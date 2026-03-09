Samsung phát triển chip Exynos 2700 tiến trình 2nm: Nỗ lực tự chủ trên dòng Galaxy S27 Samsung đẩy nhanh tiến độ sản xuất chip Exynos 2700 trên tiến trình 2nm nhằm giảm phụ thuộc vào Qualcomm và tối ưu chi phí cho dòng flagship Galaxy S27 sắp tới.

Exynos 2700 là bộ vi xử lý cao cấp thế hệ mới của Samsung được sản xuất trên tiến trình 2nm, dự kiến trang bị cho dòng Galaxy S27 nhằm cạnh tranh trực tiếp với các dòng chip flagship từ Qualcomm. Việc đẩy nhanh tiến độ phát triển con chip này cho thấy nỗ lực của tập đoàn Hàn Quốc trong việc giành lại thị phần và giảm bớt sự phụ thuộc vào các đối tác cung ứng bên ngoài.

Samsung đã chuẩn bị sản xuất chip Exynos 2700

Chiến lược tự chủ và mục tiêu tiết kiệm tỷ USD

Hiện nay, Samsung đang phụ thuộc lớn vào Qualcomm khi dòng Galaxy S26 có tới 75% thiết bị sử dụng chip Snapdragon. Với Exynos 2700, các nhà phân tích dự báo tỷ lệ xuất hiện của chip "cây nhà lá vườn" trên dòng Galaxy S27 có thể tăng lên mức 50%. Sự thay đổi này không chỉ giúp Samsung chủ động hơn về công nghệ mà còn hướng tới mục tiêu tiết kiệm khoảng 7,8 tỷ USD chi phí linh kiện.

Bên cạnh đó, việc sử dụng chip tự phát triển cho phép Samsung tối ưu hóa sâu hơn giữa phần cứng và phần mềm, tương tự cách Apple đang thực hiện với dòng chip A-series trên iPhone. Đây là yếu tố then chốt để hãng duy trì vị thế cạnh tranh trong phân khúc điện thoại thông minh cao cấp.

Exynos 2700 được kỳ vọng giúp Samsung dành lại thị phần từ Qualcomm

Kỳ vọng từ tiến trình 2nm SF2P thế hệ thứ hai

Điểm nhấn kỹ thuật của Exynos 2700 nằm ở tiến trình sản xuất SF2P 2nm thế hệ thứ hai từ Samsung Foundry. Công nghệ này được kỳ vọng sẽ mang lại hiệu suất vượt trội và tỷ lệ sản xuất thành công (yield) ổn định hơn, khắc phục những hạn chế mà các thế hệ Exynos trước đó gặp phải. Ngoài ra, khả năng tản nhiệt cũng là yếu tố được tập trung cải thiện rõ rệt trên dòng chip mới này.

Về lộ trình, kiến trúc của Exynos 2700 đã được hoàn thiện từ cuối năm 2025. Hiện tại, mảng Samsung MX đang tiến hành thử nghiệm các mẫu chip thử nghiệm và dự kiến sẽ có những phiên bản gần như hoàn chỉnh vào khoảng tháng 5 hoặc tháng 6 năm nay.

Samsung nhiều khả năng sẽ giới thiệu chip Exynos 2700 vào cuối năm nay

Thông số kỹ thuật và thách thức hiệu năng

Dù lộ trình phát triển đang diễn ra khẩn trương, hiệu năng thực tế của Exynos 2700 vẫn là một dấu hỏi lớn. Một số dữ liệu rò rỉ trên Geekbench cho thấy nguyên mẫu 10 nhân của con chip này có điểm OpenCL khá khiêm tốn. Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định đây có thể chỉ là các mẫu thử nghiệm sơ khai hoặc chưa được tối ưu hóa phần mềm.

Thông số/Mục tiêu Chi tiết dự kiến Tiến trình sản xuất 2nm SF2P (Samsung Foundry) Thiết bị trang bị Samsung Galaxy S27 Series Cấu trúc nhân Nguyên mẫu 10 nhân (đang thử nghiệm) Tỷ lệ trang bị dự kiến Khoảng 50% tổng lượng máy Mục tiêu tài chính Tiết kiệm ~7,8 tỷ USD

Nhìn chung, để thực sự cạnh tranh sòng phẳng với Qualcomm, Samsung cần chứng minh được Exynos 2700 có xung nhịp và độ ổn định tương đương hoặc vượt trội hơn các dòng Snapdragon tương lai. Cho đến khi các kết quả benchmark chính thức được công bố, giới công nghệ vẫn sẽ tiếp tục quan sát liệu Samsung có thực hiện được cú đột phá với tiến trình 2nm hay không.