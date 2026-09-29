Samsung phát hành One UI 9 Beta cho Galaxy A54 và Galaxy A16 với gói cập nhật nặng 2.8GB Bộ đôi smartphone Galaxy A54 và A16 vừa chính thức bước vào chương trình thử nghiệm One UI 9 Beta tại Ấn Độ với gói phần mềm nâng cấp có dung lượng đến 2.8GB.

Samsung vừa chính thức khởi động chương trình thử nghiệm One UI 9 Beta dành cho hai mẫu điện thoại thông minh Galaxy A54 và Galaxy A16 tại thị trường Ấn Độ. Đây là động thái bất ngờ từ nhà sản xuất Hàn Quốc khi danh sách triển khai bản cập nhật giao diện thế hệ mới không còn giới hạn ở các dòng máy cao cấp mà đã nhanh chóng mở rộng sang phân khúc tầm trung và giá rẻ.

Chi tiết mã bản dựng và quy mô bản nâng cấp One UI 9 Beta

Chương trình thử nghiệm One UI 9 Beta mang đến cho người dùng cơ hội tiếp cận sớm giao diện mới cùng các tính năng tối ưu hệ thống. Đợt phát hành lần này phân bổ mã bản dựng riêng biệt cho từng thiết bị cụ thể:

Galaxy A54: Bản dựng mang mã hiệu A546EXXUNZZI4.

Bản dựng mang mã hiệu A546EXXUNZZI4. Galaxy A16: Bản dựng mang mã hiệu A166PXXU9ZZIE.

One UI 9 Beta đã chính thức cập bến thị trường Ấn Độ dành riêng cho hai mẫu máy Galaxy A54 và Galaxy A16

Đáng chú ý, gói dữ liệu cài đặt có kích thước lên đến khoảng 2.8GB. Mức dung lượng lớn cho thấy One UI 9 là một đợt nâng cấp toàn diện về mặt phần mềm, cấu trúc lại hệ thống giao diện và chức năng cốt lõi thay vì các bản vá bảo mật định kỳ có dung lượng nhỏ.

Thiết bị Mã bản dựng (Build Number) Dung lượng tải về Thị trường thử nghiệm Samsung Galaxy A54 A546EXXUNZZI4 Khoảng 2.8GB Ấn Độ Samsung Galaxy A16 A166PXXU9ZZIE Khoảng 2.8GB Ấn Độ

Quy trình đăng ký thử nghiệm qua ứng dụng Samsung Members

Đối với các thiết bị thuộc khu vực được hỗ trợ, người dùng có thể chủ động ghi danh tham gia đợt thử nghiệm này trực tiếp trên máy mà không cần can thiệp sâu vào phần cứng. Quy trình gồm các bước sau:

Khởi chạy ứng dụng Samsung Members trên thiết bị và đăng nhập tài khoản cá nhân. Tìm kiếm banner thông báo mang tên "One UI 9 Beta Program" xuất hiện tại trang chủ ứng dụng. Nhấn vào thông báo và tiến hành xác nhận các điều khoản theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình. Sau khi hệ thống ghi nhận trạng thái đăng ký, truy cập mục Cài đặt > Cập nhật phần mềm > nhấn Tải về và cài đặt để nhận gói nâng cấp.

Một điểm đáng lưu ý là dung lượng của gói nâng cấp One UI 9 Beta này lên tới khoảng 2.8GB

Rủi ro kỹ thuật và lưu ý an toàn dữ liệu

Vì gói nâng cấp có dung lượng xấp xỉ 2.8GB, người dùng cần chuẩn bị bộ nhớ trống trên máy bằng cách dọn dẹp tập tin hoặc sao lưu ảnh lên dịch vụ lưu trữ đám mây. Đồng thời, việc tải về đòi hỏi kết nối mạng Wi-Fi có tốc độ cao và ổn định nhằm hạn chế phát sinh lỗi tệp nén hoặc làm tiêu hao gói dữ liệu di động cá nhân.

Về mặt kỹ thuật, One UI 9 Beta vẫn là phiên bản đang trong quá trình phát triển sơ khởi nhằm thu thập dữ liệu phản hồi từ cộng đồng. Các hiện tượng xung đột phần mềm như ứng dụng bị đóng đột ngột, độ trễ cảm ứng, hay tính năng hoạt động thiếu ổn định là điều khó tránh khỏi.

Do đó, với những người sử dụng Galaxy A54 hoặc Galaxy A16 làm thiết bị liên lạc công việc chính, việc giữ nguyên phiên bản phần mềm ổn định hiện tại sẽ là lựa chọn an toàn trước khi bản phát hành chính thức được kiểm duyệt hoàn tất.