Samsung mở rộng phát hành One UI 9 trên toàn cầu cho dòng Galaxy S26, Galaxy S25 và Z series Samsung đẩy nhanh việc cập nhật One UI 9 trên toàn cầu cho hàng loạt mẫu smartphone Galaxy S26, Galaxy S25 cùng các thiết bị màn hình gập thế hệ mới nhất.

Sau giai đoạn phát hành giới hạn tại thị trường Hàn Quốc, Samsung đã chính thức đẩy nhanh tiến độ triển khai phiên bản giao diện One UI 9 trên quy mô toàn cầu. Bản nâng cấp phần mềm này không chỉ xuất hiện trên dòng điện thoại cao cấp Galaxy S26 mà còn nhanh chóng được mở rộng đến thế hệ tiền nhiệm Galaxy S25 cùng các dòng máy màn hình gập mới nhất của hãng.

Đây là danh sách chi tiết các thiết bị Galaxy hiện đã có thể nâng cấp One UI 9

Danh sách thiết bị Galaxy S đã có thể cập nhật One UI 9

Đối với hệ sinh thái Galaxy S, One UI 9 hiện đã khả dụng cho toàn bộ ba phiên bản bao gồm Galaxy S26, Galaxy S26 Plus và Galaxy S26 Ultra. Ngay sau đó, các phiên bản thuộc dòng tiền nhiệm cũng bắt đầu nhận được thông báo nâng cấp phần mềm mới, bao gồm Galaxy S25, Galaxy S25 Plus, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 Edge và Galaxy S25 FE.

Trong số các thiết bị được cài đặt sẵn hoặc sớm nâng cấp giao diện mới, mẫu flagship Galaxy S26 Ultra thu hút nhiều sự chú ý nhờ trang bị phần cứng hàng đầu.

Thông số Chi tiết kỹ thuật trên Galaxy S26 Ultra Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 For Galaxy Bộ nhớ RAM / ROM 12GB RAM, 256GB bộ nhớ trong Màn hình Dynamic AMOLED 2X 6.9 inch, độ phân giải 2K+ Hệ thống camera Cảm biến chính 200MP, zoom 100x, OIS, quay video 8K Dung lượng pin & Sạc 5000mAh, sạc nhanh 60W, sạc không dây và sạc ngược Độ bền & Tiện ích Khung Armor Aluminum, kháng nước IP68, hỗ trợ S Pen

Mở rộng cập nhật trên các thiết bị màn hình gập Galaxy Z

Bên cạnh dòng Galaxy S dạng thanh truyền thống, Samsung cũng phát hành One UI 9 cho phân khúc điện thoại gập. Bản nâng cấp đã sẵn sàng trên mẫu Galaxy Z TriFold hoàn toàn mới, đi cùng bộ đôi thiết bị gập thế hệ mới gồm Galaxy Z Fold7 và Galaxy Z Flip7.

Samsung đã phát hành bản cập nhật cho mẫu Galaxy Z TriFold cùng Galaxy Z Fold7 và Galaxy Z Flip7

Danh sách hỗ trợ dự kiến tiếp tục được bổ sung thêm khi nhà sản xuất hoàn tất quá trình tối ưu hóa phần mềm cho các thế hệ máy cũ hơn trong những tuần tới.

Cách kiểm tra và tải về One UI 9 thủ công

Các đợt cập nhật lớn của Samsung thường được phân phối theo từng khu vực nhằm duy trì tính ổn định của toàn hệ thống máy chủ. Do đó, thời điểm nhận gói tin cài đặt thực tế giữa các thiết bị có thể có độ trễ nhất định.

Người dùng đang sở hữu các thiết bị đủ điều kiện có thể chủ động kiểm tra bằng cách mở ứng dụng Cài đặt, di chuyển đến mục Cập nhật phần mềm và chọn Tải xuống và cài đặt để thiết bị quét phiên bản trực tiếp từ hệ thống.