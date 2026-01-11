Samsung One UI: cách lấy lại hàng chục GB bộ nhớ trên Galaxy mà không cần ứng dụng bên thứ ba One UI tích hợp công cụ phân loại tệp rác và bản sao lưu ẩn, giúp máy Galaxy thu hồi 10-12GB từ mục đề xuất và thêm 10-15GB từ nhóm Tệp khác tùy mức sử dụng.

Người dùng điện thoại Samsung Galaxy có thể giải phóng hàng chục GB dung lượng nhờ các công cụ phân loại tệp rác và dữ liệu sao lưu ẩn sẵn có trên One UI, không cần cài thêm ứng dụng bên thứ ba. Các thao tác này nằm ngay trong phần cài đặt hệ thống và có thể thực hiện định kỳ.

Nhu cầu này ngày càng rõ khi các dòng smartphone hiện đại, trong đó có thế hệ Galaxy S26, dần loại bỏ khe cắm thẻ nhớ microSD. Bộ nhớ trong cố định trở thành nỗi lo thường trực, đặc biệt với các phiên bản dung lượng tiêu chuẩn như 128GB.

Có thể lấy lại hàng chục GB dung lượng trên điện thoại Samsung mà không cần ứng dụng thứ ba. Ảnh: MUO

Menu lưu trữ của One UI khác gì so với Android thông thường?

Đa số menu quản lý bộ nhớ trên Android thông thường chỉ dừng ở việc hiển thị tỷ lệ dung lượng bị ứng dụng, hình ảnh, video hay tài liệu chiếm dụng. Trên Galaxy, người dùng vào Cài đặt > Chăm sóc thiết bị > Lưu trữ để xem các đề xuất dọn dẹp trực quan hơn.

Ở đầu danh sách, hệ thống tự động gom ba khu vực chiếm nhiều dung lượng nhất gồm Tệp lớn, Tệp trùng lặp và Thùng rác. Người dùng có thể nhấn vào từng mục để xem danh sách tệp cụ thể, rồi tick chọn xóa những tệp không còn cần.

Kéo xuống sâu hơn, One UI tiếp tục chia nhỏ dữ liệu thành tệp phương tiện cũ, tệp cài đặt APK, tệp tải về, tệp nén, ứng dụng không dùng đến và dữ liệu ứng dụng cũ. Mỗi mục kèm mô tả ngắn về nguồn gốc tệp, tương tự tab Dọn dẹp trên ứng dụng Files by Google nhưng được tích hợp sâu vào hệ thống.

Việc rà soát định kỳ các mục này có thể giải phóng ngay khoảng 10-12GB mà không ảnh hưởng đến ứng dụng hay tài liệu quan trọng đang dùng.

Tệp khác: nơi dữ liệu thừa âm thầm tích tụ

Bên cạnh các đề xuất bề nổi, khu vực Tệp khác nằm sâu trong bảng phân tích bộ nhớ trong là nơi tích tụ lượng lớn dữ liệu mà người dùng thường bỏ quên. Nhóm này gồm ba loại chính.

Bản sao lưu trước khi chỉnh sửa: mỗi khi chỉnh sửa và lưu đè lên ảnh hoặc video trong ứng dụng Bộ sưu tập, Samsung tự động giữ lại phiên bản gốc để phục vụ tính năng hoàn tác. Nếu không cần khôi phục ảnh gốc, người dùng có thể xóa toàn bộ dữ liệu này trực tiếp trong menu.

mỗi khi chỉnh sửa và lưu đè lên ảnh hoặc video trong ứng dụng Bộ sưu tập, Samsung tự động giữ lại phiên bản gốc để phục vụ tính năng hoàn tác. Nếu không cần khôi phục ảnh gốc, người dùng có thể xóa toàn bộ dữ liệu này trực tiếp trong menu. Tệp đang chờ xử lý: là các tác vụ tải về, tải lên hoặc di chuyển tệp bị gián đoạn do mất mạng hoặc lỗi hệ thống. Vì quy trình chưa hoàn tất, One UI không cho xóa nhanh bằng một chạm.

là các tác vụ tải về, tải lên hoặc di chuyển tệp bị gián đoạn do mất mạng hoặc lỗi hệ thống. Vì quy trình chưa hoàn tất, One UI không cho xóa nhanh bằng một chạm. Tệp chưa phân loại: gồm tệp đệm và dữ liệu tạm thời từ các ứng dụng nhắn tin hoặc mạng xã hội, không hiển thị trong thư viện ảnh.

Với tệp đang chờ xử lý, người dùng cần nhấn vào biểu tượng thông tin (chữ i) bên cạnh tệp để xác định thư mục gốc, sau đó dùng ứng dụng quản lý tệp My Files để xóa thủ công. Với tệp chưa phân loại, trong hầu hết trường hợp, việc kiểm tra đường dẫn lưu trữ và xóa các thư mục rác qua ứng dụng quản lý tệp là thao tác an toàn.

Dọn sạch nhóm Tệp khác có thể giải phóng thêm 10-15GB, tùy thời gian sử dụng thiết bị và tần suất chỉnh sửa ảnh, video.

Tóm tắt các nhóm dữ liệu nên kiểm tra

Khu vực Nội dung Dung lượng có thể thu hồi Đề xuất dọn dẹp Tệp lớn, tệp trùng lặp, thùng rác, tệp APK, tệp tải về, tệp nén, ứng dụng và dữ liệu cũ Khoảng 10-12GB Tệp khác Bản sao lưu trước khi chỉnh sửa, tệp đang chờ xử lý, tệp chưa phân loại Khoảng 10-15GB

Thêm hai biện pháp để giữ máy gọn nhẹ

Để dọn dẹp nhiều hơn, người dùng có thể tận dụng tính năng Lưu trữ ứng dụng có sẵn trên nền tảng Android. Tính năng này cho phép gỡ bộ cài chính của những ứng dụng ít dùng để thu hồi phần lớn dung lượng, nhưng vẫn giữ toàn bộ dữ liệu đăng nhập và biểu tượng trên màn hình chính.

Song song đó, việc chủ động xóa bộ nhớ đệm của các ứng dụng ngốn tài nguyên như mạng xã hội hay trình duyệt web là biện pháp an toàn, giúp thiết bị duy trì trạng thái vận hành mượt mà.