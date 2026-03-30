Samsung phát hành One UI 8.5 Beta cho Galaxy Z Fold6 và Z Flip6: Nhiều cải tiến đột phá Samsung mở chương trình thử nghiệm One UI 8.5 dựa trên Android 16 QPR2 cho Galaxy Z Fold6 và Z Flip6, tập trung vào giao diện tinh gọn và tính năng thông minh.

Samsung vừa chính thức khởi động chương trình thử nghiệm (beta) cho giao diện One UI 8.5, dành riêng cho bộ đôi điện thoại màn hình gập cao cấp nhất hiện nay là Galaxy Z Fold6 và Galaxy Z Flip6. Đây là động thái mới nhất của hãng công nghệ Hàn Quốc nhằm sớm mang những trải nghiệm phần mềm tối ưu đến với người dùng dòng Z series.

Nền tảng Android 16 QPR2 và lộ trình triển khai bản cập nhật

Phiên bản One UI 8.5 được phát triển dựa trên nền tảng Android 16 QPR2, đánh dấu một bước tiến lớn về mặt công nghệ cốt lõi. Hiện tại, chương trình thử nghiệm này đã bắt đầu được triển khai giới hạn tại thị trường Hàn Quốc. Tuy nhiên, theo lộ trình dự kiến, Samsung sẽ nhanh chóng mở rộng phạm vi hỗ trợ sang các thị trường trọng điểm khác như Mỹ, Anh và Ấn Độ trong thời gian ngắn sắp tới.

Người dùng Galaxy Z Fold6 và Galaxy Z Flip6 hiện đã có thể bắt đầu đăng ký tham gia beta

Giao diện tinh gọn và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên One UI 8.5 chính là sự lột xác về thiết kế đồ họa. Giao diện người dùng được tinh chỉnh theo hướng tối giản, sạch sẽ và tinh tế hơn. Những thay đổi này không chỉ mang lại vẻ thẩm mỹ hiện đại mà còn giúp tối ưu hóa không gian hiển thị rộng lớn, đặc biệt là trên màn hình chính của Galaxy Z Fold6.

Bên cạnh đó, Samsung cũng tích hợp hàng loạt tính năng thông minh mới nhằm nâng cao hiệu suất sử dụng hàng ngày. Việc cải thiện khả năng đa nhiệm và các tương tác cử chỉ giúp người dùng xử lý công việc trực quan và hiệu quả hơn trên các thiết bị màn hình gập.

Giao diện người dùng trên One UI 8.5 sạch sẽ và tinh tế hơn rất nhiều

Hướng dẫn đăng ký tham gia chương trình One UI 8.5 Beta

Để trải nghiệm sớm các tính năng trên One UI 8.5, người dùng Galaxy Z Fold6 và Z Flip6 tại các khu vực được hỗ trợ có thể thực hiện theo các bước sau:

Truy cập ứng dụng Samsung Members được cài đặt sẵn trên thiết bị. Tìm và nhấn vào biểu ngữ (banner) thông báo về chương trình thử nghiệm One UI Beta dành cho dòng máy tương ứng. Sau khi hoàn tất đăng ký, người dùng vào phần Cài đặt (Settings), chọn Cập nhật phần mềm (Software Update) và nhấn Tải về (Download) để bắt đầu cài đặt bản cập nhật sớm.

Việc sớm triển khai bản thử nghiệm cho thấy cam kết mạnh mẽ của Samsung trong việc duy trì chu kỳ cập nhật phần mềm nhanh chóng. Điều này không chỉ giúp người dùng tiếp cận sớm công nghệ mới mà còn giúp hãng nhận diện và khắc phục kịp thời các vấn đề phát sinh trước khi phát hành phiên bản chính thức ổn định hơn.