Samsung One UI 8.5 hỗ trợ ghi âm chuẩn 24-bit qua micro Bluetooth rời Bản cập nhật One UI 8.5 tích hợp tính năng High Quality Audio Input, cho phép thu âm chất lượng cao 24-bit và hỗ trợ kết nối đồng thời hai micro không dây.

Samsung đang chuẩn bị nâng cấp trải nghiệm quay phim và ghi âm chuyên nghiệp trên thiết bị di động với bản cập nhật One UI 8.5. Tính năng mới mang tên "High Quality Audio Input" cho phép người dùng sử dụng micro Bluetooth bên ngoài để thu âm đạt chuẩn 24-bit chất lượng cao, phục vụ trực tiếp cho việc sáng tạo nội dung mà không cần ứng dụng từ bên thứ ba.

Tính năng High Quality Audio Input trên One UI 8.5 hỗ trợ mic không dây và điều chỉnh chuyên nghiệp

Hỗ trợ thu âm đa thiết bị và tùy chỉnh chuyên sâu

Điểm đáng chú ý nhất của tính năng này là khả năng kết nối song song hai micro Bluetooth cùng lúc. Cấu hình này biến điện thoại thành một thiết bị thu âm di động chuyên dụng, đặc biệt hữu ích cho các buổi phỏng vấn hai người hoặc các tình huống cần thu âm từ nhiều nguồn khác nhau.

Bên cạnh việc hỗ trợ kết nối, Samsung còn cung cấp khả năng can thiệp sâu vào các thông số kỹ thuật. Người dùng có thể điều chỉnh trực tiếp Gain (độ nhạy đầu vào) hoặc Noise Reduction (giảm nhiễu) ngay trên thanh điều khiển nhanh "Now Bar". Cải tiến này giúp loại bỏ sự phụ thuộc vào các cục thu (Receiver) vướng víu qua cổng USB-C như trước đây.

Người dùng có thể can thiệp sâu vào các thông số như Gain hay Noise Reduction

Khả năng tương thích và lộ trình ra mắt

Dựa trên danh sách rò rỉ từ Galaxy Techie, hệ thống hiện tại được tối ưu hóa cho 4 dòng micro phổ biến từ thương hiệu DJI, bao gồm: DJI Mic Mini, Mic Mini 2, Mic 2 và Mic 3. Việc hỗ trợ trực tiếp chuẩn 24-bit cho các thiết bị này hứa hẹn sẽ đưa dòng flagship của Samsung trở thành công cụ quay vlog gọn nhẹ nhưng mạnh mẽ.

Mặc dù tính năng High Quality Audio Input chưa xuất hiện trong bản Beta công khai trên Galaxy S25, các dữ liệu cho thấy Samsung đang hoàn thiện nó trong danh mục "Advanced Audio". Dự kiến, công nghệ này sẽ được tung ra chính thức cùng với sự kiện ra mắt dòng Galaxy S26 Series trong thời gian tới.