Samsung phát hành One UI 9.0 dựa trên Android 17 cho mẫu Galaxy A57 tại thị trường quốc tế Bản cập nhật One UI 9.0 ổn định mang mã hiệu A576BXXU6BZIE với dung lượng hơn 2,3GB mang đến hàng loạt cải tiến giao diện và bảo mật vị trí trên Galaxy A57.

Samsung đã chính thức triển khai phiên bản nâng cấp giao diện One UI 9.0 xây dựng trên nền tảng Android 17 cho mẫu điện thoại Galaxy A57 trên quy mô toàn cầu. Đợt phát hành rộng rãi này được mở màn tại thị trường châu Âu sau khi hoàn tất giai đoạn kiểm thử phần mềm.

Lộ trình phát hành và chi tiết gói cài đặt

Trước khi tiếp cận người dùng quốc tế, bản dựng hệ điều hành mới đã trải qua chu kỳ thử nghiệm ngắn hạn và được cung cấp trước tại thị trường Hàn Quốc cho phiên bản mang tên gọi Galaxy Quantum 7. Châu Âu là khu vực tiếp theo đón nhận bản phần mềm hoàn chỉnh nhằm bảo đảm tính tương thích phần cứng ở các dải tần mạng quốc tế.

Galaxy A57 là mẫu điện thoại tầm trung tốt nhất của Samsung ở thời điểm hiện tại

Theo số liệu kỹ thuật ghi nhận từ Tarun Vats, gói cập nhật ổn định dành cho Galaxy A57 sở hữu mã hiệu phần mềm A576BXXU6BZIE. Tổng dung lượng gói dữ liệu tải về đạt xấp xỉ 2.315,25MB, bao gồm hệ thống tập tin cơ bản của Android 17 cùng các lớp giao diện độc quyền của nhà sản xuất.

Các thay đổi chức năng và tối ưu hóa hệ thống

Bản cập nhật One UI 9.0 mang lại nhiều tinh chỉnh đáng kể về mặt tương tác người dùng cũng như bổ sung công cụ quản trị tiện ích. Nổi bật nhất là bảng điều khiển nhanh (Quick Panel) được thiết kế lại nhằm tăng cường tính linh hoạt khi tùy biến vị trí các nút chức năng theo nhu cầu cá nhân.

Galaxy A57 được cập nhật One UI 9

Bên cạnh đó, các dịch vụ lõi như môi trường làm việc Samsung DeX, ứng dụng ghi chú Samsung Notes và bộ công cụ trợ năng cũng được hoàn thiện. Về mặt an toàn thông tin, hệ thống tích hợp thêm chỉ báo quyền riêng tư về vị trí, giúp hiển thị cảnh báo theo thời gian thực mỗi khi có ứng dụng nền tiến hành truy xuất định vị thiết bị.

Cấu hình phần cứng hỗ trợ One UI 9.0 trên Galaxy A57

Galaxy A57 là thiết bị tầm trung được trang bị nền tảng phần cứng tối ưu cho các tính năng xử lý mới của nền tảng Android 17 kết hợp One UI 9.0.

Thông số Chi tiết kỹ thuật Màn hình Super AMOLED, tần số quét 120Hz, độ sáng cao Bộ vi xử lý Exynos thế hệ mới, tối ưu hiệu năng đồ họa Bộ nhớ 8GB RAM, bộ nhớ trong 128GB Hệ thống camera Cảm biến chính 50MP tích hợp AI, quay video 4K Pin và sạc 5.000mAh, hỗ trợ sạc nhanh công suất 45W

Quy trình kiểm tra và nâng cấp thiết bị

Người dùng Galaxy A57 có thể cập nhật phần mềm thông qua phương thức OTA trực tiếp trên máy. Quá trình kiểm tra và cài đặt được thực hiện qua các bước cụ thể:

Mở ứng dụng Cài đặt trên giao diện chính của điện thoại. Cuộn xuống và truy cập danh mục Cập nhật phần mềm. Nhấn chọn mục Tải về và cài đặt để hệ thống tiến hành kiểm tra máy chủ và tải gói cài đặt.

Do kích thước bản vá vượt mức 2,3GB, việc duy trì kết nối mạng ổn định và dung lượng pin tối thiểu là điều kiện cần thiết trước khi khởi chạy tiến trình cài đặt.