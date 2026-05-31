Samsung phát hành One UI 8.5 ổn định cho Galaxy M55, A16 5G và A17 5G Samsung đã bắt đầu triển khai bản cập nhật One UI 8.5 ổn định cho Galaxy M55, A16 5G và A17 5G, tích hợp bản vá bảo mật tháng 5/2026 nhằm nâng cao hiệu suất.

Samsung vừa chính thức tung ra bản cập nhật One UI 8.5 ổn định dành cho ba mẫu điện thoại thông minh bao gồm Galaxy M55, Galaxy A16 5G và Galaxy A17 5G. Đợt nâng cấp này không chỉ thay đổi giao diện người dùng mà còn đi kèm bản vá bảo mật Android tháng 5/2026, tập trung vào việc tối ưu hóa hiệu năng và bảo vệ dữ liệu người dùng.

Chi tiết cập nhật trên Galaxy M55 tại thị trường quốc tế

Đối với Galaxy M55, phiên bản phần mềm mới mang mã hiệu M556BXXU5DZE3. Đây là bản cập nhật có dung lượng lớn nhất trong đợt này, lên đến khoảng 3GB. Hiện tại, người dùng tại thị trường Ấn Độ là những người đầu tiên nhận được thông báo nâng cấp. Với kích thước tệp tin lớn, Samsung khuyến nghị người dùng nên sử dụng kết nối Wi-Fi ổn định để quá trình tải về không bị gián đoạn.

Galaxy M55 nhận bản cập nhật One UI 8.5 ổn định đi kèm bản vá bảo mật Android tháng 5

Mở rộng lộ trình nâng cấp cho dòng Galaxy A16 5G

Mẫu Galaxy A16 5G cũng chính thức ghi nhận bản cập nhật One UI 8.5 với mã firmware A166PXXU7DZE2. Dung lượng của gói phần mềm này nhẹ hơn so với Galaxy M55, đạt mức khoảng 2.3GB. Theo lộ trình triển khai, người dùng tại khu vực Ấn Độ và Indonesia hiện đã có thể truy cập và tải xuống phiên bản ổn định này để trải nghiệm các tính năng mới nhất từ Samsung.

Galaxy A16 5G cũng chính thức nhận bản cập nhật ổn định One UI 8.5

Galaxy A17 5G tại Việt Nam chính thức nhận One UI 8.5

Đáng chú ý nhất đối với người dùng trong nước là việc Galaxy A17 5G tại thị trường Việt Nam đã bắt đầu được lên đời One UI 8.5. Bản cập nhật mang mã hiệu A176BXXU5CZE9 với dung lượng tệp tin khoảng 2.4GB. Ngoài Việt Nam, phần mềm này cũng đang được phát hành rộng rãi tại nhiều quốc gia khác như Nepal, Ấn Độ, Pháp và Bulgaria.

Galaxy A17 5G tại Việt Nam cũng đã chính thức được lên đời One UI 8.5

Hướng dẫn kiểm tra và cài đặt bản cập nhật

Việc Samsung nhanh chóng phổ cập One UI 8.5 xuống các dòng máy phân khúc phổ thông và tầm trung cho thấy nỗ lực của hãng trong việc duy trì hỗ trợ phần mềm dài hạn. Bản cập nhật mới không chỉ cải thiện độ mượt mà của hệ thống mà còn vá các lỗ hổng bảo mật quan trọng.

Để kiểm tra thiết bị đã nhận được bản nâng cấp hay chưa, người dùng có thể thực hiện theo các bước sau:

Truy cập vào ứng dụng Cài đặt (Settings). Chọn mục Cập nhật phần mềm (Software Update). Nhấn vào Tải về và cài đặt (Download and install).

Lưu ý: Do bản cập nhật được triển khai theo từng giai đoạn và khu vực, nếu thiết bị của bạn chưa nhận được thông báo, hãy kiên nhẫn chờ đợi trong vài ngày tới.