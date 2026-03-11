Samsung lộ diện bằng sáng chế Galaxy Z Flip với màn hình phụ tròn giúp tối ưu giá thành Bằng sáng chế mới của Samsung hé lộ thiết kế điện thoại gập vỏ sò có màn hình phụ hình tròn tương tự Galaxy Watch, hứa hẹn giảm chi phí sản xuất và giá bán.

Samsung đang nỗ lực mở rộng phân khúc smartphone màn hình gập bằng cách tối ưu hóa thiết kế và chi phí sản xuất. Theo những thông tin rò rỉ từ bằng sáng chế mới nhất, hãng công nghệ Hàn Quốc đang phát triển một mẫu điện thoại gập dạng vỏ sò với điểm nhấn là màn hình phụ hình tròn độc đáo ở mặt lưng, thay thế cho dạng hình chữ nhật truyền thống trên các dòng Galaxy Z Flip hiện nay.

Thiết kế màn hình tròn lấy cảm hứng từ Galaxy Watch

Dựa trên dữ liệu từ workgpt, thiết kế mới của Samsung tập trung vào việc tích hợp một màn hình tròn khá lớn tại vị trí màn hình phụ. Về mặt thị giác, sự thay đổi này tạo cảm giác như một chiếc đồng hồ thông minh Galaxy Watch được gắn trực tiếp vào mặt sau của điện thoại. Bên cạnh màn hình là hệ thống camera kép và đèn flash LED được bố trí gọn gàng.

Bằng sáng chế cho thấy Samsung đang phát triển một chiếc smartphone màn hình gập giá rẻ mới

Chiến lược tối ưu hóa chi phí cho smartphone gập

Việc chuyển đổi sang định dạng màn hình tròn được đánh giá là bước đi chiến lược nhằm giảm chi phí linh kiện và đơn giản hóa dây chuyền sản xuất. So với các tấm nền hình chữ nhật tùy chỉnh theo kích thước của dòng Flip, việc sử dụng các linh kiện tương đồng với dòng thiết bị đeo (wearables) có thể giúp Samsung tiết kiệm đáng kể ngân sách, từ đó đưa mức giá của smartphone gập trở nên dễ tiếp cận hơn với người dùng phổ thông.

Công ty Hàn Quốc mang đến khá nhiều cải tiến thú vị cho sản phẩm này

Tính năng và khả năng tương tác với AI

Dù có diện tích hiển thị khác biệt, màn hình phụ tròn vẫn đảm bảo khả năng hoạt động hiệu quả cho các tác vụ nhanh. Đặc biệt, giao diện tròn rất phù hợp để hiển thị các thông báo ngắn gọn từ trợ lý ảo hoặc các tính năng AI như tóm tắt tin nhắn, gợi ý trả lời nhanh và nhắc lịch. Cách tiếp cận này giúp thiết bị giữ được vẻ ngoài tối giản, mỏng nhẹ nhưng vẫn đầy đủ tính năng thực dụng.

Thay vì có màn hình phụ hình chữ nhật, smartphone gập này có màn hình tròn như các mẫu Galaxy Watch

Bên cạnh ý tưởng về thiết kế mới, người dùng hiện nay cũng có thể tham khảo các dòng smartphone gập cao cấp đã ra mắt như Galaxy Z Flip7 với các thông số kỹ thuật ấn tượng sau:

Thông số Chi tiết kỹ thuật trên Galaxy Z Flip7 Màn hình chính Công nghệ mDNIe, viền mỏng FlexWindow Camera 50 MP, ProVisual Engine, hỗ trợ AI Dung lượng pin 4300 mAh Bộ nhớ 12GB RAM, 512GB ROM Tính năng đặc biệt Now Bar (tóm tắt thông báo), quay video thiếu sáng

Hiện tại, thiết kế màn hình tròn vẫn nằm trong giai đoạn bằng sáng chế. Tuy nhiên, nếu Samsung thực sự thương mại hóa ý tưởng này, thị trường smartphone màn hình gập sẽ đón nhận một làn gió mới vừa độc đáo về thẩm mỹ, vừa tối ưu về kinh tế.