Samsung lộ diện firmware Galaxy F70 Pro: Smartphone giá rẻ mới chuẩn bị tiến ra thị trường Mã firmware E476BXXU0AZD5 của Galaxy F70 Pro vừa xuất hiện trên máy chủ Samsung, báo hiệu thời điểm ra mắt đang đến gần. Đây hứa hẹn là mẫu máy chủ lực của dòng F trong phân khúc phổ thông.

Thị trường điện thoại thông minh giá rẻ chuẩn bị đón nhận thêm một thành viên mới từ Samsung với tên gọi Galaxy F70 Pro. Những bằng chứng đầu tiên về sự tồn tại của thiết bị này đã chính thức xuất hiện thông qua hệ thống phần mềm nội bộ của hãng công nghệ Hàn Quốc.

Phát hiện firmware thử nghiệm của Galaxy F70 Pro

Theo dữ liệu từ hệ thống máy chủ của Samsung, một bản firmware mới mang mã hiệu E476BXXU0AZD5 đã được ghi nhận. Mã hiệu này tương ứng với dòng Galaxy F70 Pro, cho thấy hãng đã bước vào giai đoạn thử nghiệm phần mềm hoặc kiểm tra tính ổn định trên thực tế. Trong quy trình phát triển sản phẩm của Samsung, việc xuất hiện mã phần mềm trên máy chủ chính thức thường là dấu hiệu cho thấy thiết bị đã hoàn thiện về mặt thiết kế phần cứng và đang chuẩn bị cho các bước chứng nhận cuối cùng.

Samsung sẽ sớm ra mắt Galaxy F70 Pro

Vị thế của dòng Galaxy F trong chiến lược mới

Dòng Galaxy F vốn được định vị là phân khúc ưu tiên cho trải nghiệm hiển thị và thời lượng pin trong tầm giá dễ tiếp cận. Với hậu tố "Pro", Galaxy F70 Pro nhiều khả năng sẽ sở hữu những nâng cấp vượt trội về cấu hình so với phiên bản tiêu chuẩn để cạnh tranh với các đối thủ trong cùng tầm giá.

Mặc dù các thông số kỹ thuật chi tiết về vi xử lý hay dung lượng RAM vẫn đang được giữ kín, giới chuyên môn dự đoán Samsung sẽ tập trung tối ưu hóa màn hình và camera. Việc duy trì một mẫu máy dòng F mới cho thấy tham vọng của hãng trong việc bảo vệ thị phần điện thoại phổ thông trước áp lực cạnh tranh từ các thương hiệu khác.

Điện thoại Galaxy F-Series mới sẽ có nhiều tính năng thú vị

Lựa chọn thay thế trong thời gian chờ đợi

Trong khi chờ đợi Galaxy F70 Pro chính thức công bố cấu hình và giá bán, người dùng quan tâm đến phân khúc smartphone Samsung giá rẻ có thể tham khảo các dòng máy hiện hữu như Galaxy A07. Đây là mẫu máy đại diện cho sự ổn định với thiết kế mỏng nhẹ và hiệu năng đủ dùng cho các nhu cầu cơ bản hàng ngày.

Thông số Chi tiết Galaxy A07 Vi xử lý Helio G99 8 nhân Bộ nhớ RAM 6GB / ROM 128GB Màn hình 6.7 inch, 90Hz Pin/Sạc 5000mAh, sạc nhanh 25W

Nhìn chung, sự xuất hiện của Galaxy F70 Pro trên máy chủ firmware là tín hiệu tích cực cho thấy Samsung vẫn đang tích cực làm mới dải sản phẩm giá rẻ của mình. Những thông tin chi tiết hơn về ngày ra mắt và giá bán dự kiến sẽ được hé lộ sau khi thiết bị này đạt được các chứng nhận kỹ thuật trong thời gian tới.