốc đang tìm cách tối ưu hóa chi phí sản xuất và thiết kế cơ học để đưa sản phẩm đến gần hơn với người dùng phổ thông.

Dòng sản phẩm Dạng thức thiết kế Đặc điểm cấu trúc màn hình Galaxy Z Flip series Gập vỏ sò dọc Một bản lề ngang, gập đôi nhỏ gọn Galaxy Z Fold series Gập dạng sách Một bản lề dọc, mở rộng không gian tablet mini Galaxy Z TriFold series Gập ba hai bản lề Hai nếp gập liên tiếp, màn hình trải rộng kích thước lớn Galaxy Z Slide series Trượt cuộn cơ học Tấm nền uốn cong mặt lưng, trượt mở rộng diện tích

Hiện tại, Samsung vẫn chưa công bố thông số kỹ thuật chính thức, giá bán hay mốc thời gian cụ thể cho từng sản phẩm trong lộ trình năm 2027. Tuy nhiên, sự xuất hiện của các hình thái cơ học mới báo hiệu giai đoạn phát triển tiếp theo của thị trường điện thoại thông minh, nơi ranh giới giữa điện thoại, máy tính bảng và thiết bị cuộn ngày càng thu hẹp.