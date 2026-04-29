Samsung phát hành One UI 8.5 Beta 2: Khắc phục lỗi quay video và giật lag trên nhiều dòng Galaxy Bản cập nhật One UI 8.5 Beta 2 cải thiện hiệu năng cho Galaxy S23, Z Flip5 và dòng A, đồng thời giải quyết triệt để lỗi sọc xanh khi quay video 4K HDR cùng độ trễ hệ thống.

Samsung vừa chính thức triển khai bản cập nhật thử nghiệm One UI 8.5 Beta 2 cho dải sản phẩm bao gồm Galaxy S23 series, Galaxy Z Flip5 cùng hai mẫu máy tầm trung Galaxy A36 và Galaxy A35. Phiên bản này đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa hệ thống, đồng thời tích hợp bản vá bảo mật tháng 4 năm 2026 nhằm nâng cao tính an toàn cho thiết bị.

Khắc phục lỗi hiển thị và camera trên dòng Galaxy S23

Đối với dòng flagship Galaxy S23, bản cập nhật mang mã hiệu kết thúc bằng ZZDP đang được phát hành tại thị trường Ấn Độ và Hàn Quốc với dung lượng khoảng 700 MB. Trọng tâm của bản vá này là xử lý các vấn đề liên quan đến hiển thị và đa phương tiện. Cụ thể, Samsung đã sửa lỗi màn hình đen hoặc phản hồi chậm khi có cuộc gọi đến, đồng thời điều chỉnh độ chính xác của cảm biến tiệm cận.

Đáng chú ý, trải nghiệm quay phim trên dòng máy này đã được ổn định hơn khi nhà sản xuất loại bỏ hoàn toàn tình trạng xuất hiện sọc xanh lúc quay video định dạng 4K HDR. Bên cạnh đó, các sự cố như ứng dụng Bluetooth đột ngột dừng hoạt động và lỗi nhận diện chạm đa điểm cũng đã được khắc phục triệt để.

Cải thiện chất lượng âm thanh và đàm thoại cho Galaxy Z Flip5

Mẫu điện thoại màn hình gập Galaxy Z Flip5 tại Hàn Quốc nhận bản cập nhật mã hiệu F731NKSU6ZZDN với dung lượng 760 MB. Thay đổi lớn nhất nằm ở việc cải thiện âm lượng loa ngoài và chất lượng âm thanh đàm thoại, đặc biệt là khi người dùng đang lái xe. Samsung cũng đã sửa lỗi hiển thị hình ảnh danh bạ khi nhận cuộc gọi, đảm bảo tính nhất quán của giao diện người dùng.

Các lỗi vận hành khác như hiện tượng màn hình không chuyển đổi sau khi lưu liên hệ, lỗi cửa sổ bật lên (popup) khi tắt màn hình và các hành vi bất thường của ứng dụng máy ảnh cũng đã được xử lý trong đợt này.

Tối ưu hiệu năng cho dòng Galaxy A36 và Galaxy A35

Ở phân khúc tầm trung, bộ đôi Galaxy A36 và Galaxy A35 tại thị trường Ấn Độ cũng nhận được các bản vá tương ứng với mã hiệu A366EXXU8ZZD7 và A356EXXU9ZZD9. Trong khi phiên bản cho Galaxy A36 nặng khoảng 650 MB, người dùng Galaxy A35 cần tải về gói dữ liệu hơn 1 GB.

Cả hai thiết bị đều tập trung giải quyết tình trạng giật lag khi người dùng vuốt bảng điều khiển nhanh (Quick Panel). Ngoài ra, Samsung đã xử lý lỗi quét Bluetooth tự động không hoạt động, sửa lỗi thanh điều hướng chồng chéo lên cửa sổ nhập liệu và ổn định giao diện hệ thống sau khi cập nhật qua phương thức OTA.

Tổng hợp thông số bản cập nhật One UI 8.5 Beta 2

Thiết bị Mã hiệu phiên bản Dung lượng (Xấp xỉ) Galaxy S23 Series Đuôi ZZDP 700 MB Galaxy Z Flip5 F731NKSU6ZZDN 760 MB Galaxy A36 A366EXXU8ZZD7 650 MB Galaxy A35 A356EXXU9ZZD9 1 GB

Người dùng tham gia chương trình thử nghiệm hiện có thể kiểm tra và tải về bản cập nhật bằng cách truy cập vào phần Cài đặt, chọn Cập nhật phần mềm và nhấn Tải về và cài đặt.