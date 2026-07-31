Samsung phát triển dòng Galaxy Buds thiết kế móc vành tai chuyên dụng cho thể thao Samsung đang phát triển mẫu tai nghe Galaxy Buds mới với tên mã Buds Canal 5, sở hữu thiết kế móc vành tai chống rơi rớt hiệu quả cho người tập thể thao.

Samsung đang phát triển một mẫu tai nghe Galaxy Buds hoàn toàn mới với tên mã nội bộ Buds Canal 5, sở hữu thiết kế móc vành tai (ear hook) ôm sát. Đây là giải pháp âm thanh chuyên biệt dành cho người tập luyện thể thao, giúp giải quyết triệt me vấn đề rơi rớt thiết bị khi vận động cường độ cao.

Cấu trúc móc vành tai Buds Canal 5 và định hướng phân khúc thể thao

Theo các thông tin rò rỉ từ chuỗi cung ứng, thiết bị âm thanh mới của Samsung hiện mang tên mã nội bộ Buds Canal 5. Dù tên thương mại chính thức chưa được công bố, cấu trúc tổng thể của sản phẩm đã lộ diện với điểm nhấn là phần móc vành tai được thiết kế dạng phẳng, ôm gọn theo phom tai người đeo.

Samsung đang bán nhiều tai nghe chất lượng

Thiết kế ear hook từ lâu đã trở thành chuẩn mực trên các dòng tai nghe chuyên dụng cho thể thao nhờ khả năng phân bổ lực đều và giữ thiết bị bám chắc khi người dùng chạy bộ hay thực hiện các bài tập vận động mạnh. Bên cạnh mẫu tai nghe dạng kẹp Galaxy Buds On vừa xuất hiện gần đây, sự xuất hiện của Buds Canal 5 cho thấy chiến lược mở rộng dải sản phẩm âm thanh cá nhân của tập đoàn Hàn Quốc nhằm phủ kín nhu cầu người dùng.

Tai nghe móc tai mới của Samsung sẽ là lựa chọn tuyệt vời cho dân tập thể thao

Thách thức thiết kế: Bài toán giữa in-ear và half in-ear

Bên cạnh kiểu dáng vành móc bên ngoài, cấu trúc ống tai của mẫu Galaxy Buds mới vẫn đang là chủ đề được giới chuyên môn phân tích. Việc Samsung lựa chọn thiết kế núm tai nhét trong (in-ear) hay nửa trong tai (half in-ear) sẽ quyết định trực tiếp đến trải nghiệm âm thanh và sự thoải mái của người dùng.

Cụ thể, nếu áp dụng chuẩn in-ear truyền thống với núm đệm, thiết bị sẽ tối ưu hóa khả năng cách âm thụ động, triệt tiêu tạp âm môi trường và tăng cường dải trầm để kích thích năng lượng tập luyện. Trái lại, giải pháp half in-ear sẽ mang đến cảm giác đeo thoáng khí hơn, giảm áp lực lên ống tai khi sử dụng kéo dài và giúp người chạy bộ ngoài trời dễ dàng nhận biết âm thanh xung quanh để đảm bảo an toàn.

Hộp sạc Type-C cùng các chuẩn kết nối và chống nước kỳ vọng

Là mẫu tai nghe hướng tới các hoạt động thể thao ngoài trời và phòng tập, dòng Galaxy Buds mới dự kiến sẽ được trang bị chuẩn kháng nước và chống bụi bẩn đạt cấp độ cao. Trang bị này giúp bảo vệ linh kiện bên trong trước tác động của mồ hôi đẫm hoặc các đợt mưa bất chợt trong quá trình vận động.

Tai nghe mới của Samsung sẽ không sớm xuất hiện

Về khả năng nạp năng lượng, thiết bị tiếp tục sử dụng hộp sạc trang bị cổng USB Type-C tiêu chuẩn, đảm bảo tính đồng bộ với hệ sinh thái thiết bị di động Galaxy. Bên cạnh đó, việc tích hợp công nghệ chống ồn chủ động (ANC) cũng là yếu tố được kỳ vọng sẽ xuất hiện nhằm nâng tầm trải nghiệm âm thanh khi sản phẩm chính thức thương mại hóa.