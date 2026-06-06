Samsung phát hành One UI 8.5 cho Galaxy F06 và M06: Cải tiến giao diện và bảo mật Samsung chính thức triển khai bản cập nhật One UI 8.5 cho Galaxy F06 và M06, mang đến giao diện tinh chỉnh cùng bản vá bảo mật tháng 5 năm 2026 với 36 lỗi được khắc phục.

Samsung vừa mở rộng phạm vi cập nhật hệ điều hành One UI 8.5 cho phân khúc điện thoại giá rẻ, cụ thể là hai mẫu Galaxy F06 và M06. Sau khi triển khai thành công trên Galaxy A06, hãng công nghệ Hàn Quốc tiếp tục mang những tính năng mới nhất xuống các dòng máy phổ thông tại thị trường Ấn Độ, giúp tối ưu hóa trải nghiệm cho người dùng phân khúc thấp.

Chi tiết bản cập nhật One UI 8.5 cho dòng Galaxy F và M

Người dùng Galaxy F06 và M06 tại Ấn Độ là những đối tượng đầu tiên nhận được thông báo cập nhật. Mỗi dòng máy sẽ đi kèm với mã firmware riêng biệt để đảm bảo tính tương thích tối ưu và hiệu suất ổn định sau khi nâng cấp.

Dòng máy Mã Firmware Galaxy F06 E066BXXU6CZE6 Galaxy M06 M066BXXU6CZE6

Samsung tung bản cập nhật One UI 8.5 cho Galaxy F06 và M06

Nâng cấp giao diện và cá nhân hóa trải nghiệm người dùng

One UI 8.5 tập trung vào việc tinh chỉnh đồ họa bên trong các ứng dụng hệ thống, giúp trải nghiệm thị giác và thao tác vuốt chạm trở nên mượt mà hơn. Điểm nhấn lớn nhất nằm ở khả năng cá nhân hóa Bảng điều khiển nhanh (Quick Panel), cho phép người dùng thay đổi bố cục và màu sắc linh hoạt theo sở thích cá nhân, thay đổi hoàn toàn thói quen sử dụng hàng ngày.

Đáng chú ý, phiên bản này còn mang đến những tính năng mới hỗ trợ kết nối đa nền tảng, giúp việc chia sẻ dữ liệu trở nên thuận tiện hơn bao giờ hết đối với người dùng smartphone phổ thông của Samsung.

Phiên bản này mang đến rất nhiều tính năng mới, bao gồm cả khả năng hỗ trợ Apple AirDrop cực kỳ hot

Bảo mật được thắt chặt với 36 bản vá lỗi quan trọng

Bên cạnh những thay đổi về ngoại hình, bản cập nhật lần này đi kèm với bản vá bảo mật tháng 5 năm 2026. Samsung cho biết họ đã khắc phục tổng cộng 36 vấn đề bảo mật tồn tại trên các phiên bản trước đó. Việc duy trì các bản cập nhật bảo mật định kỳ cho dòng máy giá rẻ khẳng định cam kết của Samsung trong việc bảo vệ dữ liệu người dùng, không để phân khúc phổ thông bị bỏ lại phía sau về mặt an toàn thông tin.

Để kiểm tra và cài đặt phiên bản mới, người dùng có thể truy cập vào mục Cài đặt, chọn Cập nhật phần mềm và nhấn Tải xuống và cài đặt. Trước khi thực hiện, người dùng nên đảm bảo thiết bị đã được kết nối Wi-Fi ổn định và có dung lượng pin đầy đủ để quá trình cài đặt diễn ra suôn sẻ.