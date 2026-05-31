Samsung nghiên cứu công nghệ tản nhiệt chất lỏng chủ động cho điện thoại Galaxy Hệ thống làm mát mới được kỳ vọng loại bỏ tình trạng tụt xung nhịp, giúp các dòng smartphone Galaxy tương lai xử lý mượt mà các tác vụ AI và đồ họa nặng.

Hiện tượng tụt xung nhịp do quá nhiệt (thermal throttling) vẫn là rào cản lớn nhất đối với hiệu suất thực tế trên các thiết bị di động. Nhằm giải quyết triệt để vấn đề này, Samsung đang tiến hành nghiên cứu tích hợp các hệ thống tản nhiệt chủ động thế hệ mới cho các dòng sản phẩm Galaxy trong tương lai.

Nghiên cứu giải pháp làm mát chủ động cho thiết bị di động

Theo báo cáo từ Hàn Quốc, Samsung đã thành lập một đội ngũ nghiên cứu chuyên trách tại Viện Nghiên cứu Công nghệ Sản xuất để đánh giá các phương pháp tản nhiệt chủ động (active cooling). Các giải pháp đang được xem xét bao gồm cả làm mát bằng chất lỏng và làm mát bằng không khí, thay vì chỉ dựa vào các lá đồng hay buồng hơi thụ động như hiện nay.

Đối với hệ thống tản nhiệt chất lỏng chủ động, thiết bị sẽ hạ nhiệt thông qua việc luân chuyển dung dịch bên trong một cấu trúc kín nằm gọn trong thân máy. Cơ chế này tương tự như cách hoạt động của hệ thống tản nhiệt trên máy tính cá nhân, giúp duy trì nhiệt độ ổn định hơn trong thời gian dài xử lý tác vụ nặng.

Thiết kế truyền nhiệt trực tiếp vào vi xử lý

Ông Park Min, giám đốc phòng thí nghiệm tại Viện Nghiên cứu Công nghệ Sản xuất, cho biết nhóm đang tập trung thiết kế cấu trúc tản nhiệt kết nối trực tiếp vào phần vi xử lý (chipset). Mục tiêu của kiến trúc này là tối đa hóa hiệu quả truyền nhiệt từ nguồn phát nhiệt chính ra môi trường bên ngoài nhanh nhất có thể.

Bên cạnh tản nhiệt lỏng, giải pháp làm mát bằng quạt gió cũng được cân nhắc. Tuy nhiên, các kỹ sư phải đối mặt với thách thức về tiếng ồn và trọng lượng linh kiện cơ học. Hiện nay, một số nhà sản xuất smartphone gaming như Nubia, OPPO hay vivo đã triển khai quạt tản nhiệt hoặc kết hợp cả hai cơ chế lỏng - khí trên các sản phẩm thương mại, cho thấy tính khả thi của công nghệ này trên thiết bị cầm tay.

Áp lực từ kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI)

Việc nâng cấp hệ thống làm mát trở nên cấp thiết khi các tính năng trí tuệ nhân tạo tích hợp trực tiếp trên thiết bị (on-device AI) ngày càng đòi hỏi tài nguyên xử lý lớn. Mặc dù các thế hệ chip mới như Exynos 2600 đã áp dụng công nghệ Heat Pass Block giúp hoạt động mát mẻ hơn, nhưng việc vượt qua giới hạn nhiệt độ vẫn là chìa khóa để duy trì hiệu năng đỉnh cao.

Hiện tại, thông tin về model Galaxy cụ thể sẽ được trang bị hệ thống tản nhiệt chất lỏng chủ động vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, việc đầu tư vào hạ tầng tản nhiệt cho thấy hướng đi thực dụng của Samsung nhằm đảm bảo trải nghiệm người dùng ổn định, thay vì chỉ chạy đua theo các thông số cấu hình lý thuyết.