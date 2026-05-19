Samsung phát hành One UI 8.5 ổn định cho Galaxy Z Fold5, Z Flip5 và dòng Galaxy A36

Samsung vừa đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình cập nhật phần mềm khi chính thức phát hành bản One UI 8.5 ổn định cho Galaxy Z Fold5, Z Flip5 và Galaxy A36. Song song đó, thế hệ flagship Galaxy S26 cũng bắt đầu nhận bản vá bảo mật định kỳ tháng 5 năm 2026 tại khu vực châu Âu.

Cải tiến giao diện và tối ưu đa nhiệm trên One UI 8.5

Bản cập nhật One UI 8.5 dựa trên nền tảng Android 16 QPR2 mang đến sự thay đổi toàn diện về giao diện người dùng. Đặc biệt với các dòng máy màn hình gập như Galaxy Z Fold5 và Z Flip5, hệ điều hành mới tập trung tối ưu hóa khả năng đa nhiệm, giúp tận dụng tối đa không gian hiển thị đặc thù. Động thái này chính thức khép lại chương trình thử nghiệm kéo dài để chuyển sang giai đoạn vận hành ổn định.

Dòng sản phẩm tầm trung Galaxy A36 cũng có mặt trong đợt cập nhật lần này

Hiện tại, người dùng tại thị trường Hàn Quốc đã có thể trải nghiệm các tính năng mới thông qua bản nâng cấp chính thức. Theo lộ trình dự kiến, việc phủ sóng toàn cầu sẽ bắt đầu từ giữa tháng 5, cho phép cộng đồng công nghệ tại các quốc gia khác nhận thông báo nâng cấp OTA trong vài ngày tới.

Người dùng Galaxy Z Fold5, Z Flip5 tại Hàn Quốc đã được trải nghiệm One UI 8.5

Ưu tiên bảo mật cho Galaxy S26 và định hướng One UI 9.0

Khác với các thiết bị gập, dòng Galaxy S26 bao gồm phiên bản tiêu chuẩn, Plus và Ultra nhận được bản vá bảo mật tháng 5 với dung lượng khoảng 560MB. Đợt cập nhật này tập trung hoàn toàn vào việc khắc phục các lỗ hổng hệ thống và tăng cường tính ổn định cốt lõi, thay vì bổ sung các tính năng giao diện mới.

Bản phát hành dành cho Galaxy S26 nhằm vá các lỗ hổng và tăng cường hệ thống bảo mật cốt lõi

Việc Galaxy S26 chỉ nhận bản vá nhỏ được lý giải là do đội ngũ kỹ sư của hãng đang dồn toàn lực cho việc phát triển nền tảng One UI 9.0 dựa trên Android 17. Đối với những người dùng muốn đi trước thời đại tại Mỹ, Anh hay Ấn Độ, Samsung đã mở chương trình Beta cho One UI 9.0 thông qua ứng dụng Samsung Members để sớm khám phá các tính năng trí tuệ nhân tạo thế hệ mới.

Bảng tổng hợp đợt cập nhật phần mềm Samsung tháng 5

Dòng thiết bị Phiên bản phần mềm Nền tảng hệ điều hành Trọng tâm cập nhật Galaxy Z Fold5 / Z Flip5 One UI 8.5 (Ổn định) Android 16 QPR2 Giao diện mới, tối ưu đa nhiệm Galaxy A36 One UI 8.5 (Ổn định) Android 16 QPR2 Tính năng mới, hiệu năng Galaxy S26 / S26+ / S26 Ultra Bản vá bảo mật Android 16 Vá lỗi, bảo mật hệ thống

Việc triển khai song song bản nâng cấp lớn cho nhiều phân khúc cùng nhịp độ vá lỗi đều đặn cho thấy năng lực quản lý phần mềm của Samsung đang vận hành hiệu quả. Chiến lược này giúp các thiết bị không chỉ an toàn hơn mà còn liên tục được làm mới về mặt trải nghiệm, duy trì sức hút cho hệ sinh thái của hãng công nghệ Hàn Quốc.