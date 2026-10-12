Samsung mở rộng phát hành bản cập nhật One UI 9.0 cho dòng Galaxy S24 tại Châu Âu và Ấn Độ Phiên bản phần mềm One UI 9.0 chạy trên nền Android 17 đã bắt đầu cập bến người dùng Galaxy S24 tại Châu Âu và Ấn Độ sau đợt phát hành nội địa ở Hàn Quốc.

Samsung đã chính thức mở rộng quy mô phát hành bản cập nhật giao diện người dùng One UI 9.0 ổn định, chạy trên nền hệ điều hành Android 17, tới các thiết bị thuộc dòng Galaxy S24 tại thị trường Châu Âu và Ấn Độ. Đợt mở rộng này diễn ra chỉ ít ngày sau khi phiên bản hoàn thiện được tung ra tại thị trường nội địa Hàn Quốc.

Dòng Galaxy S24 bắt đầu được cập nhật One UI 9

Quy mô phân phối và thông tin firmware One UI 9.0

Bản nâng cấp phần mềm One UI 9.0 chính thức hiện áp dụng cho toàn bộ ba biến thể trong dòng sản phẩm chủ lực gồm Galaxy S24, Galaxy S24+ và Galaxy S24 Ultra. Gói cập nhật mới mang mã số hiệu firmware S92xBXXU6EZIF.

Ở giai đoạn hiện tại, phiên bản được ưu tiên chuyển phát tới nhóm người dùng đã đăng ký tham gia chương trình One UI 9.0 Beta Program trước đó. Theo quy trình triển khai phần mềm thường niên của hãng công nghệ Hàn Quốc, gói cập nhật ổn định sẽ nhanh chóng được mở rộng đến người dùng thông thường tại các khu vực này trong thời gian ngắn tiếp theo.

Thông số Chi tiết cập nhật Hệ điều hành nền tảng Android 17 Giao diện tùy biến One UI 9.0 (Bản ổn định) Mã hiệu firmware S92xBXXU6EZIF Thiết bị hỗ trợ Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra Thị trường ghi nhận Hàn Quốc, Châu Âu, Ấn Độ

Người dùng Galaxy S24 Series tại Việt Nam có thể nhận bản cập nhật muộn hơn vài tuần

Các bước kiểm tra và điều kiện kỹ thuật khi nâng cấp

Đối với người dùng sở hữu Galaxy S24 tại những thị trường nằm trong danh sách hỗ trợ, việc cập nhật có thể thực hiện trực tiếp thông qua giao thức OTA. Người dùng truy cập vào phần Cài đặt (Settings), cuộn xuống mục Cập nhật phần mềm (Software update) và nhấn Kiểm tra bản cập nhật (Check for updates).

Khi gói phần mềm xuất hiện, hệ thống sẽ tiến hành tải dữ liệu về máy. Sau khi quá trình tải hoàn tất, thao tác chọn Khởi động lại ngay (Restart now) sẽ kích hoạt quá trình ghi đè và cài đặt bản nâng cấp. Để quá trình xử lý diễn ra an toàn, tránh lỗi phát sinh trong lúc nạp firmware, thiết bị cần bảo đảm mức dung lượng pin tối thiểu từ 30% trở lên.

Tại thị trường Việt Nam, thời điểm tiếp nhận bản cập nhật hoàn chỉnh dành cho dòng Galaxy S24 có thể sẽ muộn hơn vài tuần so với đợt phát hành tại Châu Âu và Ấn Độ.