Samsung mở rộng thử nghiệm One UI 9 trên nhiều dòng Galaxy: Từ flagship đến tầm trung Dựa trên nền tảng Android 17, giao diện One UI 9 hiện đang được Samsung thử nghiệm nội bộ cho dòng Galaxy S25 cùng một số mẫu điện thoại phổ biến như Galaxy A57 và A34.

One UI 9 là giao diện người dùng thế hệ mới của Samsung, được phát triển dựa trên nền tảng hệ điều hành Android 17. Sau khi triển khai chương trình thử nghiệm Beta cho bộ ba Galaxy S26, Galaxy S26+ và Galaxy S26 Ultra, các dữ liệu mới nhất từ máy chủ của Samsung cho thấy hãng đã bắt đầu giai đoạn kiểm tra nội bộ trên quy mô rộng hơn, bao gồm cả các dòng thiết bị cũ và phân khúc tầm trung.

Lộ diện danh sách thiết bị Galaxy thử nghiệm nội bộ One UI 9

Dữ liệu từ hệ thống cho thấy Samsung đang tích cực tối ưu hóa bản dựng One UI 9.0 cho nhiều dòng máy khác nhau. Việc xuất hiện các bản dựng trên máy chủ nội bộ là tín hiệu cho thấy quy trình phát triển đang diễn ra thuận lợi trước khi chuyển sang giai đoạn thử nghiệm công khai (Public Beta).

Samsung đang tích cực phát triển One UI 9

Dưới đây là danh sách các thiết bị Galaxy đã được ghi nhận có sự xuất hiện của phần mềm thử nghiệm One UI 9.0:

Dòng cao cấp: Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra và Galaxy Z Fold7.

Dòng tầm trung: Galaxy A57, Galaxy A34 và Galaxy A17 5G.

Các thiết bị chưa ra mắt: Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra và Galaxy Z Flip8.

Đáng chú ý, sự hiện diện của các mẫu máy như Galaxy A34 hay Galaxy A17 5G trong danh sách thử nghiệm sớm cho thấy nỗ lực của Samsung trong việc rút ngắn khoảng cách cập nhật giữa dòng flagship và dòng điện thoại phổ thông.

Lộ trình ra mắt và những cải tiến kỳ vọng

Dựa trên truyền thống cập nhật của Samsung, phiên bản One UI 9 ổn định dự kiến sẽ được ra mắt cùng với thế hệ điện thoại màn hình gập tiếp theo. Một số nguồn tin rò rỉ cho biết Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Flip8 có thể sẽ trình làng vào khoảng ngày 22 tháng 7 năm tới, đi kèm với hệ điều hành Android 17 chính thức.

Bản cập nhật One UI 9 sẽ mang đến nhiều thay đổi, tính năng mới cho người dùng

One UI 9 được kỳ vọng sẽ mang lại những bước tiến lớn về trí tuệ nhân tạo (Galaxy AI), tối ưu hóa hiệu suất hệ thống và nâng cao khả năng bảo mật quyền riêng tư. Ngoài ra, giao diện người dùng cũng có thể nhận được các điều chỉnh về thẩm mỹ nhằm tăng cường trải nghiệm cá nhân hóa cho chủ sở hữu thiết bị Galaxy. Tuy nhiên, người dùng cần chờ đợi thông báo chính thức từ Samsung để biết chính xác thời điểm chương trình Beta được mở rộng sang các khu vực và thiết bị cụ thể.